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При атаке беспилотника в Луганске погибли двое сотрудников МЧС
При атаке беспилотника в Луганске погибли двое сотрудников МЧС, 15 ранены
В результате целенаправленного удара украинских беспилотников по пожарным расчетам в Луганске два сотрудника МЧС погибли, еще 15 получили ранения, сообщили в ведомстве.
В МЧС заявили, что два сотрудника ведомства погибли, а еще 15 пострадали в результате атаки украинских беспилотников в Луганске, передает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что погибшие – заместитель службы пожаротушения, начальник дежурной смены Михаил Пронько и старший пожарный Дмитрий Савенко.
По данным МЧС, удар был нанесен целенаправленно по пожарному расчету, который работал на месте происшествия. В результате двое сотрудников погибли при исполнении служебного долга.
В ведомстве также сообщили, что двое пострадавших были госпитализированы в Луганскую больницу, еще 13 сотрудников находятся на амбулаторном лечении. Спасатели продолжали ликвидировать последствия атаки и оказывать помощь пострадавшим коллегам.
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