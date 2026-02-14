Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.4 комментария
Электроснабжение Приморска в Запорожской области восстановили после взрыва
Балицкий сообщил о восстановлении электроснабжения в Приморске
Электроснабжение Приморска восстановлено, сохраняется угроза атаки БПЛА, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Электроснабжение города Приморска восстановлено. Угроза повторной атаки БПЛА сохраняется». – сообщил он в Telegram.
Ранее Балицкий сообщал, что вечером в городе был слышен звук взрыва, после чего в отдельных районах произошло частичное отключение электроэнергии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях украинские военные также атаковали город Приморск в Запорожской области, в результате чего пострадало отделение связи и начался сильный пожар. Ранее на этой неделе электроснабжение временно пропадало в 24 селах Токмакского муниципального округа, а также частично в Токмаке и Молочанске из-за украинских ударов.