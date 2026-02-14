Минобороны сообщило об уничтожении девяти украинских беспилотников

Силы ПВО сбили девять украинских БПЛА над Крымом, Черным и Азовским морями

Tекст: Мария Иванова

Девять украинских беспилотников самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО за период с 16.00 до 20.00 по московскому времени, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

Три беспилотника были сбиты над территорией Республики Крым. Еще три БПЛА удалось перехватить над акваторией Азовского моря, остальные три уничтожены над Черным морем.

Действия ПВО позволили предотвратить возможные атаки на объекты инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, днем в субботу при ударе дрона ВСУ по поселку Центральный пострадали 19 человек.

Над Севастополем силы ПВО сбили несколько воздушных целей.

ПВО за минувшую ночь уничтожила 20 украинских дронов над Россией.