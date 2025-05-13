Мирошник заявил о риске провокаций Киева на фоне обсуждения переговоров

Tекст: Дмитрий Зубарев

О рисках провокаций со стороны Киева в ходе дискуссий по переговорам по урегулированию на Украине заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, сообщает ТАСС.

Он отметил, что вероятность действий украинской стороны существует как на приграничных с Россией территориях, так и на подконтрольных Киеву территориях Украины. Мирошник подчеркнул: «В эти дни есть такая вероятность, что Украина будет пытаться организовать такие провокационные вещи... возможно, попытается выдать это как операцию под чужим флагом».

Дипломат напомнил о случаях в Буче и на территориях Донецкой Народной Республики, которые пока контролируются киевским режимом. По его словам, у Киева «набита рука по организации таких кровавых событий, которые потом стараются вынести тут же на международные площадки».

Мирошник также высказал мнение, что невозможна организация устойчивого режима прекращения огня без подготовительной стадии. По его словам, при попытке экстренно добиться прекращения огня «тут же начинает работать машина по фальсификации данных», и в международные столицы немедленно отправляются сфабрикованные отчеты. Дипломат добавил, что режим прекращения огня должен быть частью комплексной системы урегулирования, иначе мир не будет устойчивым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о предстоящей «большой неделе» в переговорах по Украине. Владимир Путин выступил с предложением начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая не менее чем на 30 суток и подчеркнули важность эффективного международного мониторинга.