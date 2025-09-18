Bloomberg: Европа столкнулась с кризисом управляемости и расколом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительства европейских стран, включая Британию, Францию, Германию и Польшу, столкнулись с острой проблемой управляемости, сообщает Bloomberg.

Премьер-министр Британии Кеир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон испытывают существенные трудности в проведении реформ, однако аналогичные проблемы наблюдаются и в других столицах, таких как Варшава, Берлин и Мадрид.

Наблюдается сочетание сокращения государственных бюджетов, медленной работы администрации, раздробленности парламентов и усиления оппозиции как справа, так и слева. Внутриполитическая нестабильность часто приводит к протестам, как в случае Франции, где профсоюзы планируют парализовать страну из-за планов по сокращению государственных расходов.

Эксперты отмечают, что ощущение бессилия властей в Европе становится нормой. Грядущие выборы в Германии, Франции и Британии могут усилить позиции крайне правых партий. Долгосрочные долговые обязательства Франции и Британии уже подорожали, что отражает ухудшение настроений инвесторов.

Политический кризис, считают аналитики, может привести к дальнейшему усилению крайних сил и росту уязвимости Европы перед внешними вызовами. По словам главы политологического факультета университета LUISS в Риме Джованни Орсины: «Мир изменился, и Европа теперь не вписывается в него».

