При атаке беспилотника в Луганске погибли двое сотрудников МЧС, 15 ранены

Tекст: Вера Басилая

В МЧС заявили, что два сотрудника ведомства погибли, а еще 15 пострадали в результате атаки украинских беспилотников в Луганске, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что погибшие – заместитель службы пожаротушения, начальник дежурной смены Михаил Пронько и старший пожарный Дмитрий Савенко.

По данным МЧС, удар был нанесен целенаправленно по пожарному расчету, который работал на месте происшествия. В результате двое сотрудников погибли при исполнении служебного долга.

В ведомстве также сообщили, что двое пострадавших были госпитализированы в Луганскую больницу, еще 13 сотрудников находятся на амбулаторном лечении. Спасатели продолжали ликвидировать последствия атаки и оказывать помощь пострадавшим коллегам.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник предупредил о риске провокаций со стороны Киева во время обсуждения мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине.