Аэропорт Бен-Гурион закрыли после ракетного обстрела из Йемена

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным РИА «Новости», аэропорт имени Бен-Гуриона в Израиле временно прекратил работу для взлетов и посадок после падения осколков, следовавших за попытками армии Израиля перехватить ракету, выпущенную с территории Йемена. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Kan.

В сообщении Kan отмечается: «После инцидента аэропорт был закрыт для взлетов и посадок». В израильских СМИ появились кадры из аэропорта, на которых видно поднимающийся столб дыма.

Полиция Израиля заявила о проведении работ на месте падения осколков с целью проверки возможных дополнительных угроз. Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральных районах страны, включая Тель-Авив, из-за ракетного обстрела.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о попытках перехватить ракету, запущенную йеменским движением «Ансар Алла» (хуситы), и отметила: «Мы изучаем результаты перехвата». Сигналы тревоги были зафиксированы в десятках городов и поселков между Тель-Авивом и Иерусалимом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США направили второй авианосец на Ближний Восток в условиях обострения ситуации в регионе, хуситы из Йемена за последние сутки трижды атаковали американский авианосец, а ранее хуситы также сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над территорией Йемена.