Песков: Отношения Путина и Трампа позволяют им обсуждать острые темы

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин и бывший президент США Дональд Трамп могут обсуждать даже самые острые вопросы, включая тему урегулирования ситуации на Украине, благодаря характеру их личных отношений, передает радио РБК.

«Отношения двух президентов позволяют им обсуждать достаточно острые темы... и доносить друг до друга основные посылы, которые дают возможность понимать позицию стран и причины той или иной позиции», – отметил Песков.

Песков заявил, что Путин и Трамп хорошо знакомы, общаются на «ты» и относятся друг к другу тепло и с уважением. Однако каждый из них отстаивает интересы своей страны, и это не мешает им расходиться во взглядах по ряду важных вопросов.

По словам Пескова, в Москве рассчитывают, что такое взаимодействие будет продолжаться и дальше, так как Трамп продолжает демонстрировать политическую волю участвовать в процессе урегулирования ситуации на Украине – это в Кремле приветствуют, а Путин высоко ценит.

Песков также заявил, что Россия открыта для урегулирования, и этот факт не может остаться незамеченным для Трампа. Представитель Кремля подчеркнул: «Россия открыта для процесса урегулирования, и президент Трамп не может не видеть открытость Путина для этого процесса».

Кроме того, Москва предлагает Вашингтону улучшать двусторонние отношения параллельно с переговорами по Украине. По мнению Пескова, американская сторона пока увязывает любые контакты и сотрудничество только с урегулированием украинской ситуации, однако Россия считает, что будет правильно развивать отношения и в других областях – в том числе в торгово-экономической сфере, что выгодно американскому бизнесу.

Ранее Песков заявил, что Москва не разделяет некоторые заявления президента США Дональда Трампа, прозвучавшие на Генассамблее ООН.

Президент России Владимир Путин относится положительно к инициативам Дональда Трампа, направленным на поиск решений по ситуации на Украине.

Дональд Трамп подчеркнул, что его отношения с Путиным не влияют на ситуацию на Украине.

Политолог Федор Лукьянов отметил, что «озарение» Дональда Трампа относительно ситуации России и Украины напоминает «бородатый анекдот».

