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Израиль пригрозил семикратным ударом после атаки аэропорта Бен-Гурион
Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал жесткий ответ после падения обломков ракеты, выпущенной из Йемена, недалеко от аэропорта.
Израиль нанесет «семикратный удар» по тем, кто его атакует, передает ТАСС. Об этом заявил министр обороны страны Исраэль Кац после того, как обломки ракеты, запущенной с территории Йемена, упали в районе аэропорта Бен-Гурион близ Тель-Авива.
Пресс-служба министерства обороны Израиля распространила заявление Каца: «Тот, кто ударит по нам, столкнется с семикратным ударом».
Последний раз израильские военные атаковали цели хуситов в Йемене около трех месяцев назад, уточняет агентство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Израиле приостановили все взлеты и посадки в аэропорту им. Бен-Гуриона после появления облака дыма из-за падения осколков ракеты, запущенной с территории Йемена.