Израиль пригрозил семикратным ударом после атаки аэропорта Бен-Гурион

Tекст: Дмитрий Зубарев

Израиль нанесет «семикратный удар» по тем, кто его атакует, передает ТАСС. Об этом заявил министр обороны страны Исраэль Кац после того, как обломки ракеты, запущенной с территории Йемена, упали в районе аэропорта Бен-Гурион близ Тель-Авива.

Пресс-служба министерства обороны Израиля распространила заявление Каца: «Тот, кто ударит по нам, столкнется с семикратным ударом».

Последний раз израильские военные атаковали цели хуситов в Йемене около трех месяцев назад, уточняет агентство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Израиле приостановили все взлеты и посадки в аэропорту им. Бен-Гуриона после появления облака дыма из-за падения осколков ракеты, запущенной с территории Йемена.