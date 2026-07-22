Адвокат заявила об искажении биографии Емельяненко в снятой с продажи книге

  • Новость часаНад Рижским заливом замечен разведывательный самолет НАТО
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский принес главкома ВСУ в жертву «картонному майдану»
    Крупнейший оператор Maersk приостановил обслуживание порта в Одесской области
    Лавров: США наводят украинское оружие на гражданские цели в России
    Трамп захотел назначить главу ФИФА генсеком ООН
    Путин назвал временными трудности на топливном рынке
    Zeit: В ФРГ одобрили производство ядерного топлива с участием Росатома
    Трамп одобрил ядерную сделку с Саудовской Аравией
    Брянские предприятия «Мираторга» подверглись атакам дронов
    Госсекретарь США Рубио назвал безрассудным разрыв отношений с Россией
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Последний баррель нефти сожгут не в двигателе

    Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда: от корпусов солнечных панелей до медицинского оборудования, это аммиак и минеральные удобрения, тонкая химия, лаки и краски. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.

    8 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда Европа перестанет финансировать Украину

    По мнению немецкого издания Die Welt, в 2027 году европейская финансовая река, впадающая в украинский бюджет, может превратиться в ручеек. А то и вовсе иссякнет. Но для этого должно сойтись несколько факторов.

    8 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как разорвать ядерное кольцо вокруг России

    Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.

    5 комментариев
    22 июля 2026, 17:15 • Новости дня

    Адвокат заявила об искажении биографии Емельяненко в снятой с продажи книге

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший боец смешанных единоборств Федор Емельяненко возмутился содержанием книги о своей жизни и требует компенсации от писательницы и издательства.

    Почетный президент Союза ММА России Федор Емельяненко подал в суд на писательницу Анастасию Иванову, выступающую под псевдонимом Аля Рогожина, и издательство «АСТ», передает ТАСС. Спортсмен считает, что его биография в книге «Легенда ММА – Федор Емельяненко» сильно искажена.

    «Биография Емельяненко грубо искажена и извращена автором, если, конечно, она сама читала свой опус, в котором утверждает, что родители Федора не шибко о нем заботились, учиться он не хотел и только спортзал сделал из паренька великого чемпиона», – сообщила адвокат спортсмена Елизавета Меткина. Юрист добавила, что подобное содержание дискредитирует не только ее доверителя, но и институт семьи в целом.

    Меткина выразила надежду, что судебное разбирательство станет уроком для тех, кто пытается обогатиться на известных именах. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации рассматривается в Останкинском суде Москвы. Емельяненко требует взыскать с ответчиков солидарно около 13 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, знаменитый боец обратился с иском к писательнице Анастасии Ивановой. Издательство АСТ приостановило продажу спорной биографии спортсмена.

    Младший брат бойца Иван Емельяненко в прошлом году подал прошение об условно-досрочном освобождении.

    21 июля 2026, 22:44 • Новости дня
    Зеленский объявил о смене главкома ВСУ

    Зеленский объявил о назначении Драпатого главкомом ВСУ

    Зеленский объявил о смене главкома ВСУ
    @ Ministry of Defense of Ukraine/wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    Новым главнокомандующим ВСУ станет командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый, сообщил Владимир Зеленский.

    «Новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Зеленский также сообщил о планах изменить состав генерального штаба украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине продолжается политический кризис, вызванный конфликтом Михаила Федорова, который занимал пост главы Минобороны, с главкомом Александром Сырским.

    Федоров сообщил о своей отставке. Это вызвало акции протеста в украинских городах. На фоне протестов украинские СМИ сообщили о намерении Зеленского отправить в отставку Сырского.

    Комментарии (13)
    22 июля 2026, 08:57 • Новости дня
    Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство

    Актриса Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство

    Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство
    @ TERESA SUAREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дочь актрисы Орнеллы Мути итальянская певица Найке Ривелли рассказала, что они с матерью подают заявление на получение российского гражданства.

    Итальянская певица Найке Ривелли и ее мать, актриса Орнелла Мути оформляют документы для получения гражданства России, передает РИА «Новости».

    Звездная семья объясняет это решение глубокой связью со страной и желанием перевезти родственников.

    «Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома... У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своих семьи и друзей», – заявила Ривелли.

    Дочь артистки добавила, что они не сталкивались с критикой на родине из-за частых визитов в России. По ее словам, многие итальянцы искренне любят русскую культуру и помнят поддержку россиян в период пандемии.

    Также семья рассматривает возможность покупки недвижимости в Москве или Петербурге.

    В августе прошлого года Найке Ривелли заявила о намерении получить российский паспорт.

    В феврале итальянский журналист Винченцо Лоруссо сообщил о планах стать гражданином России.

    В мае МВД заявило о неуклонном росте числа европейцев, желающих получить российское гражданство.

    Комментарии (12)
    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

    Комментарии (0)
    21 июля 2026, 19:10 • Новости дня
    Депутат объяснил ажиотаж Британии в связи со стрельбами российского корабля

    Депутат Колесник: Британия выдает обычные учения за угрозу

    Депутат объяснил ажиотаж Британии в связи со стрельбами российского корабля
    @ Игорь Чуприн/РИА Новости

    Tекст: Валерия Крутова

    Учебные стрельбы российского корабля в Ла-Манше проходили в соответствии со всеми нормами морского права, однако британская реакция на действия отечественного флота оказалась крайне истеричной. Это говорит о том, что Лондон сохраняет страх перед Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее корабль «Неустрашимый» провел артиллерийские учения в международных водах.

    «Британия намеренно раздувает шум вокруг наших учений, чтобы поддержать миф о «российской угрозе», который Европа выдумала сама. На деле же ситуация абсолютно дежурная, ведь артиллерийские учения прошли с соблюдением всех мер безопасности», – отметил депутат.

    «Порядок действий при таких стрельбах строго регламентирован: заранее отводится специальный район, который затем обозначается на международных картах, а в навигационные маршруты вносятся соответствующие поправки. Об этом оповещаются все суда в округе, чтобы никто случайно не зашел в опасную зону», – пояснил он.

    «Если же в Лондоне всерьез испугались одного нашего корабля, то это не делает чести британским оборонным институтам и говорит лишь об их паранойе. Разумеется, учения велись у их рубежей, однако это международные воды, где подобные маневры проводят все флоты мира», – подчеркнул собеседник.

    «Показательно, что схожие действия НАТО у российских границ никакой истерики в Москве не вызывают. Вдоль них летают американские бомбардировщики, рядом с Калининградской областью отрабатываются сценарии нападения на регион, и мы прекрасно понимаем, что это подготовка к эскалации. Тем не менее реакция остается сдержанной», – добавил парламентарий.

    «Весь этот информационный ажиотаж объясняется просто: за ним стоит страх Британии и всего Запада перед нашей страной, который они сами довели до уровня паники. Отсюда и попытки выдать обычные учения за угрозу, и демонстративная нервозность вокруг каждого маневра российского флота», – заключил Колесник.

    Ранее министерство обороны Британии сообщило о фиксации учебных стрельб сторожевого корабля ВМФ РФ «Неустрашимый» в проливе Ла-Манш. По информации ведомства, маневры проходили примерно в 74 км к югу от Плимута, где располагается главная база Королевского военно-морского флота Соединенного Королевства.

    Кроме того, Лондон подчеркнул, что за действиями российского судна следил британский патрульный корабль HMS Tyne. Наблюдение с воздуха также осуществлял французский самолет. Перед началом же непосредственных стрельб «Неустрашимый» связался с моряками королевства и предупредил их о старте учений.

    Стрельбы продлились около 30 минут и проходили строго в международных водах. Министерство обороны, тем не менее, сочло необходимым подчеркнуть, что британский флот продолжает отслеживать ситуацию в проливе и пребывает в готовности обеспечить национальную безопасность.

    В связи с этим в интернете появились спекуляции, что произошедшее стало своеобразным «сигналом» для нового премьера страны Энди Бернема. На этом фоне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что все действия отечественных военных кораблей осуществляются в строгом соответствии с международным правом. «Поэтому не нужно здесь усматривать никаких намеков», – подчеркнул он.

    Комментарии (9)
    21 июля 2026, 17:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил важность удара по ГРС «Сумская»

    Экономист Лизан: Россия приступила к системному поражению газораспределительных узлов Украины

    Эксперт объяснил важность удара по ГРС «Сумская»
    @ Минобороны России

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Поражение компрессорных станций украинской газотранспортной системы ведет к снижению питания объектов, используемых Киевом для военных нужд. Также российские атаки призваны сократить работу газовых промыслов в Сумской, Харьковской и Полтавской областях, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее российские дроны поразили ГРС «Сумская».

    «Удар по ГРС «Сумская» показывает, что Россия приступила к системной работе по выбиванию украинской газораспределительной инфраструктуры», – объяснил экономист Иван Лизан. Собеседник напомнил, что с помощью компрессорных станций поддерживается предопределенный расход транспортируемого газа и оптимальное давление в трубах.

    Спикер указал, что большая часть так называемого украинского «военно-промышленного комплекса» – цеха отверточной сборки, небольшие площадки – запитывается от газовых мощностей. «Урон ГРС «Сумская» означает, что какая-то часть объектов доморощенного ВПК недополучит энергии или останется вовсе без электричества», – указал он.

    «В последнее время российские атаки приходятся на энергетические объекты в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Это одни из главных регионов украинской добычи голубого топлива. Наша цель – выбить промыслы энергоносителя, уничтожить инфраструктуру и логистику», – отметил собеседник. По его словам, перед Россией стоит задача снизить на Украине темпы закачки газа в преддверии зимы.

    «При поражении достаточного количества ГРС украинская власть будет вынуждена снижать температуру в системе, а также импортировать больше энергоносителей. Кроме того, удары по газораспределительной инфраструктуре можно считать симметричным ответом Киеву, который снова пошел на эскалацию «инфраструктурной войны», –  подчеркнул эксперт.

    Лизан отметил, что украинские власти еще с 2014 года размывают грань между военной и гражданской инфраструктурой. «Новая почта» стала, по сути, армейским логистическим оператором, дроны хранятся на любых складах. БПЛА собираются даже на киностудии имени Довженко. Киев будет испытывать большие трудности с тем, чтобы попытаться сохранить энергосистему в нынешнем состоянии. А построить отдельную электростанцию для объектов ВПК Украина не сможет», – добавил спикер.

    Собеседник считает, что весомо ухудшить ситуацию для республики может еще один удар по газокомпрессорной станции «Орловка» в Одесской области. «Россия уже атаковала ее в августе прошлого года, что привело к приостановке поставок энергоносителей через Трансбалканский коридор. Насколько я знаю, объект к настоящему времени привели в относительный порядок», – детализировал спикер.

    Кроме того, в этом контексте Лизан напомнил, что в Кировоградской области расположены крупные станции, узлы и другие объекты, обеспечивающие связь северной части газотранспортной системы Украины с южными регионами страны.

    «Для России логично бить по ГРС, расположенным ближе к крупным городам. Нужно уничтожать не только те станции, которые обеспечивают поддержание перетока по магистральным газопроводам, но и те, что относятся к сетям среднего давления, запитывающим областные центры», – резюмировал собеседник.

    Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило, что FPV-дроны «КВН» на оптоволокне ударили по технологическому оборудованию компрессорной станции «Сумская». Ведомство указало, что ГРС входит в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов – ключевого узла газотранспортной системы Украины.

    На прошлой неделе лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что в контексте энергетического кризиса и смены правительства Киеву стоит готовиться к беспрецедентно сложной зиме. Министр энергетики Денис Шмыгаль также призывал сограждан настраиваться на то, что их ждут суровые месяцы.

    Комментарии (9)
    22 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    Российские силовики получили личные данные нового главкома ВСУ

    В России узнали личные данные нового главкома ВСУ Драпатого

    Российские силовики получили личные данные нового главкома ВСУ
    @ Ukrainian Presidential Press Service/Handout/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Российские правоохранительные органы установили адрес проживания, мобильный телефон и электронные почты недавно назначенного главнокомандующего украинской армией Михаила Драпатого.

    В распоряжении российских специалистов оказались не только контакты самого генерала, но и электронные почты его родителей, передает ТАСС.

    «Новым главкомом ВСУ назначен генерал Драпатый М. В. (21.11.1982 г.р.). К нам в руки попали его личные данные», – рассказал собеседник агентства, уточнив, что известен и точный адрес проживания военачальника.

    В июне прошлого года генерал подавал в отставку после ракетного удара по учебному центру в Днепропетровской области, где погибли 12 и пострадали более 60 украинских солдат. Прошение было удовлетворено, однако в тот же день Драпатый получил должность главы Командования объединенных сил ВСУ. Украинская пресса предполагала, что реальной причиной увольнения стал конфликт с Александром Сырским.

    Осенью прошлого года военачальник был дополнительно назначен руководителем Группировки объединенных сил, отвечающей за операции в Харьковской области.

    Накануне Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армией.

    Министерство внутренних дел России объявило этого генерала в розыск по уголовной статье.

    Председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов назвал Драпатого военным преступником и обвинил в репрессиях и пытках мирных граждан в Донбассе.

    Комментарии (7)
    22 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин отметил инициативы «Единой России» по поддержке бюджетов регионов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил инициативы «Единой России» в сфере бюджетного кредитования субъектов страны.

    Обсуждение состоялось в рамках совещания, посвященного текущему состоянию отечественной экономики, главным отраслям и системе государственных финансов.

    «По сути, речь идет о том, чтобы предоставить субъектам Федерации дополнительный ресурс. Он может быть направлен как на решение текущих задач, так и на стимулирование долгосрочного экономического роста, на поддержку технологического развития, деловой активности», – приводит канал Кремля в Max слова главы государства.

    Ранее партия «Единая Россия» предложила президенту рассмотреть возможность реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам.

    Позже глава государства согласился перенести погашение задолженностей субъектов страны на более поздний срок.

    Данная мера позволит направить около 100 млрд рублей на социальные нужды граждан.

    Комментарии (0)
    21 июля 2026, 20:19 • Новости дня
    Россия подключилась к суду ООН между Литвой и Белоруссией

    МИД: Россия подключилась к суду ООН между Литвой и Белоруссией

    Россия подключилась к суду ООН между Литвой и Белоруссией
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва официально присоединилась к разбирательству о незаконном транзите мигрантов, став третьим участником процесса между Вильнюсом и Минском, сообщил МИД.

    Внешнеполитическое ведомство проинформировало о подаче соответствующей декларации. В министерстве подчеркнули уникальность этого решения, поскольку Россия впервые выступает третьей стороной в подобном международном судебном процессе.

    «20 июля Российская Федерация официально заявила о намерении вступить в качестве третьей стороны в начатое в 2025 году Литвой разбирательство против Республики Беларусь на основании Протокола против незаконного ввоза мигрантов, дополняющего Конвенцию против транснациональной организованной преступности. Соответствующая декларация российской стороны была подана в Международный суд ООН и опубликована на веб-сайте суда», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    Представители министерства добавили, что участие Москвы призвано содействовать правильному и добросовестному толкованию международных соглашений. Дипломаты намерены следить за четким соблюдением правовых норм в ходе разбирательства.

    В прошлом году Литва обвинила Белоруссию в организации масштабного ввоза нелегалов.

    Вильнюс потребовал от Минска финансовой компенсации за возведение пограничных заграждений.

    В июне текущего года Москва анонсировала привлечение прибалтийских республик к международной ответственности за дискриминационную политику.

    Комментарии (0)
    21 июля 2026, 20:48 • Новости дня
    Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец признался в работе на СБУ

    N-tv: Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец признался в работе на СБУ

    Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец признался в работе на СБУ
    @ RONALD WITTEK/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого подозревают в причастности к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», находился в рядах ВСУ и действовал в интересах СБУ, сообщил немецкий телеканал N-tv.

    Как сообщает N-tv, согласно обвинительному заключению Генеральной прокуратуры Германии, оказавшемуся в распоряжении журнала Stern, Кузнецов сделал такое признание во время телефонного разговора с супругой, передает ТАСС. Беседа прослушивалась, когда украинец находился под стражей в Италии. Документ содержит ряд указаний на причастность государственных структур Украины к диверсии, хотя против самого фигуранта имеются лишь косвенные улики.

    В ходе прослушанных бесед Кузнецов жаловался, что чувствует себя «брошенным» родиной, и хотел связаться со своим «командиром Романом». Немецкие журналисты предполагают, что речь идет о Романе Червинском – спорной фигуре в украинских спецслужбах. После ареста Кузнецова Червинский письменно подтвердил, что в момент взрывов подозреваемый находился под его командованием.

    В начале июля прокуратура Германии предъявила гражданину Украины официальные обвинения по делу о теракте на газопроводах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение подтверждением причастности киевского режима к диверсии.

    Немецкое издание Spiegel считало организатором подрыва бывшего агента украинских спецслужб Романа Червинского.

    Комментарии (8)
    22 июля 2026, 09:55 • Новости дня
    Украина отказалась от польских МиГ-29

    Tекст: Вера Басилая

    Украина больше не хочет получать от Польши советские истребители МиГ-29 из-за необходимости проведения дорогостоящих восстановительных работ.

    Украина больше не планирует забирать у Варшавы советские истребители. Причиной такого решения стало неудовлетворительное техническое состояние авиации, передает РИА «Новости».

    «Украинские военные обладают всей информацией о текущем состоянии оставшихся на вооружении ВВС Польши МиГ-29. <...> Вывод был такой, что самолеты нуждаются в дорогостоящих ремонте и модернизации», – рассказал источник агентства.

    Стороны не смогли прийти к компромиссу по вопросу финансирования восстановительных работ. Ни одно из государств не захотело брать на себя расходы по подготовке техники к боевым действиям.

    В декабре 2025 года польское оборонное ведомство намеревалось передать соседней республике от шести до восьми самолетов. Всего планировалось списать 14 машин в обмен на технологии беспилотников, однако сделка сорвалась.

    Украинские власти отказались принимать от Варшавы истребители МиГ-29 без предварительной модернизации.

    Польская сторона отменила передачу военных самолетов из-за нежелания Киева делиться технологиями создания беспилотников.

    Позже украинское руководство запросило специализированную технику для обслуживания авиации в обмен на дроны.

    Комментарии (4)
    21 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    Зеленский обсудил с командирами ВСУ возможные провокации в Черниговской области
    Зеленский обсудил с командирами ВСУ возможные провокации в Черниговской области
    @ Ukrainian Presidentia/Planet Pix via ZUMA/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский провел совещание с командирами ВСУ, на котором обсуждались возможные провокации на участке фронта в Черниговской области, сообщили в силовых структурах.

    Зеленский провел специальное совещание с высшим командным составом украинской армии, посвященное планированию возможных провокаций в Черниговской области, передает РИА «Новости».

    По данным источников в силовых структурах, во встрече участвовали командиры семи корпусов ВСУ, а также руководитель 30-го корпуса морской пехоты.

    «В настоящее время тыловые подразделения украинской армии решают логистические задачи на данном участке фронта, также враг постепенно перебрасывает штурмовые и артиллерийские части в Черниговскую область», – рассказал собеседник агентства.

    Отмечается, что инициатива Зеленского и главкома Александра Сырского не находит широкой поддержки среди военного руководства. Командиры выступают против подобных планов из-за критического дефицита солдат на других участках фронта. Однако, как полагают силовики, расчет делается на пополнение резервов за счет принудительной депортации украинцев из стран Евросоюза и снижения призывного возраста.

    Ранее украинские силовики организовали карательную операцию для запугивания жителей Черниговской области. Малые группы военных попытались прорваться к российской границе в районе села Гремяч.

    Для оборудования позиций в этом регионе командование ВСУ перебросило военнослужащих бригады тактической авиации из Ивано-Франковска.

    Комментарии (3)
    21 июля 2026, 20:56 • Новости дня
    Минобороны показало видео ударов по судам у портов Одессы и Николаева

    ВС России поразили два судна у порта Одесса и сухогруз в порту Николаева «Геранями»

    Tекст: Вера Басилая

    У Одессы и Николаева расчетами «Герань-4 Сикер» «на якорь» поставлены еще два сухогруза и балкер, сообщило Минобороны.

    Российская армия атаковала два судна у побережья Одессы и один сухогруз в порту Николаева, сообщает в Max Минобороны. Для выполнения боевой задачи применялись современные ударные беспилотники «Герань-4 Сикер», следует из видео Минобороны.

    Представители министерства уточнили, что первый балкер получил повреждения в девяти километрах восточнее Одессы. Второе судно атаковали в 50 километрах к югу от города, а третий сухогруз был поражен непосредственно в николаевской гавани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские беспилотники поразили четыре судна с военными грузами возле Одессы и Черноморска.

    Днем ранее армия России поразила два сухогруза в момент разгрузки военного снаряжения. До этого Воздушно-космические силы нанесли удар по двум балкерам на рейде одесского порта.

    Видео удара ВС России по судам, перевозящим груз в интересах ВСУ, смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (2)
    22 июля 2026, 10:24 • Новости дня
    Склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске приостановили работу
    Склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске приостановили работу
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Wildberries временно закрыл два региональных логистических центра, отменив для продавцов плату за хранение товаров с 22 июля.

    Онлайн-ретейлер приостановил деятельность своих складских помещений в Краснодаре и Невинномысске, сообщает официальный Telegram-канал Wildberries.

    Компания порекомендовала партнерам отменить намеченные отгрузки или перевезти товары на альтернативные распределительные центры.

    «Стоимость хранения товаров на них перестанем начислять с 22 июля», – говорится в заявлении платформы. Руководство маркетплейса пообещало оперативно уведомлять продавцов о любых изменениях ситуации через специализированный портал для селлеров.

    Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате ночного налета на логистический комплекс в Краснодаре пострадали десять человек, четверо из которых госпитализированы с серьезными ранениями.

    После пожара из-за атаки дрона на склад в Невинномысске за медицинской помощью обратились пять человек.

    СК завел дело о теракте после атак ВСУ на Краснодар и Невинномысск.


    Комментарии (13)
    22 июля 2026, 10:03 • Новости дня
    AP: Трамп одобрил ядерную сделку с Саудовской Аравией

    AP: Трамп разрешил Саудовской Аравии обогащать уран для гражданской программы

    AP: Трамп одобрил ядерную сделку с Саудовской Аравией
    @ Nathan Howard/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США согласовал соглашение, которое потенциально позволит саудитам создать собственную инфраструктуру для обогащения урана в рамках гражданской ядерной программы.

    Американский лидер одобрил договор с Эр-Риядом, передает Associated Press. По словам двух источников, знакомых с ситуацией, о решении могут официально объявить уже в среду.

    Ожидается, что срок действия соглашения составит 30 лет. К развитию программы планируется привлечь американские компании. Сделка может позволить построить завод по обогащению урана в Саудовской Аравии после проведения совместного исследования.

    Белый дом пока не ответил на запрос о комментариях. Изначально информацию о готовящемся решении опубликовала газета The Wall Street Journal.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом подготовил беспрецедентный проект ядерного договора для Саудовской Аравии.

    Вашингтон рассматривал возможность предоставления Эр-Рияду технологий обогащения урана.

    Эксперт Алексей Анпилогов назвал это сотрудничество попыткой контроля амбиций королевства.

    Комментарии (9)
    21 июля 2026, 21:23 • Новости дня
    Лукашенко приказал отправлять недобросовестных работников на границу с Украиной
    Лукашенко приказал отправлять недобросовестных работников на границу с Украиной
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отправлять в армию для охраны южных рубежей граждан, нарушающих трудовую дисциплину во время уборочной кампании.

    «Ну чего мы будем при дефиците кадров наручники надевать? Попросите [министра обороны Белоруссии Виктора] Хренина, поручение ему мое передайте: всех, кто не умеет работать, – в армию и на южную границу. В лес», – сказал Лукашенко, передает БелТА.

    По его словам, на границе сейчас находятся подразделения сил специальных операций.

    Лукашенко уточнил, что республика не планирует ни на кого нападать, а лишь обеспечивает собственную безопасность.

    Служба на границе, по его мнению, станет наказанием для нарушителей дисциплины, которым предстоит пройти недельную подготовку. Он добавил, что приказ касается всех чиновников и работников, не справляющихся со своими обязанностями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Лукашенко рассказывал о встрече с представителями Владимира Зеленского. До этого Минск зафиксировал более сотни попыток пересечения границы украинскими беспилотниками. На фоне напряженной обстановки белорусский лидер поручил продолжить точечную мобилизацию воинских частей.

    Комментарии (9)
    22 июля 2026, 14:08 • Новости дня
    Рубио назвал безрассудным разрыв отношений с Россией

    Госсекретарь США Рубио заявил о необходимости диалога с Россией

    Рубио назвал безрассудным разрыв отношений с Россией
    @ Brendan Smialowski/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США и Россия обязаны поддерживать отношения вопреки существующим разногласиям, отказ от контактов между странам был бы безрассудным решением, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Соединенные Штаты и Россия должны сохранять каналы связи, передает РИА «Новости».

    Американский госсекретарь Марко Рубио назвал возможный отказ от взаимодействия безответственным шагом.

    «Было бы опрометчиво и безответственно не общаться. Мы должны поддерживать отношения, даже если у нас есть разногласия», – подчеркнул Рубио в ходе общения с прессой в Маниле.

    Кроме того, глава американского внешнеполитического ведомства планирует обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым роль США в урегулировании украинского конфликта. Рубио отметил, что стороны оценят наличие окна возможностей для конструктивного участия Вашингтона в этом процессе. Выступление госсекретаря транслировал канал WION.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио допустил возможность переговоров с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН.

    Глава российского МИД выразил недоумение из-за отказа Вашингтона от посредничества по украинским делам.

    До этого американский дипломат призвал администрацию Соединенных Штатов к сохранению двустороннего диалога с Москвой.

    Комментарии (9)
    Главное
    Госдума ввела ограничения для уклоняющихся от наказания релокантов
    Минобороны опровергло успешное наступление ВСУ под руководством Сырского
    Скончалась раненная при ударе дрона по складу Wildberries в Краснодаре девушка
    Зеленский уволил начальника Генштаба украинских войск
    ВС России уничтожили логистический центр ВСУ в Одессе и батарею «Нептун-2»
    Украина отказалась от польских МиГ-29
    В Госдуме предложили создать спортивную «Яшинскую карту» для детей

    На топливном рынке заметно первое облегчение

    Топливный рынок страны частично удалось стабилизировать благодаря принятым мерам – запрету экспорта и старту импорта. Однако в отдельных регионах ситуация остается напряженной. Власти намерены решать их проблемы в ручном режиме. Как государство обеспечит топливом аграриев, которым оно сейчас очень нужно? И как топливный рынок влияет на решение ЦБ по ставке в эту пятницу? Подробности

    Перейти в раздел

    Удары по Киеву продолжатся до полной победы

    ВС России продолжают бить по объектам ВПК Украины в Киеве. По данным Минобороны, поражены преимущественно цеха по производству и сборке ракет и комплектующих для дронов. Владимир Зеленский и ряд других украинских деятелей уже охарактеризовали атаку как один из самых мощных баллистических ударов. Эксперты отмечают, что удары по Киеву нацелены на реальный военный результат и не прекратятся, пока противник «не сложится». Подробности

    Перейти в раздел

    Этническая преступность потеряет прописку в России

    Госдума приняла два крупных закона, заметно ужесточающих миграционную политику. Вдвое расширены основания для депортации иностранцев. Также закрывается доступ к легальному статусу в стране для лиц с криминальным прошлым. Эксперты называют эти нововведения очередным этапом переосмысления миграционной политики, который поможет снизить тревожность в обществе. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский принес главкома ВСУ в жертву «картонному майдану»

    «При нем украинские войска драпали и из-под Артемовска, и из-под Мариуполя, и будут драпать сейчас – фамилия обязывает» – так эксперты комментируют назначение Михаила Драпатого главкомом ВСУ. На этой должности он сменил Александра Сырского, увольнение которого стало политическим поражением Владимира Зеленского в угоду протестующей толпе. Как будет развиваться кризис на Украине и чего ждать от нового главкома ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

      Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

    • Украина против Сырского

      Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

    • Когда новый премьер развалит Британию

      Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

    • Как прописать ребенка в квартире в 2026 году: документы, сроки и порядок регистрации

      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

    • Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации