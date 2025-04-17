Tекст: Александра Юдина

По ее словам, украинские войска намеренно нанесли удар по территории в районе Запорожской атомной электростанции перед завершением 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам, передает ТАСС.

Директор по коммуникациям станции заявила, что это свидетельствует о нежелании Украины поддерживать мирные инициативы и соблюдать договоренности по ядерной безопасности.

Яшина отметила, что атака произошла незадолго до окончания соглашения, что, по ее мнению, было сделано намеренно.

Она подчеркнула, что это не первая попытка украинских сил атаковать важные объекты инфраструктуры станции.

Яшина добавила, что год назад, в апреле 2024 года, аналогичные попытки атак были зафиксированы, когда дважды была совершена атака на уникальный тренажерный центр станции, использующийся для обучения специалистов.

Напомним, Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу. Мораторий сроком на 30 дней начал действовать 18 марта.

Директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что Россия выполняет свои обязательства по мораторию, в то время как Украина продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре.