Володин рассказал о новых декабрьских законах для мигрантов и иноагентов

Tекст: Дмитрий Зубарев

В декабре начнут действовать новые правила оформления патентов для мигрантов и выдачи разрешений на их привлечение на работу, сообщает Володин. Также полноценно заработает ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина».

«Все это позволит повысить эффективность борьбы с нелегальной миграцией», – отметил председатель Госдумы. Он добавил, что приезжающие в Россию должны соблюдать законы, знать русский язык и с уважением относиться к традициям.

Кроме того, усовершенствован механизм обмена информацией по счетам и вкладам иностранных агентов. Минюст сможет запрашивать необходимые сведения в электронной форме, а банки и органы власти будут обязаны направлять данные в течение трех дней. Эти нормы направлены на пресечение противоправной деятельности предавших страну лиц.

Также банки и микрофинансовые организации обяжут незамедлительно предоставлять в бюро кредитных историй сведения о договорах потребительского займа для предупреждения мошенничества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о введении контроля за доходами трудовых мигрантов.

Также спикер нижней палаты парламента заявил о планах рассмотреть законопроект для защиты граждан от кредитных мошенников.

Кроме того, он рассказал о начале действия законов для борьбы с финансовыми преступлениями.