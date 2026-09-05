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Названа единственная отрасль с зарплатами почти в 1 млн рублей
Морское рыбоводство предложило зарплаты выше 900 тыс. рублей
За первые пять месяцев 2026 года средний доход специалистов в сфере морского пастбищного рыбоводства превысил отметку в 971 тыс. рублей, указано в данных Росстата.
Анализ статистических данных показал, что разведение рыбы оказалось самым прибыльным направлением для российских работников, передает РИА «Новости».
В период с января по май сотрудникам крупных и средних предприятий этой сферы платили в среднем 971,4 тыс. рублей ежемесячно.
В число лидеров по уровню доходов вошли управляющие пенсионными фондами со средним заработком 827,1 тыс. рублей.
Специалисты компаний по управлению ценными бумагами получали около 737,5 тыс. рублей. Также высокие оклады зафиксированы в области аренды и лизинга медицинских приборов, где показатель зарплат достиг 728,9 тыс. рублей.
Среднемесячная начисленная заработная плата рассчитывается до вычета налогов и включает все премии. При подсчете учитываются доходы абсолютно всех сотрудников организаций, включая специалистов со сверхвысокими окладами.