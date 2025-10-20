NZZ: Жители ФРГ стали опасаться выходить на улицы по вечерам из-за мигрантов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Облик немецких городов изменился к худшему, приводит ИноСМИ сообщение NZZ.

Большинство немцев по вечерам из-за мигрантов боится выходить из дома. В частности, по данным газеты, в центре Ганновера по вечерам безопасно чувствуют себя лишь 14% горожан. На полицию они полагаться не могут, силовики в стране получают минимальную зарплату.

14 октября на пресс-конференции канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия сильно продвинулась в вопросе миграции. Однако он признал проблемы с безопасностью в городах и отметил, что сейчас федеральный министр внутренних дел занят созданием возможности для возвращений и депортаций мигрантов.

Поддержал Мерца лидер фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан. Он предложил критикам канцлера посмотреть, что творится за пределами благополучных районов Берлина. По словам политика, там сразу бросаются в глаза запущенность, торговля наркотиками, которую обычно осуществляют молодые мужчины, чаще всего с миграционным прошлым.

На данный момент в том же Ганновере, городе с полумиллионным населением, 42% жителей имеют миграционное прошлое, 22% – иностранцы.

Согласно опросу горожан, наступление темноты пугает многих жителей. В 2023 году меньше половины респондентов чувствовали себя днем в центре города в безопасности. Доля тех, кто ощущал себя «в безопасности» или «скорее в безопасности» на улицах города по вечерам, снизилась в два раза за пять лет. На данный момент центр Ганновера с 21.00 объявлен зоной, свободной от оружия: там полиция вправе проводить проверки личности без повода.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в Германии впервые за 14 лет уменьшилось число беженцев. При этом общая численность беженцев по-прежнему превышает 3,5 млн человек, большая часть – с Украины.

Германия уже начала демонтировать элементы социального государства из-за роста числа мигрантов.

Ранее Ангела Меркель признала, что политика «открытых дверей» способствовала усилению партии АдГ.