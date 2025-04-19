Американцы всё ещё рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.6 комментариев
Политолог назвал цель слухов о признании США Крыма российским
Политолог Михеев: Утечками о признании Крыма США соблазняют Россию на компромиссный вариант
Официальное признание США Крыма частью России не решит задач, которые ставит перед собой Москва, в данном случае нужно официальное признание российскими всех пяти новых регионов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Михеев. О том, что США рассматривают возможность официального признания Крыма частью России при заключении мирного соглашения между Москвой и Киевом, пишет Bloomberg.
«Я сильно сомневаюсь, что официальное признание Крыма российским может стать ключевым элементом мирного урегулирования. Этого будет мало. Российская сторона не пойдет на это просто потому, что это будет половинчатая ситуация», – считает политолог Сергей Михеев.
По словам собеседника, теоретически официальное признание США Крыма частью России «возможно, но практически это не решит задач, которые ставит перед собой РФ». «В данном случае нужно официально признавать российскими все пять новых регионов, то есть Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. В противном случае говорить не о чем», – подчеркнул спикер.
Михеев напомнил, что информация о возможном официальном признании Крыма частью России появляется не первый раз. «Цель подобных утечек – соблазнить Россию на какой-то компромиссный вариант», – предположил политолог.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, администрация США якобы готова признать Крым российской территорией в случае достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Такой шаг рассматривается как часть усилий США по прекращению огня и поиску решения конфликта на Украине.
В то же время Вашингтон не намерен продолжительное время поддерживать переговоры по ситуации на Украине. По словам представителя Госдепа США Тэмми Брюс, Евросоюзу следует осознать позицию Вашингтона относительно сроков поддержки Киева. Она добавила, США ожидают скорейшего прекращения конфликта и считают, что дальнейшие переговоры должны быть нацелены на достижение конкретных результатов, в частности, на установление режима прекращения огня.
В марте издание Semafor тоже сообщало о планах администрации Дональда Трампа рассмотреть возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении огня на Украине. Согласно одному из обсуждаемых вариантов, США также могут призвать ООН признать Крым частью России.
Крым вернулся в состав России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором подавляющее число избирателей республики и Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма «закрыт окончательно». Украина по-прежнему считает Крым «своей, но временно оккупированной» территорией.