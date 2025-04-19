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    Зеленский решил подготовить все гражданское население Украины к войне
    После рейда в бане Москвы полиция вышла на трудоустраивавших мигрантов в такси лиц
    Россия расторгла соглашения с Норвегией, Финляндией и Швецией по Баренцеву региону
    Bloomberg: США могут признать Крым российским в рамках сделки
    Хуситы атаковали американские авианосцы Harry Truman и Carl Vinson
    Госдеп США заявил о скором завершении обсуждений по Украине
    WP: Зеленскому будет трудно принять предложенную США сделку по урегулированию
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы

    Американцы всё ещё рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чудо Благодатного огня оставляет надежду

    Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания.

    12 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Что нужно знать о новом американском консерватизме

    Китай – конечно, враг США, но враг естественный, географический, не экзистенциальный. Америке ни к чему уничтожать Китай: в этом случае полмира погрузится в хаос, кому это надо? Главный, по-настоящему экзистенциальный враг США – глобалисты.

    5 комментариев
    19 апреля 2025, 10:14 • Новости дня

    Госдеп США заявил о скором завершении обсуждений по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Вашингтон не намерен продолжительное время поддерживать переговоры по ситуации на Украине, заявила на канале Fox News представитель Госдепа США Тэмми Брюс.

    По ее словам, США не намерены годами заниматься обсуждением ситуации на Украине и проводить встречи без конкретного результата, передает РИА «Новости».

    Брюс подчеркнула, что Евросоюзу следует осознать позицию Вашингтона относительно сроков поддержки Киева.

    По ее словам, США ожидают скорейшего прекращения конфликта и считают, что дальнейшие переговоры должны быть нацелены на достижение конкретных результатов, в частности, на установление режима прекращения огня.

    Брюс добавила, что Вашингтон не видит смысла в бессрочных переговорах ради самого процесса.

    Ранее газета Washington Post писала, что Владимиру Зеленскому придется самостоятельно искать пути урегулирования ситуации при поддержке европейских стран, поскольку американские гарантии безопасности не предусмотрены в предложении Вашингтона.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Дональд Трамп намерен вывести США из переговорного процесса по завершению конфликта на Украине в случае, если стороны начнут его саботировать. В экспертной среде отмечают, что у главы Белого дома, похоже, не оказалось рычагов давления на европейцев, поддерживающих Киев.

    18 апреля 2025, 11:12 • Новости дня
    Рубио пригрозил выходом США из урегулирования конфликта на Украине
    Рубио пригрозил выходом США из урегулирования конфликта на Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    У США осталось всего несколько дней на попытки достичь мирного соглашения между Россией и Украиной, и если не будет явных признаков успеха, страна переключит внимание на другие приоритеты, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По его словам, президент Дональд Трамп готов прекратить попытки урегулирования конфликта, если в ближайшие дни не появится ясности о возможности достижения соглашения, передает Reuters.

    Рубио отметил, что США не намерены продолжать усилия по урегулированию конфликта на протяжении многих недель или месяцев.

    По данным агентства, президент Трамп по-прежнему заинтересован в мирном урегулировании, но готов отказаться от участия, если не будет немедленных признаков прогресса. Трамп обещал решить вопрос в первые сорок восемь часов своего пребывания в Белом доме, однако впоследствии этот срок был продлен на апрель или май.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что обсуждения по урегулированию конфликта на Украине должны завершиться в ближайшие дни, чтобы понять, возможен ли мир.

    На встрече в Париже американские чиновники обсудили с европейскими коллегами возможность достижения прекращения огня на Украине в ближайшие недели.

    Напомним, на встрече в Париже делегация из США пыталась убедить Европу не мешать урегулированию на Украине, и во Франции теперь радуются тому, что европейцев вернули за стол переговоров накануне развязки, которую американцы запланировали на следующую неделю.

    Коментарии (33)
    18 апреля 2025, 20:05 • Новости дня
    Трамп допустил выход США из процесса урегулирования украинского конфликта
    Трамп допустил выход США из процесса урегулирования украинского конфликта
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп обозначил условия выхода американской стороны из переговоров по урегулированию конфликта и дал ответ на вопрос журналиста, прекратит ли Вашингтон оказывать военную помощь Киеву в этом случае.

    По словам главы Белого дома, Соединенные Штаты выйдут из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, если одна из сторон «начнет его саботировать», передает РИА «Новости».

    «Если по какой-то причине одна из двух сторон будет этому сильно мешать, мы просто скажем: «Вы глупцы, вы глупцы, вы ужасные люди», и мы просто бросим это. Но, надеюсь, нам не придется этого делать», — сказал он.

    На вопрос, прекратит ли Вашингтон оказывать военную помощь киевскому режиму, если Штаты выйдут из мирных переговоров, Трамп заявил, что не хочет об этом говорить, но верит, что удастся добиться урегулирования конфликта.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм относительно завершения конфликта на Украине и сообщил о подвижках в его урегулировании.

    Агентство Bloomberg сообщало, что США предложили союзникам отказаться от обсуждения членства Украины в НАТО и оставить освобожденные территории под контролем России.

    Коментарии (22)
    18 апреля 2025, 22:18 • Видео
    От России ждут ответа на главный вопрос

    США вернули европейцев за стол переговоров о судьбе Украины. Точнее, европейцы так считают, но самих американцев больше интересует мнение России. Ответа на свое предложение они ждут до Пасхи.

    Коментарии (2)
    18 апреля 2025, 16:54 • Новости дня
    Опубликованы предложения Вашингтона по урегулированию на Украине

    Bloomberg: Вашингтон предложил союзникам оставить освобожденные территории России

    Опубликованы предложения Вашингтона по урегулированию на Украине
    @ Christian Reister/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США предложили союзникам отказаться от обсуждения членства Украины в НАТО и оставить освобожденные территории под контролем России, пишет агентство Bloomberg.

    В четверг в Париже состоялась встреча представителей Британии, США, Украины и Франции, на которой американская сторона представила предложения по урегулированию ситуации на Украине, пишет Bloomberg, передает ТАСС.

    Согласно источникам агентства, Вашингтон предложил своим союзникам отказаться от обсуждения возможного членства Украины в НАТО.

    Кроме того, в предложениях США предусмотрено, что все территории, освобожденные Россией, остаются под ее контролем. Этот план также предполагает ослабление санкций против России.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм относительно завершения конфликта на Украине и сообщил о подвижках в его урегулировании. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что тема украинского урегулирования является сложной, что затрудняет соответствующие переговоры и контакты.

    Коментарии (40)
    18 апреля 2025, 17:54 • Новости дня
    Зеленский решил подготовить все гражданское население Украины к войне

    Зеленский распорядился открыть центры военной подготовки гражданских во всех регионах

    Зеленский решил подготовить все гражданское население Украины к войне
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Власти Украины решили открыть центры военной подготовки гражданских лиц в каждом регионе страны, чтобы подготовить людей к национальному сопротивлению, говорится в сообщении на сайте главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Правительство Украины постановило открыть во всех областях страны центры военной подготовки гражданских лиц, передает ТАСС. «В каждом регионе Украины откроются центры подготовки граждан к национальному сопротивлению», – сказано на сайте главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Уточняется, что в рабочих сессиях по обсуждению данной инициативы участвовали представители Минобороны, Генштаба ВСУ, сил территориальной обороны, областных войсковых администраций, гражданских и волонтерских организаций.

    Замглавы офиса Зеленского Ирина Верещук добавила в соцсети Facebook (принадлежит к Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), что центры предложат учебные планы и планы военподготовки, а ветераны станут обучать новобранцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, меньше пятисот мужчин в возрасте от 18 до 24 лет подписали контракт с ВСУ за два месяца, несмотря на введение контрактов для молодежи.

    До этого замруководителя офиса Зеленского Павел Палиса предложил ввести всеобщую воинскую обязанность на Украине, включая женщин, по примеру израильской армии.

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    18 апреля 2025, 14:34 • Новости дня
    Дробницкий оценил угрозу США выйти из мирных переговоров по Украине

    Американист Дробницкий: Выход США из урегулирования по Украине станет серьезным имиджевым ударом для Трампа

    Дробницкий оценил угрозу США выйти из мирных переговоров по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Париже американцы, по всей видимости, пытались убедить европейцев не мешать усилиям Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Получив в ответ отказ и не имея веских аргументов для переубеждения Европы, в Белом доме задумались о том, чтобы «умыть руки», сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в США пригрозили выйти из процесса мирного урегулирования.

    «Отказ США работать над урегулированием украинского кризиса – один из вероятных сценариев развития событий», – считает американист Дмитрий Дробницкий. Он отметил, что заявление с такой «угрозой» было сделано Марко Рубио аккурат после встречи с европейскими коллегами в Париже. Собеседник допускает, что в ходе этих контактов – несмотря на положительные публичные оценки – стороны разошлись во мнениях по ключевому вопросу.

    «Европа выступает за продолжение конфликта на Украине, а Вашингтон – за быструю сделку по его завершению. Американские делегаты, по всей видимости, пытались убедить европейцев не мешать усилиям Дональда Трампа, но в ответ получили отказ, потому что для Брюсселя этот кризис – жизненно важный вопрос», – уточнил эксперт.

    Более того, у Трампа фактически нет рычагов давления ни на Брюссель (даже тарифная война оказалась на «паузе»), ни на Киев, в том числе поэтому его никто не слушается. На этом фоне в Белом доме, видимо, посчитали, что пора «умыть руки», выйти из этой истории и переложить всю ответственность на Эммануэля Макрона, Кира Стармера и прочих европейских «ястребов».

    Политолог допускает, что именно такой месседж послали Стив Уиткофф и Рубио на переговорах во Франции. «По идее, президенту США следовало еще в середине января, когда он только вступил в должность президента, выйти из конфликта, инициировать дело против Джо Байдена за втягивание Штатов в третью мировую войну, объявить Владимира Зеленского в розыск и прекратить поддержку ВСУ», – рассуждает Дробницкий.

    «Это вызвало бы жуткий шквал критики, но такую позицию противникам американского лидера было бы сложнее расшатать», – продолжил он. По его оценкам, в нынешней ситуации выход Вашингтона из переговорного трека «станет сильным имиджевым ударом по республиканцу». Вместе с тем возникнет вопрос: прекратят ли Соединенные Штаты оказывать помощь Киеву в случае реализации этого сценария.

    «Например, отключить альянс «Пять глаз» от спутниковой разведки будет крайне затруднительной задачей, а значит Киев, пусть не напрямую, но продолжит получать те же сведения, что и сейчас. Кроме того, Конгресс, что называется, «почувствовал кровь в воде». Когда наступит время принимать бюджет на следующий финансовый год, сенаторами может активно продвигаться и билль о поддержке Украины», – детализировал спикер.

    «Если Трамп наложит на него вето, то законодателям не составит труда его преодолеть. Внутри США развернется серьезная борьба: причем основным вопросом окажется не Киев, а будущее Америки, которое глава Белого дома и глубинное государство видят по-разному», – подчеркнул аналитик. По его мнению, шансов одержать верх у республиканца не так много: его противники будут делать все, чтобы Штаты продолжали участвовать в конфликте.

    Иными словами, возможная попытка Штатов выйти из украинского кризиса встретит сопротивление внутри страны. Но несмотря на это, Трамп может попробовать по максимуму реализовать свою «угрозу». «Выведя за скобки конфликт на Украине, американский лидер, вероятно, продолжит выстраивать отношения с Россией. Тут есть поле для игры», – считает американист.

    «Однако вне зависимости от того, выйдут США из переговоров или нет, для Москвы ничего не меняется. Наша страна будет продолжать отстаивать свои интересы, гражданское и военное развитие», – заключил Дробницкий.

    Ранее госсекретарь Марко Рубио допустил, что США свернут свои посреднические усилия в вопросе украинского урегулирования. По его словам, это может произойти, если в ближайшие дни не появится явных признаков того, что соглашение может быть достигнуто.

    «Мы не собираемся продолжать эту работу неделями и месяцами подряд. Поэтому нам нужно очень быстро решить, и я говорю о нескольких днях, выполнимо ли это в ближайшие несколько недель. Если да, то мы в деле. Если это не так, то у нас есть и другие приоритеты, на которых мы должны сосредоточиться», – заявил Рубио.

    Напомним, накануне американская делегация во главе с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом посетила Париж. Американцы обсудили с европейскими коллегами ход переговоров по урегулированию на Украине. Во Франции теперь радуются тому, что европейцев вернули за стол переговоров.

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    18 апреля 2025, 16:46 • Новости дня
    Захарова опубликовала мем с котами в ответ на санкции против Куклачева

    Захарова назвала Зеленского злым клоуном за введение санкций против Куклачева

    Захарова опубликовала мем с котами в ответ на санкции против Куклачева
    @ t.me/MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение санкций киевским режимом против известного российского дрессировщика Юрия Куклачева.

    В своем Telegram-канале она написала: «Кровавый клоун ввел санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость».

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций сроком на десять лет против 20 российских деятелей культуры и спорта, включая Ярослава Дронова (Shaman), с блокировкой активов и запретом на передачу объектов интеллектуальной собственности на Украине.

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    18 апреля 2025, 18:12 • Новости дня
    ФСБ показала видео с австралийским наемником ВСУ Дженкинсом
    ФСБ показала видео с австралийским наемником ВСУ Дженкинсом
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Управление ФСБ по ЛНР обнародовало видеозапись доставки с линии боевого соприкосновения наемника из Австралии Оскара Дженкинса, воевавшего за киевский режим.

    Наемник заключил контракт с украинским Минобороны о прохождении воинской службы в 66-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что он прибыл на украинскую территорию по собственной инициативе, чтобы получать материальное вознаграждение.

    Ранее в ФСБ сообщали, что австралиец воевал за киевский режим на территории Луганской и Донецкой народных республик.

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    18 апреля 2025, 13:26 • Новости дня
    Кремль заявил об истечении запрета на удары по энергообъектам
    Кремль заявил об истечении запрета на удары по энергообъектам
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Мораторий на удары по энергетической инфраструктуре истек, но новых распоряжений президента России Владимира Путина не последовало, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

    Мораторий на нанесение ударов по энергетическим объектам, который длился месяц, завершился, передает ТАСС.

    Песков заявил, что никаких дополнительных распоряжений верховный главнокомандующий не делал.

    Кроме того, Песков добавил, что Россия продолжает стремиться к урегулированию конфликта на Украине и остается открытой для диалога.

    Он подчеркнул, что Москва готова к обсуждениям, которые будут учитывать безопасность и интересы страны.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что киевские власти продолжают игнорировать мораторий на удары по энергетическим объектам, было совершено более 80 атак на объекты топливно-энергетического комплекса России.

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    18 апреля 2025, 11:34 • Новости дня
    Эксперт: Полноценный допуск европейцев за стол переговоров по Украине зависит от России

    Политолог Ткаченко: Во Франции рано радуются возвращению за стол переговоров по Украине

    Эксперт: Полноценный допуск европейцев за стол переговоров по Украине зависит от России
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Встречу в Париже следует рассматривать не как полноценное включение европейцев в переговорный трек по Украине, а как попытку некоторых европейских государств уговорить Белый дом учесть их интересы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал итоги встречи представителей США, Украины и европейских стран в Париже.

    «Во Франции, начав радоваться тому, что их вернули за стол переговоров, несколько поспешили. Вопрос о том, будут ли европейцы полноценно участвовать в треке по Украине, во многом зависит от позиции России. Москва же видит: Европа все еще настроена на продолжение конфликта, на обострение ситуации», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    В Париже была протестирована возможная схема взаимодействия сторон, считает собеседник. «Европейские лидеры обсуждают какой-то вопрос с американскими представителями, а те пересказывают содержание встречи российским властям и делают какие-то выводы», – уточнил эксперт.

    Он обратил внимание на участников саммита в Париже со стороны Европы – не было представителей институтов ЕС. «Россия и США сегодня едины в том, что Евросоюз не является партнером в диалоге, посвященном хоть экономике, хоть военным делам», – рассуждает Ткаченко.

    «Иными словами, встречу в Париже следует рассматривать не как альянс европейцев и американцев, а как инициативу некоторых европейских государств вести переговоры со Штатами, попытку уговорить Белый дом учесть их интересы в части завершения конфликта на Украине», – уточнил аналитик. Впрочем, он усомнился, что для Вашингтона Киев имеет приоритетное значение.

    По мнению собеседника, хотя конфликт на Украине и обсуждался в ходе вчерашних контактов американцев и европейцев, ключевой темой, вероятно, все же были торговые отношения между странами. «Соединенные Штаты сталкиваются с информационным давлением со стороны Европы по украинскому кризису. Но у Вашингтона есть и другая задача – завершить переговоры по экономическим вопросам», – заключил Ткаченко.

    Ранее в Париже прошли встречи делегатов США, Украины и некоторых европейских стран. Темой стало урегулирование украинского кризиса. Эммануэль Макрон охарактеризовал прошедшие переговоры как «позитивные» и «конструктивные».

    «Совершенно очевидно, что мы все разделяем одно и то же стремление к миру», – указал президент Франции. Политик анонсировал следующий этап обсуждений – они пройдут в Лондоне на следующей неделе.

    В Елисейском дворце заявили, что начат переговорный процесс с участием Европы. «Е3 (Британия, Германия и Франция) за столом переговоров, и мы делаем это с европейскими амбициями», –сказал Sky News советник Макрона.

    Глава Госдепа Марко Рубио заявил, что США «представили всем сторонам контуры прочного и стабильного мира». Он рассказал об итогах встречи в Париже в телефонном разговоре главе МИД России Сергею Лаврову. Российский министр подтвердил «готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью надежного устранения первопричин украинского кризиса», сообщает внешнеполитическое ведомство.

    Кроме того, в ходе разговора с журналистами в Париже Рубио подчеркнул, что США могут выйти из переговорного трека, если в ближайшее время не будет явного прогресса. «Мы не собираемся продолжать эту работу неделями и месяцами», – цитирует его NBC NEWS. «Нам нужно очень быстро определить сейчас, и я говорю о нескольких днях, осуществимо ли это в ближайшие несколько недель. Если да, то мы в деле. Если нет, то у нас есть и другие приоритеты, на которых нужно сосредоточиться», – сказал госсекретарь.

    Также во французской столице прошли встречи команды президента США Дональда Трампа с советником премьер-министра Британии по национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, внешнеполитическим советником канцлера Германии Йенсом Плетнером и украинской делегацией.

    Тем временем Андрей Сибига, глава МИД Украины, сообщил об обсуждении с представителями США «привлечения многонационального воинского контингента для обеспечения устойчивого мира» и укрепления «архитектуры безопасности» Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что уже на следующей неделе человечество все-таки узнает, к чему готовиться – к продолжению сложного дипломатического процесса или к возобновлению второй холодной войны между Вашингтоном и Москвой.

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    18 апреля 2025, 12:36 • Новости дня
    В Германии не согласовали поставки Taurus Украине

    Лидер СДПГ заявил, что ХДС/ХСС не согласовали поставки Taurus Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль сообщил, что ХДС/ХСС не достигли консенсуса по вопросу поставок ракет Taurus Украине, решать этот вопрос будет новое правительство.

    По его словам, решения о поставках крылатых ракет Taurus Украине будут приниматься новым правительством на основе консенсуса, передает РИА «Новости».

    Клингбайль подчеркнул, что в блоке ХДС/ХСС нет единой позиции по этому вопросу, уточнив, что на коалиционных переговорах не обсуждались отдельные системы вооружений, такие как Taurus.

    Он также выразил сдержанность по поводу потенциального участия немецких военных в миротворческих силах для Украины, подчеркивая важность продолжения военной поддержки от Германии.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила намерение обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus Украине.

    Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш выразил уверенность, что Германия не станет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus из-за опасений эскалации конфликта.

    Кремль обвинил Мерца в поддержке эскалации на Украине.

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    18 апреля 2025, 22:21 • Новости дня
    Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США по Украине

    Медведев: Россия быстро решит украинский конфликт, если ЕС и США «умоют руки»

    Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США по Украине
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европе стоит последовать примеру США и «умыть руки» по украинскому вопросу, тогда Россия быстро с ним разберется, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев написал на английском языке, что американские чиновники поступают «мудро», заявив, что США «умоют руки» в случае отсутствия прогресса по украинскому вопросу, передает ТАСС.

    Он посоветовал странам Европы взять пример с США и выйти из ситуации на Украине. По его словам, если Вашингтон и Брюссель перестанут вмешиваться в украинский конфликт, Россия сможет быстро с ним разобраться.

    Ранее президент США заявил, что Соединенные Штаты выйдут из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, если одна из сторон начнет его саботировать.

    Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что у Вашингтона осталось всего несколько дней на попытки достичь мирного соглашения между Россией и Украиной, и в случае отсутствия явных признаков успеха страна переключит внимание на другие приоритеты.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия до сих пор не видит желания Европы и Украины искать мирное решение конфликта, а, напротив, наблюдает ориентацию на продолжение войны.

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    18 апреля 2025, 11:21 • Новости дня
    Рубио объяснил необходимость участия Европы в переговорах по Украине

    Рубио: Отмена санкций против России зависит от участия Европы в переговорах

    Рубио объяснил необходимость участия Европы в переговорах по Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза должны быть вовлечены в переговоры по урегулированию конфликта на Украине, чтобы отмена санкций могла стать частью итогового соглашения о мире, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам Рубио, отмена санкций Евросоюза против России может быть связана с участием Европы в переговорах по урегулированию на Украине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что санкции, введенные ЕС против России, не могут быть отменены Соединенными Штатами без участия европейских стран в переговорном процессе, «если снятие санкций когда-либо станет частью сделки».

    Рубио также отметил важность проведения диалога между Вашингтоном и Москвой. По его словам, американская сторона не общалась с Россией три с половиной года, но теперь диалог возобновился, что является положительным сигналом. В качестве примера Рубио привел недавнюю встречу спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Петербурге, отметив, что это помогает избежать утраты доверия.

    Кроме того, Рубио подчеркнул, что Франция, Британия и Германия могут сыграть ключевую роль в достижении мира на Украине, и что их помощь будет крайне полезна в переговорах. Он назвал свои переговоры с французскими и британскими властями конструктивными и полезными в этом контексте.

    Ранее Рубио заявил, что обсуждения по урегулированию конфликта на Украине должны завершиться в ближайшие дни. На встрече в Париже американские чиновники обсудили с европейскими коллегами возможность достижения прекращения огня на Украине в ближайшие недели.

    Напомним, встречу в Париже объявили стартом переговоров по Украине с участием европейцев.

    Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность России к сотрудничеству с США для решения украинского кризиса в разговоре с госсекретарем Марко Рубио.

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    18 апреля 2025, 15:03 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 75 тыс. человек
    Потери ВСУ в Курской области превысили 75 тыс. человек
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады теробороны и штурмового полка ВСУ у Горналя и Олешни.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Беловод, Водолаг, Кровного, Могрицы, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, бронемашина, артиллерийское орудие и четыре миномета, перечислили в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 75 тыс. военнослужащих, 410 танков, 334 машины пехоты, 307 бронетранспортеров, 2278 бронемашин, 2740 автомобилей, 619 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок РСЗО, в том числе 15 американских HIMARS и семь MLRS, 28 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 125 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Утром в пятницу сообщалось, что ВС России продолжили бои по вытеснению ВСУ из монастыря в Горнале. Кроме того группа украинских военных сдалась в плен в Курской области.

    Ранее российские войска нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у Горналя и Олешни.

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    19 апреля 2025, 00:38 • Новости дня
    СМИ сообщили о возможном признании Крыма российским со стороны США

    Bloomberg: США могут признать Крым российским в рамках сделки

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти рассматривают возможность официального признания Крыма частью России при заключении мирного соглашения между Москвой и Киевом, что может способствовать урегулированию конфликта.

    Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что администрация США якобы готова рассмотреть признание Крыма российской территорией в случае достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Такой шаг рассматривается как часть усилий США по прекращению огня и поиску решения конфликта на Украине.

    Собеседники Bloomberg отметили, что признание Крыма российским может стать ключевым элементом мирного урегулирования, к которому стремятся обе стороны. По данным агентства, американские власти продолжают консультации и изучают различные сценарии развития событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Стив Уиткофф обсудил с российским президентом Владимиром Путиным вопрос территорий на Украине, который может быть частично решен. Американский лидер Дональд Трамп во время своего первого президентства задавал экс-президенту Украины Петру Порошенко вопрос о принадлежности Крыма.

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    19 апреля 2025, 08:31 • Новости дня
    WP: Зеленскому будет трудно принять предложенную США сделку по урегулированию

    Washington Post: Зеленскому было трудно принять предложенную США сделку

    Tекст: Александра Юдина

    Владимиру Зеленскому придется самостоятельно искать пути урегулирования ситуации при поддержке европейских стран, поскольку американские гарантии безопасности не предусмотрены в предложении Вашингтона, пишет Washington Post.

    Обозреватель издания Дэвид Игнейшес заявил, что урегулирование, предложенное специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом, будет непросто принять Зеленскому, передает ТАСС.

    Ключевой преградой названы отсутствие американских гарантий безопасности для Украины в пакете предложений.

    В статье указывается, что Киеву, вероятно, предстоит полагаться на поддержку европейских стран, но без существенного военного присутствия и современных вооружений со стороны Европы.

    Игнейшес приводит слова европейских чиновников о недостаточном количестве войск и современных систем вооружений у европейских стран для отражения возможной атаки России после мирного соглашения.

    Особое внимание обращается на дефицит разведывательных возможностей Европы.

    В статье отмечено, что в марте Киев пережил шестидневное прекращение американской разведывательной поддержки, вызванное давлением на Зеленского, и украинские чиновники оценили потенциальные последствия более долгой паузы как катастрофические.

    Ранее госсекретарь и спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетили Париж, где обсудили с представителями Франции, Британии и Украины ход переговоров по украинскому урегулированию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Дональд Трамп намерен вывести США из переговорного процесса по завершению конфликта на Украине в случае, если стороны начнут его саботировать. В экспертной среде отмечают, что у главы Белого дома, похоже, не оказалось рычагов давления на европейцев, поддерживающих Киев.

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