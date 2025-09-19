В Германии впервые за 14 лет уменьшилось число беженцев

Tекст: Дмитрий Зубарев

Количество проживающих в Германии беженцев впервые за 14 лет уменьшилось, передает ТАСС.

По данным Центрального регистра учета иностранцев, к концу 2024 года в Германии находилось более 3,5 млн беженцев. Однако за первые шесть месяцев текущего года страну покинуло больше беженцев, чем приехало, в результате чего на 31 июля их число сократилось на 50 тыс.

В агентстве уточнили, что данные были предоставлены в ответ на запрос парламентской фракции партии «Левые». Политики считают, что снижение числа беженцев объясняется не уменьшением потока, а увеличением отказов в предоставлении статуса и ростом числа депортаций. Кроме того, многие мигранты получают гражданство после длительного пребывания в стране.

Среди всех беженцев самой крупной группой остаются выходцы с Украины – по состоянию на конец июля их насчитывалось почти 1,3 млн человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия начала демонтировать элементы социального государства из-за роста числа мигрантов. Ангела Меркель признала, что политика «открытых дверей» способствовала усилению партии АдГ. Европа столкнулась с кризисом управляемости и внутренним расколом.