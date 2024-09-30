Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.10 комментариев
В Пакистане подтвердили гибель двух россиян при крушении вертолета
В Пакистане на борту разбившегося вертолета погибли двое граждан России, что подтвердил представитель посольства РФ в Исламабаде.
Пресс-атташе Игорь Колесников заявил, что «подтверждена гибель обоих россиян», передает РИА «Новости».
Вертолет потерпел крушение в одном из горных районов Пакистана, что стало причиной гибели всех находившихся на борту. Обстоятельства и причины трагедии на данный момент уточняются местными властями.
Напомним, в субботу зафрахтованный пакистанской нефтяной компанией вертолет Ми-8 с российскими пилотами разбился в округе Северный Вазиристан, в результате чего погибли шесть человек и девять получили травмы, а на борту находилось 14 пассажиров и три члена экипажа, включая двух граждан России – второго пилота и бортового механика.