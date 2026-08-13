Россияне охарактеризовали понятие «много денег»

Tекст: Алёна Задорожная

Базовым и первоочередным финансовым вопросом для россиян остается обеспечение собственным жильем. Как показал опрос, проведенный газетой ВЗГЛЯД, для большинства респондентов крупная сумма денег прежде всего связана с возможностью приобрести недвижимость или погасить уже имеющуюся ипотеку. При этом представления о том, сколько именно для этого необходимо средств, заметно расходятся.

«Будь у меня возможность, в первую очередь я закрыла бы ипотеку. На это нужно около 3,5 млн рублей. А все остальное я уже сама заработаю», – говорит девушка. Для другой опрошенной «много денег» – это уже 15 млн рублей: «Я выплатила бы ипотеку и купила бы дачу», – объясняет она. «В идеале мне нужно 20–30 млн – погасить кредит на недвижимость, раздать долги, приобрести машину и дом», – говорит москвич.

Более крупные суммы респонденты связывают уже с возможностью обеспечить жильем не только себя, но и близких. «На мой взгляд, «много денег» – это 100 млн рублей. У меня пятеро детей, я бы каждого из них обеспечила домом», – рассказывает еще одна опрошенная. «Мне нужно 200 млн. Кроме закрытия бытовых нужд и инвестиций, я бы потратила их на лечение ребенка», – делится молодая мама.

При этом для части россиян крупный капитал – прежде всего инструмент для дальнейшего заработка. «Я бы начал со 100 млн рублей. Тогда я бы купил несколько квартир и сдавал их в аренду, чтобы получать пассивный доход», – говорит мужчина.

Другие респонденты также рассматривают крупную сумму как возможность создать финансовую подушку и приумножить накопления. «В современном мире уже и миллиона долларов может оказаться мало», – сетует женщина. «Я бы оставила какую-то сумму на сиюминутные траты, но основную часть средств использовала бы для приумножения капитала», – указывает она.

Впрочем, не все представления о финансовом благополучии связаны с жильем или инвестициями. Для некоторых большая сумма – это прежде всего возможность осуществить давние мечты, путешествовать или позволить себе дорогие покупки.

«Мне нужно хотя бы 500 тыс. рублей на хороший отдых», – признается молодая девушка. «Много денег – это миллиард. Я бы потратил его на кругосветное путешествие», – отмечает другой опрошенный. Есть и те, кто связывает крупные расходы с конкретной покупкой. «А у меня есть мечта: купить одну машину, но она стоит примерно 30 млн рублей», – заключил москвич.

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