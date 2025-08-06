Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».8 комментариев
Путин открыл новые построенные в регионах объекты
Президент России Владимир Путин по видеосвязи поздравил работников строительной отрасли с предстоящим профессиональным праздником и отметил их вклад в развитие страны.
Глава государства подчеркнул, что миллионы людей трудятся в строительной сфере, реализуя масштабные проекты, возводя жилые дома, школы, больницы и другие социально значимые объекты, сообщает Telegram-канал Кремля.
Путин отдельно поблагодарил строителей за их опыт, квалификацию и преданность делу, благодаря чему удается благоустраивать города и повышать качество жизни населения.
«Благодаря опыту, высокой квалификации и преданности своему делу вы реализуете масштабные инфраструктурные проекты, возводите жилые дома, школы, больницы, другие значимые социальные объекты, прокладываете и ремонтируете автомобильные и железные дороги, благоустраиваете общественные пространства, вносите огромный вклад в достижение нашей главной цели – повышение уровня и качества жизни людей», – заявил президент.
В преддверии Дня строителя, который отмечается 10 августа, были открыты новые объекты: набережная реки Амур в Комсомольске-на-Амуре, зоопарк в Перми, путепровод через железнодорожные пути в городе Унеча Брянской области, детский сад в Копейске Челябинской области и средняя школа №49 в поселке Шамхал Дагестана.
Ранее Путин поручил регионам увеличить объемы жилищного строительства.