Китай начал в открытую скупать российское золото

Tекст: Ольга Самофалова

Китайский Гонконг, согласно официальной статистике, в июне закупил у России золота чуть более чем на 1 млрд долларов – почти в два раза больше, чем было импортировано в мае и почти в три раза больше, чем в июне прошлого года. Это рекордная месячная закупка с ноября 2024 года (1,2 млрд долларов).

Россия в итоге поднялась с шестого на третье место среди основных поставщиков золота в Гонконг. Больше было только у ОАЭ (3 млрд долларов) и Китая (1,4 миллиарда). В пятерку также вошли Япония (861 млн долларов) и Южная Африка (640 миллионов).

В целом за первое полугодие Гонконг импортировал из России золота на 2,9 млрд долларов. Это почти в три раза больше, чем в прошлом году. И в целом это рекордный годовой показатель за 13 последних лет.

До 2022 года главным покупателем российского золота был Лондон, на втором месте – Казахстан. Но после санкций Запада Россия нашла новые рынки сбыта в Азии и на Ближнем Востоке. «Для нас экспорт золота является важным источником получения валюты, которая в дальнейшем используется в процессе торговли на международном рынке», – говорит Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова.

«Почему покупают у России? Потому что мы продаем золото с дисконтом, и не только Китаю, но и арабским странам. Говорят, что дисконт может составлять 20-50 долларов с одной унции. Причина во введенных Западом специальных золотых санкций. Ни США, ни Европа больше не покупают российское золото. Хотя говорят, что наш драгоценный металл все равно продолжают туда завозить, просто посредников стало больше», – рассказывает вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский.

Интересно, что Китай стал смелее и более открыто скупать российское золото. Еще в 2023 году КНР скупал наше золото в рекордных объема, но скрытно, тогда как официальные цифры были очень скромными.

«В 2023 году Народный банк Китая приобрел около 735 тонн золота, из которых примерно две трети были скрытыми покупками, что почти в 13 раз превышает официальные данные по закупкам китайским центробанком, отражая стремление Пекина обходить санкции и контролировать рынок золота в условиях западного давления. В 2025 году скрытые закупки сохраняются, однако Китай постепенно переходит к официальному раскрытию объемов из-за роста использования юаня и дедолларизации, что снижает страх перед раскрытием масштабов покупок золота западным странам, включая США», – говорит Дмитрий Вишневский, аналитик «Цифра брокер».

«Про тайные скупки золота Китаем слухи ходят давно. Главный хаб, конечно, Гонконг, откуда слитки везут в Шанхай, на одну из крупнейших торговых площадок. Золото завозят разными схемами, через несколько азиатских фирм-прокладок, чтобы не подставлять наших партнеров под вторичные санкции.

Такие санкции, например, сейчас грозят Индии и Китаю за то, что они покупают российскую нефть. Такая же история может быть и по золоту», – отмечает Вязовский.

Однако Китай активно взялся за пополнение резервов именно золотом.

Китай наращивает закупку золота не только у России, но и у других поставщиков, и не только физического, но и цифрового металла. С ноября 2024 года Китай пополняет свои официальные золотые резервы восьмой месяц подряд, по данным на июнь. Так, запасы золота в Народном банке Китая выросли на 79 тыс. тройских унций в июне, а с начала цикла закупок в ноябре – на 1,1 млн тройских унций, что составляет примерно 34,2 тонны.

До 2022 года Китай был главным держателем американского госдолга: было вложено больше 1 трлн долларов в казначейские облигации правительства США. Однако в последние годы КНР начала активно сбрасывать американские бумаги, и а марте этого года опустился на третье место с показателем менее 800 млрд долларов. В числе главных держателей американского госдолга теперь Япония и Великобритания, которые, наоборот, увеличивают свои вложения в казначейские бумаги.

«Китай сливает «казначейки» и покупает в том числе золото, потому что выучил урок России: если ты держишь большие суммы в долговых бумагах США и Европы, эти деньги могут быть арестованы и украдены. А золото, которое ты купил и вывез на свою территорию, в том числе по тайным схемам, чтобы не будоражить западных политиков, это твоя главная страховка», – говорит Вязовский.

«Во-первых, Китай стремится к независимости от финансовой инфраструктуры США, учитывая ситуацию с замороженными активами России. Во-вторых, Китай рассматривает возможность кризиса американской экономики, дальнейшей дедолларизации мировой экономики, в связи с чем золото становится основным инструментом измерения меры стоимости в торговле. Более того, за последнее время стоимость золота достигла максимальных значений в связи с глобальной перестройкой всех системообразующих институтов, а также торговых связей между ключевыми экономиками. В дальнейшем цена на золото может продолжить свой рост, учитывая нестабильность текущих процессов», – отмечает Новикова.

Что касается российской золотодобычи, она чувствует себя очень хорошо: в 2024 году выросла на 5,3% до 330 тонн.

«По добыче все хорошо: Россия вышла на второе место в мире. Была ситуация, когда некоторые золотодобытчики ушли из страны, испугавшись санкций, перезарегистрировались в Казахстане и так далее. Однако оставшиеся компании заняли их место.

Это сверхдоходная отрасль, потому что расходы у вас в рублях, а продаете вы все равно за доллары. Компании получают двойную прибыль, потому что с одной стороны рубль падает, а с другой стороны – долларовая цена золота сильно растет. До 2022 года унция золота стоила в районе 2 тыс. долларов, а сейчас 3,4 тыс. долларов. Это колоссальный рост за три года», – отмечает Алексей Вязовский.

Единственный минус в этой истории то, что Центробанк России перестал покупать золото в российские резервы с 2022 года. До этого года ЦБ был крупнейшим покупателем российского золота, выкупал две трети добываемого золота (около 200 тонн) в стране, говорит Вязовский. Это золото шло в резервы, и помогло спасти часть наших сбережений, так как Запад до наших хранилищ не может добраться. Тогда как активы в долларах и евро были заморожены, и западные политики активно их делят.

«Банк России перестал активно выкупать отечественное золото в 2022 году из-за высокого внутреннего спроса и опасений по инфляции, однако в условиях сохраняющегося геополитического давления и ожиданий дальнейшего роста цен на золото эксперты рекомендуют возвращение к закупкам для укрепления резервов и повышения финансовой устойчивости страны», – говорит Дмитрий Вишневский, аналитик «Цифра брокер».

«В Центральном банке свои представления о том, как правильно. Там считают, что скупка золота в России за рубли провоцирует рост инфляции. Хотя я думаю, что рубли, которые получают от ЦБ золотодобытчики, они вкладывают в российскую же золотодобычу, то есть в реальное производство продукта, а не в инфляцию. ЦБ еще заточен не ликвидность, чтобы можно было быстро управлять резервами. Золото в этом смысле актив, который требует усилий, тогда как юань, которым можно управлять мышкой, кажется им удобней», – поясняет Вязовский логику регулятора. Однако он добавляет, что долю золота в резервах можно довести до половины из объема на фоне общемировой тенденции.

Тем более, что на золоте можно неплохо заработать, учитывая его рост. Рубль из-за вторичных санкций может упасть с 80 до 90-100 рублей за доллар, тогда в рублях грамм подорожает до 9 тыс. рублей, а унция превысит 3,5 тыс. долларов, и вполне может дойти до 3,6-3,7 долларов, заключает Вязовский.