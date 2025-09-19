Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?5 комментариев
В Германии впервые за 14 лет уменьшилось число беженцев
Общая численность беженцев в Германии сократилась впервые с 2011 года, но по-прежнему превышает 3,5 млн человек, большая часть – с Украины, сообщило агентство DPA со ссылкой на данные Центрального регистра учета иностранцев (AZR).
По данным Центрального регистра учета иностранцев, к концу 2024 года в Германии находилось более 3,5 млн беженцев. Однако за первые шесть месяцев текущего года страну покинуло больше беженцев, чем приехало, в результате чего на 31 июля их число сократилось на 50 тыс.
В агентстве уточнили, что данные были предоставлены в ответ на запрос парламентской фракции партии «Левые». Политики считают, что снижение числа беженцев объясняется не уменьшением потока, а увеличением отказов в предоставлении статуса и ростом числа депортаций. Кроме того, многие мигранты получают гражданство после длительного пребывания в стране.
Среди всех беженцев самой крупной группой остаются выходцы с Украины – по состоянию на конец июля их насчитывалось почти 1,3 млн человек.
