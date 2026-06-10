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Военный вертолет Ми-17 разбился в пакистанской зоне Кашмира
Военный вертолет разбился в Кашмире, экипаж погиб
Жертвами падения пакистанского военно-транспортного вертолета недалеко от Музаффарабада стали все находившиеся на борту члены экипажа.
Военно-транспортный вертолет Ми-17 вооруженных сил Пакистана потерпел крушение на территории Джамму и Кашмир, передает ТАСС. В результате авиакатастрофы экипаж воздушного судна не выжил.
Трагедия произошла в окрестностях города Музаффарабад. Предварительной версией случившегося специалисты называют техническую неисправность машины.
Для выяснения точных причин и обстоятельств падения вертолета уже создана специальная следственная комиссия. Эксперты приступили к работе на месте падения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года при крушении военного вертолета на севере Пакистана погибли пять человек.
В мае того же года в союзной территории Джамму и Кашмир разбился неизвестный истребитель.
Осенью 2024 года в одном из пакистанских горных районов жертвами падения вертолета стали двое граждан России.