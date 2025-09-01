При крушении военного вертолета в Пакистане погибли пять человек

Вертолет армии Пакистана разбился в Чиласе, пять человек погибли

Tекст: Мария Иванова

Пять человек погибли в результате крушения военного вертолета в городе Чилас, расположенном в северном регионе Гилгит-Балтистан, сообщает Dawn. Вертолет принадлежал пакистанской армии.

Газета отмечает, что на борту находились только члены экипажа, все они скончались. Причиной аварии, по предварительным данным, стала техническая неисправность, возникшая во время полета, сообщает ТАСС.

Спасательные и военные службы уже работают на месте происшествия, начато расследование обстоятельств трагедии. Официальные комментарии от армии Пакистана пока не поступили.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Германии при крушении вертолета погибли двое военных бундесвера.

В августе в Казахстане спасатели обнаружили тело на месте падения вертолета.