В Институте океанологии РАН объяснили отказ переподчиняться Курчатовскому институту

Океанолог Гулев: У Института океанологии РАН уже налажено сотрудничество с Курчатовским институтом

Tекст: Олег Исайченко

«В письме от Курчатовского института сказано, что мы нужны им для замыкания технологических цепочек в части природоподобных технологий. Но проблема в том, что мы не занимаемся подобными исследованиями и технологиями», – рассказал Сергей Гулев, доктор физико-математических наук, профессор кафедры океанологии географического факультета МГУ, заведующий лабораторией Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН.

Собеседник обратил внимание – у институтов сейчас выработана определенная форма сотрудничества. «Уже довольно давно и успешно мы совместно проводим обследование потенциально опасных объектов, связанных с ядерной энергетикой, в Карском и Баренцевом морях», – поделился он, указав, что экспедиция проводится ежегодно. По его словам, это наиболее приемлемая и удобная форма взаимодействия для всех.

«Насколько мне известно, в профиле Курчатовского института нет областей, связанных с изучением океана, его роли в климатической, экологической и биологической системах Земли. И у нас нет экспертизы в части прямых интересов Курчатника», – рассуждает физик.

Спикер выразил опасение, что некоторая часть проектов Института океанологии может пострадать в результате переподчинения учреждения. «Сложно предугадать все последствия. Но когда вас передают структуре, не преследующей схожие с вашими цели, это несет определенные риски. Конечно, Курчатовский институт мог бы сказать, что намерен заняться еще и изучением океана, но этого пока не прозвучало», – говорит ученый.

Еще одно опасение Института океанологии связано с потенциальным риском потери части финансирования проектов. «Значительная часть нашего финансирования – это госзадания Министерства науки, которые утверждаются РАН. Но есть сомнения в части того, что ведомство будет в таком же формате работать с Курчатовским институтом», – сомневается эксперт.

«Более того, наш институт координирует деятельность десяти других учреждений, в том числе Росгидромета. И пока не понятно, как мы сможем продолжать это делать после переподчинения и сможем ли вообще», – заключил Гулев, заверив, что Министерство науки поддерживает позицию Института океанологии.

Ранее ученый совет Института океанологии единогласно выступил против переподчинения Курчатовскому институту. С инициативой о переподчинении, напомним, выступил президент Национального исследовательского центра Михаил Ковальчук.

Он представил список из семи учреждений, которые он видит в составе НИЦ – это троицкий Институт ядерных исследований РАН, Федеральный научный центр пищевых систем им. Горбатова РАН, Институт океанологии им. Ширшова РАН, крымский ВНИИ виноградарства и виноделия «Магарач» РАН, Северо-кавказский федеральный научный центр садоводства виноградарства и виноделия, Федеральный ростовский аграрный национальный центр и Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН.

«НИЦ «Курчатовский институт» определен головной научной организацией, осуществляющей научное руководство по ключевым направлениям научно-технического развития России: развитие природоподобных технологий, развитие синхротронных и нейтронных исследований, развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергетики, развитие генетических и сельскохозяйственных технологий», передает газета «Московский комсомолец». В его составе уже 30 профильных НИИ. Сейчас предлагается присоединить еще семь научных организаций для «замыкания технологических цепочек, созданных в НИЦ».