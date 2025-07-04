Бананы стали сельскохозяйственной продукцией России

Кабмин внес бананы в перечень сельскохозяйственной продукции России

Tекст: Валерия Городецкая

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

«Дополнить перечень сельскохозяйственной продукции... позицией следующего содержания: 01.22.12.000 Бананы», – отмечается в документе.

Теперь бананы официально признаны продукцией, которую могут производить и перерабатывать сельскохозяйственные товаропроизводители, научные и образовательные организации России. Нововведение распространяется на связанные с этим научные, технические и образовательные работы.

Газета ВЗГЛЯД писала, что российским аграриям за десять лет удалось повысить производительность труда на целых 55%.

Президент России Владимир Путин подчеркивал важность внедрения передовых технологий в сельскохозяйственный сектор для достижения стратегических целей к 2030 году.