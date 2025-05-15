Рютте призвал НАТО обойти Россию в военном производстве

Генсек НАТО признал успехи России в военном производстве и призвал обогнать ее

Tекст: Вера Басилая

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал успехи России в военном производстве и призвал страны альянса ускорить темпы развития собственной оборонной промышленности. На открытии встречи глав МИД стран НАТО в Анталье он заявил, что альянсу надо перегнать Россию, передает ТАСС.

Рютте подчеркнул, что наращивание производства военной продукции должно помочь НАТО поддерживать Украину в конфликте. Он также заявил о необходимости сделать организацию «более смертоносной», чтобы «никто не посмел нападать на нее».

Генсек уточнил, что речь идет о милитаризации экономики европейских стран, увеличении военных расходов и равномерном распределении этих расходов между всеми участниками альянса. По его словам, это станет одной из главных тем саммита НАТО, который пройдет в июне в Гааге.

Ранее Рютте сообщал, что в Гааге странам альянса предстоит принять обязательство повысить порог военных расходов с нынешних 2% до 5% ВВП к 2030 или к 2032 году. Ожидается, что данное решение будет закреплено на предстоящем саммите.

Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Североатлантический альянс будет продолжать считать Россию «долгосрочной угрозой» даже после завершения конфликта на Украине.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о чрезвычайно низкой вероятности прямой военной конфронтации между Россией и Европейским союзом или НАТО.