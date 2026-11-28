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Володин назвал вступающие в силу в декабре законы
Володин рассказал о новых декабрьских законах для мигрантов и иноагентов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о вступающих в силу в декабре новых законах, которые касаются ужесточения миграционной политики, контроля за доходами иностранных агентов и защиты граждан от мошенников.
В декабре начнут действовать новые правила оформления патентов для мигрантов и выдачи разрешений на их привлечение на работу, сообщает Володин. Также полноценно заработает ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина».
«Все это позволит повысить эффективность борьбы с нелегальной миграцией», – отметил председатель Госдумы. Он добавил, что приезжающие в Россию должны соблюдать законы, знать русский язык и с уважением относиться к традициям.
Кроме того, усовершенствован механизм обмена информацией по счетам и вкладам иностранных агентов. Минюст сможет запрашивать необходимые сведения в электронной форме, а банки и органы власти будут обязаны направлять данные в течение трех дней. Эти нормы направлены на пресечение противоправной деятельности предавших страну лиц.
Также банки и микрофинансовые организации обяжут незамедлительно предоставлять в бюро кредитных историй сведения о договорах потребительского займа для предупреждения мошенничества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о введении контроля за доходами трудовых мигрантов.
Также спикер нижней палаты парламента заявил о планах рассмотреть законопроект для защиты граждан от кредитных мошенников.
Кроме того, он рассказал о начале действия законов для борьбы с финансовыми преступлениями.