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Бананы стали сельскохозяйственной продукцией России
Кабмин внес бананы в перечень сельскохозяйственной продукции России
Российское правительство расширило официальный перечень сельскохозяйственной продукции, дополнив его бананами.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.
«Дополнить перечень сельскохозяйственной продукции... позицией следующего содержания: 01.22.12.000 Бананы», – отмечается в документе.
Теперь бананы официально признаны продукцией, которую могут производить и перерабатывать сельскохозяйственные товаропроизводители, научные и образовательные организации России. Нововведение распространяется на связанные с этим научные, технические и образовательные работы.
Газета ВЗГЛЯД писала, что российским аграриям за десять лет удалось повысить производительность труда на целых 55%.
Президент России Владимир Путин подчеркивал важность внедрения передовых технологий в сельскохозяйственный сектор для достижения стратегических целей к 2030 году.