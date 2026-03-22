Tекст: Катерина Туманова

Лавров напомнил, что слова американских коллег о том, как надо урегулировать Украину, а «потом у нас с вами откроются огромные экономические перспективы» звучат параллельно с противоположными событиями.

«Нас вытесняют со всех энергетических мировых рынков. Потом останется только наша собственная территория. Американцы к нам придут и скажут, что они за сотрудничество с нами. Но если мы готовы на нашей территории осуществлять взаимовыгодные проекты и предоставлять американцам то, что их интересует, с учетом и наших интересов, то и они должны учитывать наши. Пока мы этого не видим», – сказал Лавров в эфире программы «Вспомнить всё», транскрипт которой представлен на сайте МИД России.

Глава МИД подчеркнул, что США за пределами российских богатств тоже должны уважать страну, с которой они намерены сотрудничать. По его словам, это необычная ситуация – возвращение к тому, когда не было никаких рамок международных отношений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров заявлял, что власти США готовы совершать госперевороты и убийства ради доступа к ресурсам.