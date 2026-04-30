Улицы американского Окленда перегородили баррикадами для борьбы с проституцией
Администрация калифорнийского города Окленд запустила пилотную программу по блокировке второстепенных дорог, чтобы вытеснить секс-работников на центральные магистрали под жесткий контроль местной полиции.
Зарубежные СМИ сообщили о радикальных мерах борьбы с теневым бизнесом в штате Калифорния, передает РИА «Новости». Руководство муниципалитета пытается решить проблему процветающей уличной проституции с помощью физических уличных преград.
Иностранные журналисты приводят официальную позицию инициаторов необычного проекта. «Власти города Окленд надеются, что новая пилотная программа по установке временных баррикад на боковых улицах... где процветает торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации, поможет обуздать уличную проституцию», – отмечает газета The New York Post.
Главная цель нововведения заключается в полной блокировке отдаленных переулков. Это должно заставить представителей криминального мира переместиться на крупные проспекты, где правоохранительным органам гораздо проще контролировать ситуацию и проводить регулярные рейды.
Однако многие местные жители встретили инициативу крайне неоднозначно. Горожане массово жалуются на острую нехватку парковочных мест из-за перекрытых дорог. Кроме того, критики предлагают чиновникам уделять больше реального внимания социальной поддержке населения вместо возведения железных заборов.
