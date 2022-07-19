ВСУ оборудовали позиции в школах Днепра и на территории водоканала Артемовска в ДНР

Эксперт указал способы отражения атак новых ракет для комплексов HIMARS

Нам нужно создать многоэшелонированную противоракетную систему обороны для защиты наиболее важных объектов на освобожденных территориях, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Во вторник стало известно о поставках на Украину американских тактических ракет дальностью до 300 км для реактивных систем залпового огня HIMARS.

«У такой системы противоракетной и противовоздушной обороны должна быть единая автоматизированная система управления, которая состоит из комплексов разных типов действия: дальнего – С-300, среднего – «Бук-М2», «Бук-М3» и ближнего – «Панцирь-С» либо «Тор-М2», – считает директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Благодаря такой многоэшелонированной системе, аналог которой «неплохо функционировал еще в советские времена», ракету противника сначала пытаются перехватить комплексами дальнего радиуса действия. Если попытка окажется неудачной, то подключится комплекс средней, а затем ближней дальности

Однако насколько будет эффективна такая система против ракет для РСЗО HIMARS дальностью стрельбы до 300 километров, пока судить сложно. Были сведения о том, что эти ракеты могут лететь по квазибаллистической траектории, что «затрудняет действия противовоздушной обороны», добавил эксперт.

«При этом группировки ПВО нужно периодически менять, усиливать и перемещать, чтобы американские средства космической разведки не могли давать точную информацию для целеуказания», – пояснил Кнутов. «У России есть возможности для создания многоэшелонированной системы на освобожденных территориях. Вопрос лишь в том, чтобы найти достаточное количество противоракетных комплексов и выбрать для прикрытия наиболее важные объекты», – признал собеседник.

К примеру, уверен Кнутов, от ракет HIMARS следует защитить Антоновский мост через Днепр, который во вторник уже подвергся воздушным ударам. Для надежной обороны этого объекта на случай массированной атаки противника понадобится «не менее четырех комплексов ПВО».

Во вторник замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил РИА «Новости», что при обстреле Херсона были попадания в соседний Антоновский мост, но транспортный переход все равно функционирует.

О том, что Украина уже использует ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS большой дальности, сообщил во вторник представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Напомним, установка HIMARS может за раз запускать одну тактическую ракету дальностью от 128 до 300 километров в зависимости от модификации. В случае использования ракет радиусом до 70 километров в кассету помещается до шести штук.

По мнению Кнутова, необходимо отслеживать перемещение установок HIMARS и уничтожать их с помощью высокоточного оружия: комплексов «Искандер» или авиационными ракетами класса «воздух – поверхность».

Кроме создания многоэшелонированной системы, следует использовать и другие способы борьбы, убежден военный эксперт. «Нужно попытаться захватить новую ракету и изучить ее, посмотреть, как можно воздействовать на нее средствами радиоэлектронной борьбы, какие алгоритмы для программного обеспечения наших средств ПВО нужно подготовить. Модернизация программного обеспечения еще советских комплексов ПВО позволяет им успешно работать по современным целям», – подчеркивает Кнутов.

С этой целью необходимо задействовать диверсионно-разведывательные группы в тылу противника. «Важно использовать весь комплекс мер», – подытожил эксперт.

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