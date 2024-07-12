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В Институте океанологии РАН объяснили отказ переподчиняться Курчатовскому институту
Океанолог Гулев: У Института океанологии РАН уже налажено сотрудничество с Курчатовским институтом
Между Курчатовским институтом и Институтом океанологии существует давняя форма сотрудничества, а переподчинение несет ряд рисков для каждой из структур, сказал газете ВЗГЛЯД доктор физико-математических наук, профессор кафедры океанологии географического факультета МГУ, заведующий лабораторией Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Сергей Гулев.
«В письме от Курчатовского института сказано, что мы нужны им для замыкания технологических цепочек в части природоподобных технологий. Но проблема в том, что мы не занимаемся подобными исследованиями и технологиями», – рассказал Сергей Гулев, доктор физико-математических наук, профессор кафедры океанологии географического факультета МГУ, заведующий лабораторией Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН.
Собеседник обратил внимание – у институтов сейчас выработана определенная форма сотрудничества. «Уже довольно давно и успешно мы совместно проводим обследование потенциально опасных объектов, связанных с ядерной энергетикой, в Карском и Баренцевом морях», – поделился он, указав, что экспедиция проводится ежегодно. По его словам, это наиболее приемлемая и удобная форма взаимодействия для всех.
«Насколько мне известно, в профиле Курчатовского института нет областей, связанных с изучением океана, его роли в климатической, экологической и биологической системах Земли. И у нас нет экспертизы в части прямых интересов Курчатника», – рассуждает физик.
Спикер выразил опасение, что некоторая часть проектов Института океанологии может пострадать в результате переподчинения учреждения. «Сложно предугадать все последствия. Но когда вас передают структуре, не преследующей схожие с вашими цели, это несет определенные риски. Конечно, Курчатовский институт мог бы сказать, что намерен заняться еще и изучением океана, но этого пока не прозвучало», – говорит ученый.
Еще одно опасение Института океанологии связано с потенциальным риском потери части финансирования проектов. «Значительная часть нашего финансирования – это госзадания Министерства науки, которые утверждаются РАН. Но есть сомнения в части того, что ведомство будет в таком же формате работать с Курчатовским институтом», – сомневается эксперт.
«Более того, наш институт координирует деятельность десяти других учреждений, в том числе Росгидромета. И пока не понятно, как мы сможем продолжать это делать после переподчинения и сможем ли вообще», – заключил Гулев, заверив, что Министерство науки поддерживает позицию Института океанологии.
Ранее ученый совет Института океанологии единогласно выступил против переподчинения Курчатовскому институту. С инициативой о переподчинении, напомним, выступил президент Национального исследовательского центра Михаил Ковальчук.
Он представил список из семи учреждений, которые он видит в составе НИЦ – это троицкий Институт ядерных исследований РАН, Федеральный научный центр пищевых систем им. Горбатова РАН, Институт океанологии им. Ширшова РАН, крымский ВНИИ виноградарства и виноделия «Магарач» РАН, Северо-кавказский федеральный научный центр садоводства виноградарства и виноделия, Федеральный ростовский аграрный национальный центр и Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН.
«НИЦ «Курчатовский институт» определен головной научной организацией, осуществляющей научное руководство по ключевым направлениям научно-технического развития России: развитие природоподобных технологий, развитие синхротронных и нейтронных исследований, развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергетики, развитие генетических и сельскохозяйственных технологий», передает газета «Московский комсомолец». В его составе уже 30 профильных НИИ. Сейчас предлагается присоединить еще семь научных организаций для «замыкания технологических цепочек, созданных в НИЦ».