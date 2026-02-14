Над Севастополем сбили шесть воздушных целей

Tекст: Денис Тельманов

Российские системы противовоздушной обороны сбили шесть воздушных целей в ходе атаки ВСУ на Севастополь

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что атака проходила в районах Северной стороны и Балаклавы, где силами ПВО удалось предотвратить попадание ракет и беспилотников по объектам.

Власти города предупредили жителей о необходимости избегать открытых пространств и оставаться в безопасных местах, поскольку при нейтрализации воздушных целей возможны падения обломков и разгонных модулей ПВО на землю.

Ранее Михаил Развожаев сообщал о двух сбитых воздушных целях, однако после уточнения данных число нейтрализованных объектов увеличилось до шести.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные отразили очередную воздушную атаку на Севастополь, уничтожив две цели над акваторией Черного моря.

За одну ночь средства ПВО уничтожили 20 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России.

В течение шести часов силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников самолетного типа, большинство из которых было сбито над Крымом.