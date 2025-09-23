  • Новость часаПосольство России опровергло нарушения воздушных границ Норвегии
    Россия отразила налет украинских «шаров-террористов»
    Эрдоган назвал ситуацию в Газе «дном человечества»
    Глава Нафтогаза заявил об уничтожении нефтепереработки на Украине
    Александра Панкратова-Черного госпитализировали перед спектаклем в Кургане
    Глава МВД Польши распорядился открыть границу с Белоруссией
    В Иран доставлены российские истребители МиГ-29 и Су-35
    Навроцкого заподозрили в употреблении стимуляторов на Генассамблее ООН
    Президент Бразилии заявил о надежде на дипломатическое урегулирование на Украине
    Индийский миллиардер закупил российскую нефть на 33 млрд долларов
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы и оружие несовместимы

    Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Полный отказ от наличных денег может иметь непредсказуемые последствия

    При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    23 сентября 2025, 21:50 • Новости дня

    Трамп: Конфликт на Украине продлится еще долго

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение о затяжном характере украинского конфликта на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

    По словам Трампа, «очень тяжелые бои» на Украине создают впечатление, что конфликт не завершится в ближайшее время, передает ТАСС.

    Глава Белого дома подчеркнул, что Россия располагает «очень большой армией».

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киеву потребуется 120 млрд долларов, если конфликт не завершится в этом году.

    Президент Турции Тайип Эрдоган усомнился в скором завершении конфликта на Украине.

    23 сентября 2025, 12:41 • Новости дня
    ВС России нанесли удар возмездия за атаку Украины на Форос в Крыму
    ВС России нанесли удар возмездия за атаку Украины на Форос в Крыму
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прошедшей ночью российские военные нанесли массированные удары по ряду объектов ВСУ и иностранных наемников в Одесской области и предприятию «Мотор Сич», удары проводились в ответ на террористическую атаку киевского режима на Форос в Крыму, сообщило Минобороны.

    Групповой удар наносился по пунктам временной дислокации сил спецопераций ВСУ и подразделения «Призраки» ГУР Украины в районах Татарбунары и Рассейка Одесской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражены объекты по хранению беспилотных летательных аппаратов на аэродроме «Школьный» в Одесской области, откуда осуществлялись пуски ударных дронов по гражданской инфраструктуре в Крыму. Отмечается, что эти меры были предприняты для пресечения дальнейших террористических акций.

    Кроме того, нанесен удар по цехам предприятия «Мотор Сич» военно-промышленного комплекса Украины. Там проводилась сборка ударных беспилотников, применяемых силами киевского режима для атак по территории России, уточнили в Минобороны.

    Глава Крыма Сергей Аксенов вечером воскресенья сообщил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове. Тяжелые ранения получили четыре человека.

    Позднее стало известно, что при атаке украинских дронов в районе Фороса погибли три человека.

    23 сентября 2025, 04:27 • Новости дня
    Экс-помощница Байдена Рид: Быть гражданкой России для меня – огромная честь
    Экс-помощница Байдена Рид: Быть гражданкой России для меня – огромная честь
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывшая помощницей Джо Байдена, когда он занимал пост сенатора, Тара Рид (изменила имя на Александра Тара МакКейб) сообщила, что переезд в Россию стал вынужденной мерой, но она влюбилась в Россию и считает честью получение российского гражданства.

    Рид получила гражданство России, передает ТАСС.

    Она рассказала, что со временем влюбилась в Россию и захотела остаться. «По прибытии мне нужно было искать политическое убежище, и оно было у меня эти два года, до предоставления гражданства», – приводит ее слова RT, сотрудницей которого Рид сейчас является.

    По ее словам, над ней и ее семьей «нависала опасность» со стороны американских властей, а депутат Госдумы Мария Бутина и главный редактор RT Маргарита Симоньян помогли ей с поиском убежища.

    «Быть гражданкой России для меня – огромная честь», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-помощница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах. Она заявила, что в 1993 году Байден в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался к ней, а также настаивал на интимных отношениях. По словам Рид, после жалобы на домогательства ее уволили. Байден отверг обвинения.

    23 сентября 2025, 15:10 • Видео
    «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

    После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    23 сентября 2025, 14:41 • Новости дня
    Летчик Су-34: Противник бросает в бой последние F-16
    Летчик Су-34: Противник бросает в бой последние F-16
    @ EPA/TASS

    Tекст: Матвей Мальгин, Валерия Городецкая

    Летчик бомбардировщика Су-34, участвующий в спецоперации на Украине, рассказал газете ВЗГЛЯД о тактике применения F-16 украинской армией.

    По его словам, раньше эти самолеты использовались в основном как истребители ПВО против российских беспилотников и платформы для запуска крылатых и управляемых авиабомб.

    В последнее время, по его наблюдению, украинские F-16 стали действовать более агрессивно, устраивая засады на минимальной высоте и совершая резкий подъем для запуска ракет по российским целям. «Это уже весьма рискованно, недаром они теряют машины в последнее время активно», – отметил летчик.

    Он подчеркнул, что ситуация для украинской армии на фронте осложнилась, поэтому противник начал использовать даже последние имеющиеся F-16, увеличив интенсивность их вылетов. Теперь украинская сторона фактически «пошла ва-банк», рискуя и теряя дорогостоящие самолеты.

    Полное интервью летчика бомбардировщика Су-34 газете ВЗГЛЯД можно прочитать здесь.

    Ранее подполье сообщило о поражении базы F-16 ВСУ под Полтавой.

    В Раде пожаловались на задержку поставок F-16 из Бельгии.

    23 сентября 2025, 10:14 • Новости дня
    Военкор: Зеленский хотел привезти Трампу картинку Москвы в черном дыму

    Военкор Коц: Зеленский хотел привезти Трампу картинку Москвы в черном дыму

    Военкор: Зеленский хотел привезти Трампу картинку Москвы в черном дыму
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Планы главы киевского режима Владимира Зеленского привезти Дональду Трампу картинку Москвы, затянутой черным дымом, провалилась, заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Военкор Александр Коц сообщил в своем Telegram-канале, что атака беспилотников ВСУ на Москву произошла накануне визита Владимира Зеленского в Нью-Йорк.

    По словам Коца, Зеленский хотел произвести впечатление на Дональда Трампа, продемонстрировав ему фото Москвы, затянутой черным дымом после атаки.

    «Дескать, глядите, рано нас еще списывать. Мы им там устроим мир через силу», – заявил Коц.

    Военкор отметил, что «украинские дроны пока так и не смогли пробить систему ПВО столицы».

    Коц отметил, что массовая атака дронами была также разведкой боем для выявления брешей в обороне столицы. Он обратил внимание на то, что несмотря на то, что около 30 дронов смогли преодолеть сотни километров к Москве, защитные системы города оказались эффективными. По словам военкора, Киев безуспешно продолжает искать уязвимости в противовоздушной обороне российской столицы.

    Коц также подчеркнул, что система ПВО Москвы включает множество средств поражения, а не только комплексы «Панцирь», чьи фотографии часто распространяются в сети.

    «С помощью массированного налета они пытаются вскрыть всю систему противодействия, а не то, что можно найти в общем доступе», – заявил Коц.

    Ранее сообщалось, что в небе над Московским регионом с вечера 22 сентября сбито уже 36 БПЛА.

    Дональд Трамп планирует провести двусторонние переговоры с аш-Шараа и Зеленским.

    23 сентября 2025, 12:12 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил замысел Киева при налете дронов на Москву

    Военный эксперт Кнутов: Налет украинских БПЛА на Москву – пиар-акция Зеленского

    Военный эксперт объяснил замысел Киева при налете дронов на Москву
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ запускают БПЛА мелкими группами с разных направлений, пытаясь нащупать наиболее уязвимые места в системе противовоздушной обороны Москвы. Противник преследует несколько целей, одна из которых – получить от США и Европы ЗРК Patriot, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Напомним, на подлете к Москве за последние сутки сбили 41 беспилотник.

    «Налет украинских БПЛА на Москву носит политический характер. Это очередная «пиар-акция», на этот раз приуроченная к визиту Владимира Зеленского в Нью-Йорк и его предстоящей встрече с Дональдом Трампом. Зеленскому нужны аргументы для того, чтобы получить ЗРК Patriot», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он напомнил, что ранее ВС России нанесли удары по Киеву и другим городам Украины, где находятся оборонные предприятия, включая те, где противник в очередной раз пытался наладить выпуск оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». «В этих условиях решение направить десятки дронов на Москву призвано продемонстрировать США и Европе: ВСУ якобы способны нанести Москве ущерб, но сами они нуждаются в средствах обороны», – добавил собеседник.

    Кроме того, у происходящего есть и внутриукраинское измерение. Ранее Зеленский встретился  с представителями своей партии «Слуга народа», одной из тем стало содержание ВСУ на 2026 год. «Атакой дронов на столицу России украинская сторона хочет показать, что она может «огрызаться». В то же время это нехороший знак, который говорит о желании Зеленского воевать, что называется, до последнего украинца», – рассуждает Кнутов.

    Он указал, что налет БПЛА длится с вечера понедельника, и при этом дроны летят на Москву по две – три штуки. Такая тактика выбрана противником неслучайно. «Он запускает аппараты мелкими группами с разных направлений, пытаясь нащупать наиболее уязвимые места в нашей системе противовоздушной обороны. Если бы ВСУ сразу направили, скажем, 30-40 беспилотников, то примерно половина была бы уничтожена», – пояснил эксперт.

    «Более того, важно понимать, что у нас задействуются не только зенитно-ракетные средства, но и мобильные группы ПВО, вертолеты, которые перехватывают цели в воздухе», – перечислил аналитик, уточнив, что ни одна система не может дать 100% гарантии полной защиты от средств воздушного нападения.

    «Тем более, что дроны все время совершенствуются и создаются совместно с западными компаниями таким образом, чтобы их очень сложно было засечь на радарах. Кроме этого, Запад делится с Украиной разведданными и дает позиции, где расположены системы ПВО. В результате противник может вычислить их зону поражения и определить высоты, на которых надо проходить те или иные участки, чтобы аппараты были менее заметны», – указал собеседник.

    «Как бы то ни было, налет говорит о том, что предприятия и школы дроноводов на территории Украины продолжают действовать. Задача ВС России – их выявлять и уничтожать высокоточным оружием», – подчеркнул Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. «Любитель красивых пиар-жестов Зеленский на встречу с Трампом решил привезти красивую картинку Москвы, затянутой черным дымом. Дескать, глядите, рано нас еще списывать. Мы им там устроим мир через силу», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Но что-то пошло не так. Украинские дроны пока так и не смогли пробить систему ПВО столицы. Но это в том числе и разведка боем. Киев пробивает маршрут к Москве. То, что три десятка дронов до нее преодолели сотни километров, для них уже результат. Идет работа на поиск бреши в сам город. А ее нет», – заключил военкор.

    Напомним, на подлете к Москве за последние сутки сбили 41 беспилотник. Атаку БПЛА на столицу средства ПВО отражают с вечера 22 сентября. Обломки дрона повредили четыре машины в подмосковном Реутове, сообщил глава округа Филипп Науменко. Жертв и разрушений нет, угроза для граждан отсутствует, добавил он.

    Аэропорт Шереметьево приостанавливал прием и отправку рейсов. В Росавиации сообщали, что ограничения вводили с 20.20 мск 22 сентября до полуночи для обеспечения безопасности полетов. Около 1.00 мск гавань заработала в стандартном режиме.

    «Аэрофлоту» и «Победе» пришлось скорректировать расписание рейсов. Часть летевших в Москву самолетов была перенаправлена на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ульяновск, Ижевск и Самару. Авиакомпания «Аэрофлот» намерена вернуться в штатный режим выполнения рейсов до конца дня, заявили в пресс-службе.

    Отметим, всего с полуночи до 07.00 мск 23 сентября силы ПВО уничтожили 69 украинских БПЛА. Беспилотники были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областями, а также Московским регионом и Крымом.

    23 сентября 2025, 14:36 • Новости дня
    Эксперт: Молдавия становится важнейшей территорией для НАТО

    Эксперт Анпилогов: ЕС намерен ликвидировать Приднестровье в интересах НАТО

    Эксперт: Молдавия становится важнейшей территорией для НАТО
    @ EPA/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    При оккупации Молдавии НАТО сделает ставку на оперативность, чтобы у миротворческих сил не было времени на развертывание. Цель Кишинева и Брюсселя – ликвидировать Приднестровье для использования этой территории для нужд Североатлантического альянса, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Москва сообщила о планах Брюсселя ввести военных на молдавскую территорию.

    «Судя по всему, Брюссель и Кишинев готовятся к тому, что весомая часть молдаван выйдет на улицы для протеста в отношении результатов парламентских выборов, назначенных на ближайшее воскресенье. Думаю, «грязную» работу по разгону протестующих и якобы восстановлению конституционного порядка НАТО делегирует ВСУ, чтобы не задействовать свои силы в преступлениях против мирного населения», – полагает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «К тому же Украина не упустит шанс пополнить свой обменный фонд – у весомого количества жителей Приднестровья есть российские паспорта. Но параллельно с этим в Молдавию действительно могут ввести войска НАТО. Приднестровье не обладает высоким военным потенциалом, а его мобилизационные возможности ограничены. К тому же, при оккупации Североатлантический альянс будет делать ставку на оперативность, чтобы у миротворческих сил не было времени на развертывание», – считает спикер.

    «После усмирения всех протестующих Кишинев может провести фальшивый референдум, по итогам которого власти упразднят Приднестровье как отдельное административное образование, чтобы через эту территорию беспрепятственно поставлять вооружение и военную технику из Румынии на Украину», – спрогнозировал аналитик.

    «В данный момент логистика Североатлантического альянса в этом районе ограничивается одной железнодорожной веткой на севере Молдавии и еще одной – на юге Украины, где передвижение постоянно нарушается из-за российских ударов. При этом, в Румынии расширяется авиабаза «Михай Когэлничану» – по планам она будет даже больше, чем «Рамштайн» в Германии. Поэтому, Молдавия становится важнейшей территорией для НАТО», – указал он.

    «Кроме того, в Приднестровье есть ценные энергетические активы – это Днестровская ГЭС и Молдавская ГРЭС, которые Кишинев и его европейские кураторы планируют использовать для снабжения энергодефицитного юга Украины. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что вероятность реализации данного сценария альянсом очень и очень высока», – признался собеседник.

    «В этом свете совершенно неслучайным становится прибытие в Одессу военных из Франции и Британии – для НАТО было бы крайне удобно использовать Одессу как логистический узел», – допускает эксперт, напоминая, что Конвенция Монтре запрещает проход военно-морского флота, но доставка военных грузов гражданскими грузовыми судами вполне возможна.

    Ранее Служба внешней разведки России (СВР) заявила о подготовке ЕС к оккупации Молдавии для того, чтобы удержать страну в русле своей русофобской политики. «На данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ. Готовится натовский «десант» в Одесскую область Украины для устрашения Приднестровья», – говорится в сообщении ведомства.

    По данным службы, первая группа военнослужащих из Франции и Британии уже прибыла в Одессу. СВР отметила, что сценарий отрабатывался в рамках учений НАТО в Румынии и может быть реализован после парламентских выборов в Молдавии 28 сентября.

    «Еврочиновники боятся, что готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования вынудят отчаявшихся молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав. Тогда по запросу президента Майи Санду вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии», – добавили в ведомстве.

    По данным разведки, даже если вмешательство после выборов не потребуется, введение войск планируется позже. Для создания предлога предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья. СВР охарактеризовала действия европейских стран как стремление продемонстрировать «смелость и решительность» на фоне пробуксовки планов «коалиции желающих» по Украине.

    «Испугавшись прямого столкновения с большой Россией, европейцы намерены отыграться на маленькой Молдавии. Самоутверждение за счет слабых всегда было неотъемлемой частью европейского колониализма», – говорится в сообщении.

    Напомним, в середине июля СВР заявила, что Североатлантический альянс хочет использовать Кишинев в конфликте с Москвой. «В Брюсселе принято решение ускорить трансформацию этой страны в передовой плацдарм альянса на восточном фланге с учетом продвижения ВС России на Украине», – отмечало тогда ведомство.

    Исполнительный секретарь оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер назвала политику правящей партии угрозой независимости Молдавии. Она подчеркнула, что молдаване готовы бороться за возвращение независимости, суверенитета и силы своей родине.

    23 сентября 2025, 17:02 • Новости дня
    Рубио допустил приостановку участия США в урегулировании конфликта на Украине
    Рубио допустил приостановку участия США в урегулировании конфликта на Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    США рассматривают возможность отказа от посреднической роли в урегулировании конфликта на Украине, а также не исключают введения новых санкций.

    США могут прекратить содействовать урегулированию конфликта на Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News, передает ТАСС.

    Рубио подчеркнул, что США остаются единственным государством, способным вести диалог с обеими сторонами украинского конфликта, а мировое сообщество поддерживает такую роль Вашингтона.

    Политик заявил: «В тот или иной момент мы можем прекратить играть эту роль». Он также допустил, что «рано или поздно США могут принять решение о введении новых санкций».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не ожидает скорого завершения конфликта на Украине. Он также выразил сомнения в том, что Европа сможет «вечно» помогать Киеву. Госдепартамент США призвал Киев рассмотреть возможность достижения мирных договоренностей.

    23 сентября 2025, 14:15 • Новости дня
    Военный эксперт Живов объяснил использование ВСУ воздушных шаров при атаке дронов

    Военный эксперт Живов объяснил использование ВСУ воздушных шаров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские вооруженные силы могли применять воздушные шары при атаке дронов для создания ложных целей и помощи беспилотникам, сообщил военный эксперт Алексей Живов.

    ВСУ могли использовать воздушные шары для введения в заблуждение российской противовоздушной обороны, сказал Живов в беседе с «Лентой.ру».

    Шары, вероятнее всего, служили ложными целями для системы ПВО. Пока неизвестно, летели ли они сами по себе, или были оснащены каким-то дополнительным оборудованием. Они также могли обеспечивать покрытие Сети для дронов.

    «Беспроводная сеть цифровой связи, которая обеспечивает дроны координатами и возможностью перенацеливаться и обходить районы ПВО. Или могли быть оснащены какими-то радиоэлектронными средствами обнаружения», – указал Живов.

    Эксперт добавил, что воздушные шары могут выполнять функции как простых обманок, так и носителей оборудования для связи или разведки. Точное назначение шаров можно определить только после изучения установленного на них оборудования.

    Ранее во вторник источники РБК сообщили, что в отраженной атаке дронов на российские регионы ВСУ массово применяли воздушные шары.

    Минобороны указывало, что ночью над страной дежурные средства противовоздушной обороны поразили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    23 сентября 2025, 03:19 • Новости дня
    Эрдоган усомнился в способности Европы «вечно» помогать Украине

    Эрдоган: Европа не сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине

    Эрдоган усомнился в способности Европы «вечно» помогать Украине
    @ Turkish presidency/IMAGO/apa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа, по его мнению, не сможет «вечно» предоставлять экономическую поддержку Украине.

    Эрдоган, оценивая «ситуацию с финансовой точки зрения», указал, что Украина не может конкурировать с Россией «в экономическом плане», передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    «Но мы также должны учитывать, что Европа оказывает помощь. Я не думаю, что Европа сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине», – заявил он.

    Он также добавил, что не верит в быстрое завершение конфликта на Украине. По словам турецкого лидера, НАТО стоит перенять подход Турции в отношениях как с Россией, так и с Украиной, передает РИА «Новости».

    Эрдоган отметил свои хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, которые сложились с первой встречи. Кроме того, турецкий президент сообщил о постоянных контактах с американским лидером Дональдом Трампом по вопросам урегулирования ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что встреча с президентом Турции пройдет в Белом доме 25 сентября. Эрдоган поддержал инициативы США по достижению мира между Россией и Украиной.

    23 сентября 2025, 15:59 • Новости дня
    Рубио назвал условие для введения новых санкций США против Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон не будет вводить дополнительные санкции против России, пока европейские партнеры продолжают закупать нефть и газ у Москвы, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    В беседе с Fox News он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп рассматривает вариант усиления давления на Россию, если понадобится, однако считает необходимым согласовать такие шаги с европейскими союзниками, передает ТАСС.

    Рубио пояснил, что Европа должна первой прекратить покупки российских энергоресурсов, прежде чем Вашингтон предпримет аналогичные меры. По его словам, «в Европе есть страны, которые все еще покупают огромные объемы нефти и природного газа у России». Он добавил, что считает важным, чтобы именно европейские союзники проявили инициативу в этом вопросе.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС сократили импорт российской нефти и газа на 80%, что делает вопрос поставок «второстепенной проблемой».

    Издание Politico писало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    23 сентября 2025, 09:47 • Новости дня
    Токаев встретился с Зеленским в Нью-Йорке
    Токаев встретился с Зеленским в Нью-Йорке
    @ akorda.kz

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии ГА ООН, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

    Токаев в ходе встречи заявил, что важно продолжать дипломатическую работу для поиска путей прекращения конфликта, указали в пресс-службе, передает ТАСС.

    Также там добавили, что Зеленский изложил свой взгляд на ситуацию на Украине

    Кроме того, политики обсудили двустороннее экономическое и гуманитарное сотрудничество.

    Ранее Токаев заявлял, что человечество столкнулось с высоким риском ядерной войны, буквально на грани ядерного армагеддона.

    До этого Токаев высказывался в поддержку диалога Москвы и Киева.

    23 сентября 2025, 04:30 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 11-го после полуночи БПЛА

    Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников

    Собянин сообщил об уничтожении 11-го после полуночи БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Три беспилотника сбиты на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в Telegram.

    РИА «Новости» уточняет, что число уничтоженных во вторник БПЛА, летевших на Москву, достигло 11.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 15 БПЛА были сбиты в понедельник.

    23 сентября 2025, 15:38 • Новости дня
    Минобороны сообщило о контроле над большей частью Купянска

    Минобороны: ВС России взяли под контроль 5,6 тыс. зданий в Купянске

    Минобороны сообщило о контроле над большей частью Купянска
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные взяли под контроль большую часть зданий Купянска и продолжают блокировать противника с юга, сообщило Минобороны.

    В Минобороны отметили, что операция по освобождению Купянска продолжается. По информации из Telegram-канала ведомства, российские соединения и воинские части группировки войск «Запад» взяли под контроль 5 667 (65%) зданий из 8 667 в городе.

    Минобороны подчеркнуло, что российские войска сумели заблокировать значительную группировку ВСУ с северной и западной стороны Купянска, взяв противника в полукольцо, а сейчас продолжают выполнение задач по блокированию с юга.

    «В настоящее время российские войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны, взяв в ее полукольцо. Продолжается выполнение боевых задач по блокированию неонацистов с южной стороны», – заявили в Минобороны.

    В ведомстве уточнили, что в Купянске блокировано до 700 военнослужащих ВСУ, из которых 250 уже уничтожено.

    Ранее ВС России взяли под огневой контроль две ж/д станции близ Купянска.

    На Украине заявили, что штурмовики ВС России зашли в Купянск по газовым трубам. Военкор Федор Громов в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснил, что использование газовой трубы для перемещения заметно облегчает логистику и снабжение бойцов на переднем крае.

    23 сентября 2025, 17:05 • Новости дня
    Онищенко: В России должны проверить заявление Трампа о связи парацетамола и аутизма
    Онищенко: В России должны проверить заявление Трампа о связи парацетамола и аутизма
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Если вслед за заявлением Трампа последует публикация соответствующего исследования в авторитетных медицинских изданиях, то российским специалистам его предстоит изучить и вынести свой вердикт, сказал газете ВЗГЛЯД эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Так он прокомментировал заявление президента США, что использование парацетамола беременными женщинами ведет к аутизму у детей. ВОЗ опровергла эту взаимосвязь.

    «Конечно, то, что президент Соединенных Штатов об этом говорит, это удивительно. Обычно такого рода вещи обсуждаются прежде всего на уровне профессионального сообщества, а затем уже выносятся как решение профессионалов. За этим сразу же идет комплекс мер, связанных с изъятием препаратов, их запретом и так далее», – говорит Онищенко.

    «Я ожидаю прежде всего профессиональной реакции. В первую очередь она должна быть от Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ), которая является региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для американского региона. Тем не менее мы понимаем, что раз с таким заявлением выступил президент страны, обладающей серьезной научной базой – значит, это нельзя оставлять без внимания», – рассуждает эпидемиолог.

    По мнению Онищенко, вслед за заявлением Трампа должна последовать публикация соответствующего исследования в авторитетных медицинских изданиях. Российским специалистам его предстоит изучить, перепроверить, опираясь на нашу науку, и вынести вердикт.

    Академик рассказывает, что в связи со стремительным развитием технологий сейчас регулярно делаются новые открытия, которые в некоторых случаях кардинально меняют отношение медицинского сообщества к тому или иному препарату или веществу. Он приводит в пример ситуацию, которая произошла в семидесятые годы в СССР. Тогда специалисты активно использовали высокоэффективный инсектицид ДДТ (дихлордифенилтрихлорметилметан), которым с самолетов обрабатывали лесные массивы, в результате чего уничтожили клеща на всей европейской территории страны. Но в начале восьмидесятых выяснилось, что этот препарат является канцерогенным, накапливается в подземных водах, после чего его использование запретили. Популяция клещей, переносящих боррелиоз (болезнь Лайма) и энцефалит, восстановилась, вернув прежнюю проблему.

    «Были другого рода ошибки: хотя некоторые препараты признавались вредными, потом оказывалось, что они не вредные, и мы к ним снова возвращаемся, но уже потеряв время. Это касается бактериофагов – вирусов, поражающих бактериальные клетки. В 1986-1987 годах мы прекращаем их производство, а теперь снова восстанавливаем. Это результат того, что наука делает новые открытия, углубляется в какие-то темы», – заключил Онищенко.

    Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов призвал обнародовать научные исследования о риске развития аутизма у детей при приеме парацетамола беременными женщинами, на которые сослался американский президент Дональд Трамп, призывая отказаться от приема данного препарата будущим мамам. По его словам, перед возможным введением ограничений на использование парацетамола, необходимо провести консультации со специалистами и изучить все исследования.

    Напомним, в начале недели президент США Дональд Трамп, выступая с речью в Белом доме, озвучил позицию, связывающую прием тайленола (препарата на основе парацетамола) в период беременности с возможными рисками развития расстройств аутистического спектра (РАС) у ребенка. В свете этого заявления Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) будет уведомлять медицинских работников о потенциальной связи между применением парацетамола и увеличением вероятности возникновения аутизма.

    При этом Всемирная организация здравоохранения уже опровергла связь парацетамола с развитием аутизма у детей.

    23 сентября 2025, 07:19 • Новости дня
    Трамп: В США начнут предупреждать, что парацетамол при беременности повышает риск аутизма

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Врачей в Соединенных Штатах планируют предупреждать, что употребление ацетаминофена во время беременности, известного как парацетамол, способно повысить риски аутизма у детей, заявил президент США Дональд Трамп.

    Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) будет уведомлять врачей, что использование парацетамола во время беременности может быть связано с существенно повышенным риском аутизма, указал Трамп, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне WP узнала о желании Кеннеди-младшего «обвинить» парацетамол в аутизме.

    Роберт Кеннеди-младший в апреле сообщал о планах исследований экотоксинов, которые могут быть связаны с ростом случаев аутизма у детей.

    В 2022 году Трамп называл решение Верховного суда, отменившего конституционные гарантии на прерывание беременности в США, «самой большой победой для жизни».

