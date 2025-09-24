Кремль заявил о несогласии с заявлениями Трампа на ГА ООН по Украине

Tекст: Алексей Дегтярев

Не со всем, что прозвучало в речи Дональда Трампа на Генассамблее ООН, можно согласиться, сказал Песков в интервью радиостанции РБК, передает ТАСС.

Песков обратил внимание на то, что американский лидер высказывался по вопросам, касающимся конфликта на Украине, и делал это, опираясь, вероятно, на версию событий, которую ему изложил Владимир Зеленский во время их встречи.

«Здесь не со всем можно согласиться», – заявил представитель Кремля. Говоря о том, почему Кремль не сразу отреагировал на слова Трампа, Песков уточнил, что в момент выступления американского президента в Москве уже была ночь, и немедленная реакция была бы странной.

Дональд Трамп, выступая с речью продолжительностью около 57 минут, затронул тему России в контексте украинского конфликта и заявил о возможности введения новых пошлин в отношении России и ее торговых партнеров.

Трамп заявил, что ЕС может позволить киевскому режиму вернуть все исходные территории и «пойти еще дальше». Американский президент сказал, что для Украины «настало время действовать». По его мнению, украинский конфликт имеет затяжной характер.