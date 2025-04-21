Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает издание The Wall Street Journal, Соединенные Штаты считают, что нейтрализация территории вокруг Запорожской АЭС и передача контроля над ней американской стороне могла бы способствовать урегулированию конфликта на Украине. Издание не уточняет, какие именно районы предлагается сделать нейтральными и в каком формате Вашингтон намерен осуществлять контроль над самой станцией и прилегающими территориями.

WSJ также не приводит сведений о том, какое государство или международная структура по мнению США могла бы управлять станцией в случае реализации такого предложения. ЗАЭС, крупнейшая атомная станция Европы, находится в Энергодаре Запорожской области и с конца февраля 2022 года находится под контролем российских сил.

С момента установления контроля российской стороной, украинские войска регулярно обстреливают как энергетические объекты станции, так и жилые районы Энергодара, используя беспилотники, реактивную артиллерию и системы залпового огня. В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявил о готовности к урегулированию конфликта на Украине при условии признания статуса новых регионов России, включая Запорожскую область. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается передавать ЗАЭС ни Украине, ни какой-либо другой стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский дрон был нейтрализован на территории около Запорожской атомной электростанции, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, украинские Вооруженные силы совершили атаку на территорию вблизи Запорожской АЭС до истечения срока соглашения об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре, а директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук заявил, что никто, кроме России, не будет контролировать станцию, поскольку она принадлежит Российской Федерации и управляется российской компанией.