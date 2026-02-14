Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.4 комментария
Минобороны сообщило об уничтожении девяти украинских беспилотников
Силы ПВО сбили девять украинских БПЛА над Крымом, Черным и Азовским морями
В течение четырех часов силы противовоздушной обороны ликвидировали девять украинских дронов самолетного типа, три из которых были сбиты над Крымом.
Девять украинских беспилотников самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО за период с 16.00 до 20.00 по московскому времени, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.
Три беспилотника были сбиты над территорией Республики Крым. Еще три БПЛА удалось перехватить над акваторией Азовского моря, остальные три уничтожены над Черным морем.
Действия ПВО позволили предотвратить возможные атаки на объекты инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, днем в субботу при ударе дрона ВСУ по поселку Центральный пострадали 19 человек.
Над Севастополем силы ПВО сбили несколько воздушных целей.
ПВО за минувшую ночь уничтожила 20 украинских дронов над Россией.