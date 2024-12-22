На Камчатке возобновили поиски пропавшего Ан-2

На Камчатке продолжили поиски самолета Ан-2 с экипажем и грузом на борту

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, поисковая операция возобновлена утром 22 декабря. Вертолет Ми-8 Камчатского авиапредприятия вылетел из поселка Оссоры со спасателями на борту. В то же время наземная группа из шести спасателей продолжает поиски на снегоходах.



Наземной команде предстоит преодолеть 45 километров в сложных погодных условиях. У спасателей имеется все необходимое оборудование. Также в готовности к вылету из поселка Козыревск находится еще один Ми-8, ожидающий улучшения погодных условий.

Накануне неблагоприятная погода в обоих пунктах не позволила задействовать авиацию, и поиски велись только наземными силами. Самолет Ан-2, на борту которого находились два члена экипажа, пассажир и 800 кг груза, вылетел из села Мильково в 09:45 по местному времени и должен был прибыть в Оссору. Однако в 13:00 сработал аварийный маяк, а в пункт назначения самолет не прибыл.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке пропал с радаров самолет Ан-2, на борту которого находились три человека и 800 кг груза, что сообщили власти региона. Также сообщалось, что для поисковой операции были привлечены спасатели и вертолет.