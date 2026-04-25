  • Новость часаПВО сбила 127 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
  Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США из мести превратят Испанию в неполноценного члена НАТО
    На французском космодроме Куру взорвали стартовую площадку для запуска ракет «Союз»
    Минюст США разрешил расстреливать приговоренных к смертной казни
    Эксперт рассказал, как не дать себя обмануть при покупке чернозема на дачу
    Минфин США усомнился в продлении разрешения на покупку российской нефти
    Трамп признал необходимость возврата 159 млрд долларов незаконных пошлин
    Фицо не дал Туску пошутить об отсутствии России на саммите ЕС
    Мелони предложила Европе призвать Путина «сделать шаги вперед»
    Лавров рассказал анекдот про армянское радио
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    27 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Придет ли зумер на завод

    Зумеры не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без официального оформления. А кто же будет работать на заводах?

    18 комментариев
    Марина Ахмедова Марина Ахмедова Жизни людей важнее мобильного интернета

    Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден.

    16 комментариев
    25 апреля 2026, 09:29 • Новости дня

    Эксперт назвал вероятный тип атаковавшего Екатеринбург украинского дрона

    Эксперт Потапов: ВСУ могли применить дешевый аппарат для удара по Екатеринбургу

    Tекст: Мария Иванова

    Для удара по Свердловской области противник мог использовать недорогой беспилотник самолетного типа FP-1 с уменьшенной боевой частью ради увеличения дальности полета, отметил эксперт в сфере беспилотных систем и РЭБ, официальный представитель АО «НПП» Игорь Потапов.

    Вооруженные силы Украины могли запустить по Екатеринбургу аппарат FP-1 из Харьковской области, передает ТАСС.

    Официальный представитель АО «НПП» Игорь Потапов пояснил: «Расстояние от ближайших площадок запуска в Харьковской области до Екатеринбурга по прямой около 1 800 км».

    По словам эксперта, этот беспилотник способен преодолеть такую дистанцию при снижении веса боевой нагрузки. Сборка аппарата происходит на Украине, а его стоимость составляет около 50 тыс. долларов. Характер незначительных повреждений здания указывает на тестовый характер пуска.

    Специалист полагает, что противник испытывает новые двигатели или конструктивные решения для увеличения дальности полета.

    Ранее Министерство обороны впервые отчиталось об уничтожении украинских беспилотников над Свердловской и Челябинской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник повредил жилой дом в Екатеринбурге. В результате инцидента медики госпитализировали одну пострадавшую женщину.

    Всего за минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 127 вражеских дронов над регионами страны.

    24 апреля 2026, 12:10 • Новости дня
    В Госдуме назвали цели попытки украинского теракта против Роскомнадзора

    Депутат Колесник: России нужно выбить цифровые инструменты влияния из рук властей Украины

    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украинская сторона пыталась совершить теракт против руководства Роскомнадзора, чтобы запугать российское общество и дестабилизировать работу по созданию безопасного цифрового пространства для россиян, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ФСБ предотвратила теракт против руководителей РКН.

    «Украинские власти осознают удручающую ситуацию ВСУ на линии боевого соприкосновения. Они теряют города и села, российские войска уверенно продвигаются на множестве участков фронта. Банковая решила ответить ударом по гражданскому населению. Таким образом, в глобальном смысле нынешняя попытка теракта – месть Киева за военные поражения», – пояснил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Принимая во внимание выбранные для атаки фигуры, очевидно, что попытку теракта также можно считать в некоторой степени признанием того, что Россия побеждает Банковую и в информационном поле. Кроме того, этим покушением Киев пытался запугать руководство Роскомнадзора и дестабилизировать работу ведомства по созданию безопасного цифрового пространства для наших граждан», – продолжил депутат.

    Собеседник напомнил, что цифровые инструменты используются украинскими властями и их прокси для проведения диверсий в России, а также для финансового мошенничества в отношении граждан. «Безусловно, нам нужно расширять предупредительные меры, в том числе – повышать цифровую подготовленность россиян», – подчеркнул парламентарий.

    «Также думаю, России необходимо усилить борьбу с попытками влиять на наших граждан извне в информационной среде и еще полнее использовать инструменты контрпропаганды. Все это вкупе с деятельностью правоохранительных органов по пресечению терактов создает заслон от попыток Киева раскачать общество», – отметил спикер. «Цифровое пространство – это серьезное оружие, которое нам нужно окончательно выбить из рук украинских властей», – резюмировал Колесник.

    Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что 18 апреля российские правоохранители предотвратили теракт против руководителей Роскомнадзора. Злоумышленники планировали взорвать автомобиль при помощи взрывного устройства.

    В Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле были задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, участвовавших в подготовке преступления. Они были завербованы спецслужбами Украины через Telegram. Главарь группы – житель Москвы 2004 года рождения – при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

    В ходе обысков у террористов изъяли килограммовое самодельное взрывное устройство, гранату Ф-1, пистолет ПМ с глушителем, два газовых пистолета, рации. Также у злоумышленников обнаружили неонацистскую атрибутику, символику украинских военизированных формирований, а также инструкцию по вступлению в террористическую организацию, запрещенную в России.

    «Я состоял в группе, в которой обсуждали и планировали взрывы, поджоги автомобилей сотрудников Роскомнадзора», – приводит РИА «Новости» слова одного из злоумышленников. «В марте 2026 года я вступила в чат, где предложила свою помощь в изготовлении листовок. Меня сделали администратором в группе, где готовилось покушение на замглавы Роскомнадзора», – рассказала другая фигурантка.

    Еще одна задержанная призналась, что администрировала чат, где выкладывались личные данные сотрудников российских органов власти, в том числе – главы Роскомнадзора. Также в общении участники призывали к преступлениям против должностных лиц, в том числе поджогам.

    В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности за приготовление к теракту.

    «Поступающая в ФСБ России информация свидетельствует об активной деятельности украинских спецслужб, направленной на срыв проводимых в России мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке мессенджера Telegram, массово используемого противником для совершения диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и иных тяжких преступлений», – говорится в сообщении спецслужбы.

    По данным ФСБ, в 2025 году были привлечены к уголовной ответственности 84 администратора и участника интернет-сообществ, причастных к направлению более 2,5 тыс. ложных сообщений о минировании российских объектов. С начала нынешнего года задержаны уже 118 администраторов сим-боксов, задействованных в мошеннических преступлениях против россиян. Газета ВЗГЛЯД объясняла связь между ограничениями в интернете и созданием безопасного контура для жителей России.

    Комментарии (5)
    24 апреля 2026, 12:39 • Новости дня
    Захарова призвала «не стесняться в выражениях» относительно спонсоров Киева

    Захарова призвала не стесняться в выражениях про европейских спонсоров Киева

    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства, поддерживающие Киев, должны называться своими именами и не заслуживают деликатного отношения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

    По её словам, многие европейские страны не замечают преступлений киевских властей против мирных жителей, но крайне остро реагируют, когда их прямо называют спонсорами терроризма.

    «Посмотрите, как им не нравится. Что же вам не нравится? Хочется задать этот вопрос напрямую», – заявила Захарова.

    Дипломат заявила, что столицы европейских стран под руководством Брюсселя, включая Париж и Рим, предоставляют Киеву не только деньги и вооружения, но и разведывательную информацию. Захарова также отметила, что Евросоюз политически поддерживает Владимира Зеленского и его окружение, несмотря на удары по гражданским объектам и гибель детей.

    Официальный представитель МИД России выразила мнение, что Европа должна быть готова к тому, чтобы её действия называли прямым и жестким языком, так как, по её словам, других определений для спонсоров терроризма просто не существует. Захарова добавила, что в подобной ситуации «стесняться в выражениях» дипломатам не стоит.

    Захарова назвала киевский режим примером международного терроризма.

    Дипломат обвинила Евросоюз в государственном спонсорстве этих преступлений.

    Захарова раскритиковала поставщиков западного вооружения за соучастие в убийствах мирных граждан.

    Комментарии (12)
    24 апреля 2026, 20:20 • Видео
    Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

    Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 13:43 • Новости дня
    В Госдуме указали на попытку мести Украины Роскомнадзору

    Депутат Матвейчев: Украина мстит Роскомнадзору за потерянные миллиарды рублей

    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украинские власти организовали атаки на Роскомнадзор, поскольку ведомство мешает украинским мошенникам зарабатывать на россиянах, создав цифровой заслон от их звонков, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее ФСБ предотвратила теракт против руководителей Роскомнадзора.

    «Выбор целей теракта, который пыталась организовать украинская сторона, объясняется тем, что Роскомнадзор вместе с другими профильными ведомствами создает в России цифровой заслон от украинских мошенников», – пояснил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    Спикер напомнил, что, по данным члена СПЧ Игоря Ашманова, только в 2024 году телефонные мошенники украли у граждан России около 300 млрд рублей. Причем подавляющее большинство звонков поступило из так называемых контакт-центров в Харькове, Киеве и других городах Украины.

    «За счет наших доверчивых граждан кормились украинские мошенники и их кураторы. Создалась целая отрасль украинской экономики. Теперь они лишаются такого заработка и решили отомстить сотрудникам Роскомнадзора», – отметил парламентарий.

    «Кроме того, такие атаки направлены на дестабилизацию нашего общественного и киберпространства, а также на попытку завоевать симпатии части россиян, недовольных ограничениями в Сети. Противник пытается представить себя борцом за цифровые права россиян, прикрываясь иллюзией европейских принципов «свободы», – резюмировал Матвейчев.

    Комментарии (6)
    24 апреля 2026, 15:24 • Новости дня
    Захарова заявила о заверениях Японии не поставлять оружие на Украину

    Захарова: Япония заверила Россию в невозможности экспорта вооружений на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Японии заверило Россию по дипломатическим каналам о невозможности поставок вооружений и продукции двойного назначения в зоны вооруженных конфликтов, в том числе на Украину, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, японская сторона выразила готовность усилить контроль над выполнением условий сертификации конечного пользователя, передает ТАСС.

    «По дипломатическим каналам получены заверения японских властей о невозможности поставки экспортируемых вооружений и продукции двойного назначения в зоны вооруженных конфликтов, включая непосредственно Украину, а также о намерении ужесточить контроль за соблюдением условий сертификации конечного пользователя», – сказала дипломат на брифинге.

    Во вторник генсек кабмина Японии Минору Кихара объявил об отмене ограничений на экспорт оружия.

    Ранее японское посольство в Москве заявило, что Япония не планирует поставлять Украине летальное оружие.

    Комментарии (15)
    24 апреля 2026, 16:15 • Новости дня
    Россия вернула из плена 193 военнослужащих

    Минобороны: Россия вернула из плена 193 военнослужащих

    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    С подконтрольной киевскому режиму территории 24 апреля были возвращены 193 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Взамен российская сторона передала 193 военнопленных Вооруженных сил Украины, сообщается в канале ведомства в Max. Сейчас освобожденные российские военные находятся в Белоруссии. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Все военнослужащие будут направлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Министерства обороны.

    При проведении обмена значительную роль сыграли посреднические усилия гуманитарного характера со стороны Объединенных Арабских Эмиратов и США, подчеркнули в Минобороны.

    Ранее в результате успешного обмена на родину вернулись 175 российских военнослужащих и семеро жителей Курской области.

    В феврале Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157.

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 18:50 • Новости дня
    Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС

    Мерц: Немедленное вступление Украины в ЕС невозможно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в Европейский Союз.

    «Всем ясно, что немедленное вступление Украины в Европейский Союз, конечно, невозможно», – сказал он по итогам саммита ЕС на Кипре, речь канцлера транслировал телеканал Phoenix, передает РИА «Новости». По его мнению, стране необходима стратегия сближения с Евросоюзом, предусматривающая ряд промежуточных шагов.

    Мерц подчеркнул, что полноценное членство Украины в ЕС должно стать конечной целью, однако сейчас следует обеспечить постепенную интеграцию. Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с Владимиром Зеленским в последние дни.

    Канцлер предложил, чтобы Украина принимала участие в заседаниях Европейского совета, Европарламента или Еврокомиссии без права голоса, а также постепенно вовлекалась в разные сферы политики Евросоюза в зависимости от продвижения реформ. По словам Мерца, его идеи получили широкую поддержку коллег в Европейском совете.

    Ранее глава Евросовета Антониу Кошта призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. При этом он заявил, что ЕС не может назвать конкретную дату возможного приема Украины в состав объединения.

    Комментарии (2)
    24 апреля 2026, 16:45 • Новости дня
    Лихачев объяснил цель участившихся атак ВСУ на ЗАЭС

    Лихачев: ВСУ стали чаще атаковать ЗАЭС с целью посеять панику

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество ударов по Запорожской АЭС продолжает увеличиваться, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    По его словам, противник усилил применение дронов, артиллерии и минометов, пишет «Страна Росатом». Основной целью этих действий, по словам Лихачева, является попытка посеять панику среди персонала станции и дезориентировать сотрудников.

    «Нарастает количество и ударов дронов, и артобстрелов, и минометных обстрелов. Цель одна – посеять панику, дезориентировать персонал», – подчеркнул он.

    Гендиректор Росатома также сообщил, что в данный момент станция запитана лишь по линии «Ферросплавная-1» напряжением 330 кВ. Он уточнил, что восстановительные работы на опоре, находящейся в акватории Днепра, невозможно начать из-за высокого уровня воды и продолжающихся обстрелов. Лихачев выразил уверенность, что с помощью МАГАТЭ удастся организовать режим тишины и приступить к ремонту.

    Ранее МИД заявил о росте угроз безопасности для ЗАЭС и АЭС «Бушер».

    На прошлой неделе в районе ЗАЭС и Энергодара зафиксировали удары ВСУ.

    Комментарии (5)
    24 апреля 2026, 19:57 • Новости дня
    Лавров: Зеленский видит гарантии безопасности в продолжении войны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления Владимира Зеленского о намерении удерживать позиции в Донецкой области свидетельствуют о ставке Киева на продолжение боевых действий, заявил, министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, инициативы Лондона и Парижа по размещению международных сил на Украине свидетельствуют о стремлении Запада подыграть в этом Киеву.

    «Сейчас на Западе возникает истерика: Зеленский заявляет, что никуда не уйдет из Донецкой области, – это часть его гарантий безопасности. То есть он видит гарантии безопасности в войне», – отметил Лавров, передает ТАСС.

    Глава МИД добавил, что западные страны призывают остановить боевые действия по линии соприкосновения, а Британия и Франция предлагают развертывание многонациональных стабилизационных сил. «Это означает только одно – они хотят снабдить нацистский режим гарантиями безопасности», – подытожил Лавров.

    В феврале Зеленский после переговоров в Абу-Даби отказался выводить войска из Донбасса.

    Комментарии (4)
    25 апреля 2026, 06:28 • Новости дня
    Беспилотник повредил жилой дом в Екатеринбурге
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки БПЛА поврежден жилой дом в Екатеринбурге, сообщил глава Свердловской области Денис Паслер.

    «По Екатеринбургу была совершена атака БПЛА. Поврежден жилой дом», – сообщил Паслер в Max.

    На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб, эвакуированы 50 человек. В регионе введен режим «Ковер», воздушное пространство закрыто на всех высотах, активно работают системы противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате падения беспилотника в Дзержинском округе загорелось помещение производственного предприятия, пожар ликвидирован. ПВО уничтожила пять беспилотников над Воронежской областью.

    Комментарии (4)
    24 апреля 2026, 21:25 • Новости дня
    Украинских школьников начали принуждать к постановке на военный учет
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинских школьников хотят обязать регистрироваться в приложении «Резерв+» для получения электронных военных билетов.

    Отмечается, что сейчас школьная администрация может лишь напомнить ученикам о необходимости встать на учет, если у них нет электронного военного билета, передает ТАСС. По словам собеседника агентства, уже появились случаи, когда родителей вызывают на так называемые «воспитательные беседы», а самих учеников подвергают травле за «непатриотическую позицию». Это, по данным источника, связано с отказом регистрироваться в приложении или отсутствием электронного документа.

    Приложение «Резерв+» Министерство обороны Украины запустило в мае 2024 года. Сервис позволяет обновлять данные воинского учета онлайн, а позднее появилась возможность подавать документы на отсрочку или бронь от призыва. Изначально украинские власти заявляли, что регистрация в «Резерв+» будет добровольной, а электронный военный билет приравнен по юридической силе к бумажному аналогу.

    В июне, июле и сентябре прошлого года в приложении «Резерв+» произошли масштабные сбои.

    Комментарии (6)
    25 апреля 2026, 03:12 • Новости дня
    Politico: Чувство триумфа в ЕС после согласования помощи Киеву угасло

    Tекст: Антон Антонов

    Торжество европейских политиков по случаю согласования помощи Киеву быстро завершилось из-за глубоких внутренних противоречий, пишет Politico.

    «Какое-либо чувство триумфа угасло, когда они столкнулись с многочисленными вызовами и кризисами, стоящими перед ними. Их беседа еще раз показала, как трудно им договориться о дальнейших действиях», – приводит РИА «Новости» текст статьи Politico.

    Журналисты подчеркивают, что даже прекрасные пейзажи на саммите не смогли замаскировать очевидный раскол. Лидерам стран объединения оказалось крайне сложно найти компромисс по ряду ключевых проблем, включая перспективы членства украинского государства.

    Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович высмеял идею скорого присоединения Киева к объединению. Политик назвал нереалистичным сценарий, при котором это событие произойдет 1 января 2027 года, пишет издание.

    Помимо украинского вопроса, серьезные споры вызвали темы коллективной обороны. Также политики не смогли прийти к единому мнению относительно участия блока в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал технически невозможным полноправное членство Украины в Евросоюзе с 2027 года. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Киева в объединение. Глава Европейского совета Антониу Кошта отказался называть конкретную дату возможного приема страны.

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 14:06 • Новости дня
    Украина бросила дроны P1-Sun против российских «Гераней»

    Эксперт Шурыгин: Украина использует дроны P1-Sun против российских «Гераней»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины начали применять беспилотные летательные аппараты P1-Sun, так называемые «Писюны», для борьбы с российскими беспилотниками «Герань», заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

    «Украина теперь использует беспилотники-перехватчики «Писюн» (P1-SUN) – юмор у них такой, запускаемые с самолетов Ан-28, для противодействия российским «Гераням», – написал специалист в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине заявили об использовании российских беспилотников «Герань» в качестве носителей FPV-дронов. Российские барражирующие боеприпасы сбили украинский вертолет Ми-24 на южном направлении.

    Издание The War Zone сообщило об оснащении этих аппаратов переносными зенитными ракетными комплексами.

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 23:20 • Новости дня
    Ликвидирован пожар на предприятии в Калужской области после падения БПЛА
    @ Официальный канал МЧС России в Max

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения беспилотника в Дзержинском округе загорелось помещение производственного предприятия, пожар ликвидирован, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. 

    Дроны были перехвачены силами ПВО над территориями Кировского и Дзержинского округов, а также на окраине Калуги, сообщил губернатор в Max.

    На место пожара оперативно прибыли сотрудники МЧС и специальная группа, которым удалось быстро ликвидировать возгорание.

    Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Серьезных повреждений гражданской и промышленной инфраструктуры также не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 11.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО были сбиты 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Курской, Белгородской, Ростовской областей, Республики Дагестан, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!


    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Депутат Европарламента назвала Польшу «лохом» из-за кредита Киеву
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Решение европейского руководства предоставить Киеву финансовую помощь в размере 90 млрд евро вызвало резкое недовольство польского депутата Европейского парламента Евы Зайончковской-Герник.

    Одобрение масштабной поддержки для соседней страны стало серьезной ошибкой Варшавы, указала парламентарий, передает РИА «Новости».

    Политик обратила внимание на стремительность принятия решения после снятия блокировки со стороны Венгрии.

    «Все произошло очень быстро! Венгрия разблокировала пожертвование ЕС Украине в размере 90 млрд евро <…> А Польша – самый большой лох, ведь позже нам придется компенсировать еще и это многомиллиардное пожертвование», – заявила Зайончковская-Герник.

    Кроме того, парламентарий заявила о крайней степени усталости от непродуманных действий европейских чиновников. По ее мнению, подобные шаги демонстрируют очевидную глупость принимаемых на уровне руководства объединения политических решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы стран Евросоюза согласовали выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро. Будапешт и Братислава сняли вето с этого европейского плана финансирования.

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские дроны на оптоволокне вызвали панику среди солдат ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевые возможности российских беспилотников на оптоволокне в буквальном смысле сводят с ума украинских военнослужащих на линии фронта, рассказали в российских силовых структурах.

    Российские беспилотники, работающие по оптоволоконной связи, внушают настоящий страх украинским военным на передовой, передает ТАСС.

    Представитель российских силовых структур рассказал агентству: «Самые обычные FPV-дроны на оптоволокне внушают страх противнику. Они повсюду… такой дрон может часами поджидать жертву, находясь на земле. Осознание того, что каждый твой шаг может привести к такому дрону, буквально сводит солдат ВСУ с ума».

    Собеседник также отметил, что украинские формирования испытывают панику не только из-за беспилотников, но и из-за других видов российского вооружения. По его словам, корректируемые и фугасные авиационные бомбы, которые на Украине прозвали «чугунным ужасом», сейчас активно применяются и способны уничтожать даже бетонные укрепления, что приводит к полной деморализации украинских военных на линии фронта.

    Особое внимание собеседник уделил применению тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», которую украинские военные прозвали «адской машиной». Он отметил, что при появлении залпа «Солнцепека» украинские силы в панике покидают свои позиции.

    По словам представителя силовых структур, ситуация на фронте меняется ежедневно, а психологическое давление на ВСУ только усиливается. Он подчеркнул, что страх перед российскими вооружениями стал не менее эффективным оружием, чем сами боевые системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска получили новые тяжелые ударные FPV-дроны на оптоволокне «Провод». Британское издание The Times констатировало превосходство России над Украиной в производстве беспилотников. Вооруженные силы массово применили такие аппараты при освобождении Дзержинска.

    Комментарии (0)
    Главное
    Подполье сообщило об уничтожении штаба ВСУ в Черниговской области
    Иранские военные захватили контейнеровоз Epaminondas
    Эксперт назвал вероятный тип атаковавшего Екатеринбург украинского дрона
    В Госдуме дали совет попавшим в «коттеджное рабство»
    Politico: Чувство триумфа в ЕС после согласования помощи Киеву угасло
    Роскачество предупредило о штрафах за весенний сбор грибов
    В Сочи выросли первые экспериментальные бананы

    Морская блокада США медленно задушит Иран

    США усиливают морскую блокаду Ирана: из страны не могут пройти танкеры с нефтью, а в страну – корабли с оборудованием и продовольствием. Вместо блицкрига Вашингтон сделал ставку на медленное удушение Тегерана. Как блокада уже сказывается на иранской экономике, что Иран может сделать в ответ – и когда блокада станет для него действительно невыносимой? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинский теракт против РКН преследовал четыре цели

    ФСБ предотвратила теракт в отношении руководителей Роскомнадзора. Задержаны семеро сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины. Как отмечают в экспертном сообществе, это первая известная попытка покушения на гражданских федеральных госслужащих. Какие цели преследовал противник? Подробности

    Перейти в раздел

    США из мести превратят Испанию в неполноценного члена НАТО

    В Пентагоне решают, как наказать Испанию за отказ поддержать войну США против Ирана. Среди возможных мер – приостановка участия Мадрида в НАТО, его исключение из механизмов принятия решений и получения вооружений. Насколько реален сценарий частичного или полного исключения Испании из НАТО и какие возможности этот раскол внутри враждебного блока предоставляет для России? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

      Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    • 20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

      После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    • Япония стала надеждой Украины

      Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля

      Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолжает снижаться после мартовских 15% и напрямую влияет на кредиты, вклады и курс рубля. Разбираемся простыми словами, что означает новая ставка, почему ее снизили и как это отразится на деньгах россиян уже сейчас.

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации