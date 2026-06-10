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В Одессе произошел второй взрыв за день на фоне воздушной тревоги
На фоне звучащих сирен воздушной тревоги в Одессе прогремел очередной взрыв, ставший уже вторым за день.
Очередной инцидент произошел на юге страны в среду, передает РИА «Новости».
Местный украинский телеканал «Общественное» проинформировал граждан о происшествии в своем Telegram-канале.
«В Одессе прозвучал взрыв», – говорится в официальном сообщении вещателя.
Ранее местные журналисты уже предупреждали жителей о первом инциденте в городской черте.
Согласно информации с онлайн-карты министерства цифровой трансформации, на территории всей Одесской области продолжает действовать сигнал воздушной тревоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая в Одессе на фоне воздушной тревоги зафиксировали взрыв. Пятого мая в городе прогремел еще один взрыв. В начале того же месяца взрывы произошли в Измаиле Одесской области.