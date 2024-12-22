  • Новость часаПесков объяснил слова Путина о «технологической дуэли» с Западом
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    Зеленский выместил бессилие на жилых домах в Казани
    Вучич раскрыл причину визита Фицо к Путину
    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА
    Небензя назвал «самый страшный сценарий» для Зеленского
    Минниханов назвал цели атаковавших Казань беспилотников ВСУ
    Песков: Американские специалисты наводят ракеты США по территории России
    Политолог предсказал перевод Зурабишвили в психиатрическую клинику
    Британский эксперт: Курская область стала катастрофой для Украины
    МВФ добавил Украине три условия для продолжения финансирования
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужно ли в России многоженство

    В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    12 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Подводные камни успеха Турции в Сирии

    Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

    21 комментарий
    22 декабря 2024, 02:29 • Новости дня

    На Камчатке возобновили поиски пропавшего Ан-2

    На Камчатке продолжили поиски самолета Ан-2 с экипажем и грузом на борту

    Tекст: Денис Тельманов

    Спасатели на Камчатке снова начали поиски самолета Ан-2, пропавшего на маршруте Мильково – Оссора. В операции участвуют вертолет Ми-8 и наземная группировка на снегоходах.

    Как сообщает ТАСС, поисковая операция возобновлена утром 22 декабря. Вертолет Ми-8 Камчатского авиапредприятия вылетел из поселка Оссоры со спасателями на борту. В то же время наземная группа из шести спасателей продолжает поиски на снегоходах.

    Наземной команде предстоит преодолеть 45 километров в сложных погодных условиях. У спасателей имеется все необходимое оборудование. Также в готовности к вылету из поселка Козыревск находится еще один Ми-8, ожидающий улучшения погодных условий.

    Накануне неблагоприятная погода в обоих пунктах не позволила задействовать авиацию, и поиски велись только наземными силами. Самолет Ан-2, на борту которого находились два члена экипажа, пассажир и 800 кг груза, вылетел из села Мильково в 09:45 по местному времени и должен был прибыть в Оссору. Однако в 13:00 сработал аварийный маяк, а в пункт назначения самолет не прибыл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке пропал с радаров самолет Ан-2, на борту которого находились три человека и 800 кг груза, что сообщили власти региона. Также сообщалось, что для поисковой операции были привлечены спасатели и вертолет.

    21 декабря 2024, 06:55 • Новости дня
    В школе в Москве 40 подростков-мигрантов избили трех учеников
    В школе в Москве 40 подростков-мигрантов избили трех учеников

    Tекст: Антон Антонов

    В одной из московских школ около 40 подростков-мигрантов избили трех учеников, сообщают социальные медиа. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту случившегося.

    В социальных медиа сообщили, что «в одной из московских школ около 40 мигрантов избили трех учеников», двое из которых сейчас «находятся в больнице». Отмечается, что это уже «не первый подобный инцидент в данной школе». Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщил СК в Telegram.

    Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что троим школьникам понадобилась помощь медиков из-за потасовки на перемене между двумя группами подростков в Новой Москве, передает РИА «Новости».

    Директор московской школы № 1788 Александр Ездов подтвердил, что в четверг «между учениками произошла драка», решается вопрос «о постановке нападавших на внутришкольный учет». В школу вызвали родителей зачинщиков потасовки.

    «С каждым участником произошедшего проводятся воспитательные беседы, задействован школьный психолог, социальный педагог и служба примирения», – сказал Ездов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Федерации одобрил закон, требующий знаний русского языка от детей мигрантов для поступления в российские школы. Минпросвещения рассматривает изменения в порядке приема детей мигрантов в школы в части определения необходимых для этого документов.

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил о необходимости ужесточать требования к мигрантам в России и подчеркнул, что правоохранительные органы должны следить за их уважением российских традиций.

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    21 декабря 2024, 05:11 • Новости дня
    Небензя назвал «самый страшный сценарий» для Зеленского

    Небензя обвинил Зеленского в попытках спровоцировать Россию на эскалацию и в срыве любых мирных инициатив

    Небензя назвал «самый страшный сценарий» для Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский пытается сорвать «любые мирные инициативы» и спровоцировать Россию на «кардинальную» эскалацию, так как мир для него – «самый страшный сценарий», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя на заседании СБ ООН назвал Зеленского «терпящим катастрофические неудачи на поле боя просроченным украинским президентом», передает РИА «Новости».

    «Мир для него – это самый страшный сценарий, поскольку ему, имеющему поддержку, по некоторым данным, лишь 11% граждан Украины, в этом случае придется идти на выборы и лишаться власти», – сказал Небензя.

    По словам постпреда, Зеленский боится, что придется «отвечать за все те преступления, которые он совершил против своего народа». В связи с этим Киев «отвергает одну за другой мирные инициативы», например, предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии и обмене пленными.

    Небензя заявил, что теракт против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в полной мере подтверждает «человеконенавистническую и террористическую» сущность киевского режима. Западных кураторов Киева Небензя назвал соучастниками этого и подобных преступлений.

    Он заверил, что Москва продолжит разоблачать американские биолаборатории на Украине. По словам постпреда, «есть все основания полагать, что в закрытых биологических лабораториях США, размещенных по всему миру, разрабатывалось биологическое оружие». Небензя призвал «вывести на чистую воду тех, кто ставил антигуманные опыты на украинцах».

    Напомним, Орбан предложил Москве и Киеву обменять пленных и ввести рождественское перемирие, но Украина категорически отказалась от этих инициатив. Украинский МИД назвал предложение Венгрии «аморальными манипуляциями». Орбан повторно предложил обмен пленными между Россией и Украиной на Рождество.

    Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в Москве утром во вторник. По подозрению в совершении теракта задержан гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство», «Террористический акт» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». Украинские спецслужбы признались в ответственности за теракт.

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    21 декабря 2024, 17:45 • Видео
    В Германии поставили на кон членство в ЕС

    Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

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    21 декабря 2024, 04:29 • Новости дня
    Белый дом заявил о возможных проблемах с передачей власти Трампу

    Белый дом счел возможные перебои с финансированием правительства США помехой при передаче власти Трампу

    Белый дом заявил о возможных проблемах с передачей власти Трампу
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Проблемы с финансированием правительства США могут затруднить передачу власти новой администрации во главе с Дональдом Трампом, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

     «Если правительство прекратит работу, не буду чрезмерно углубляться в гипотезы, но в реальности работа по передаче власти будет ограничена», – приводит слова Жан-Пьер РИА «Новости».

    Она отметила, что в Белом доме не считают временное прекращение работы правительства неизбежным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о продлении финансирования федерального правительства до 14 марта.

    Закон должен быть принят Палатой представителей и Сенатом до 08.00 мск субботы, чтобы предотвратить шатдаун – приостановку работы федерального правительства.


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    21 декабря 2024, 12:19 • Новости дня
    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА

    Россия использовала новейшие технологии для борьбы с украинскими беспилотниками

    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Россия использует инновационные технологии для борьбы с украинскими беспилотниками, а также эффективно предотвращает артиллерийские удары.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС заявил, что Россия активно использует «изюминки и новинки» в борьбе с украинскими беспилотными летательными аппаратами. Он подчеркнул важность применения передовых технологий в этой области.

    «Все больше и больше применяются технологии, связанные с летательными аппаратами. Здесь мы тоже имеем кое-какие изюминки и новинки», – сказал Сальдо.

    Кроме того, он отметил, что российские военные успешно предотвращают артиллерийские удары со стороны Украины. По его словам, любой выстрел сразу фиксируется, и артиллерийские орудия противника могут быть поражены. Это позволяет минимизировать ущерб и повышает эффективность обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России начали испытывать лазерный излучатель «Слепыш» для подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал модификацию дрона «Депеша» с управлением по оптоволокну, что делает его защищенным от радиоэлектронной борьбы и позволяет доставлять грузы в труднодоступные места.

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    21 декабря 2024, 11:22 • Новости дня
    Умер народный артист СССР Валерий Яковлев
    Умер народный артист СССР Валерий Яковлев

    Tекст: Евгения Караваева

    Валерий Яковлев, народный артист СССР и художественный руководитель Чувашского драмтеатра, умер в возрасте 85 лет, сообщило руководство республики.

    Художественный руководитель Чувашского драматического театра, народный артист СССР Валерий Яковлев скончался в возрасте 85 лет, передает ТАСС со ссылкой на главу Чувашии Олега Николаева.

    Николаев подчеркнул, что Яковлев внес неоценимый вклад в развитие культуры республики и был выдающимся деятелем театрального искусства, чья жизнь была полностью посвящена служению культуре.

    По словам главы Чувашии, Яковлев являлся не только талантливым артистом и режиссером, но и «настоящим отцом» для театра, его профессионализм стал примером для многих поколений актеров. Николаев отметил, что талант, энергия и преданность Яковлева оставили глубокий след в сердцах его коллег и зрителей. Театральный руководитель вдохновлял актеров и создавал атмосферу, в которой рождались настоящие шедевры, а также верил в силу театра и его способность менять жизни.

    Валерий Яковлев родился 25 сентября 1939 года в Шемуршинском районе Чувашии. Он окончил актерский и режиссерский факультеты Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского. Свою творческую деятельность начал в 1961 году в Чувашском академическом драматическом театре, где прошел путь от актера до художественного руководителя, которым стал в 1990 году.

    Артист удостоен многочисленных наград, среди которых ордена Дружбы, Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Он является лауреатом премии правительства России имени Ф. Г. Волкова и Государственной премии РФ в области литературы и искусства. Особое признание ему принесла театральная премия «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре скончался заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани, который посвятил более 40 лет Алтайскому государственному театру для детей и молодежи и сыграл более 100 театральных ролей.

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    21 декабря 2024, 14:17 • Новости дня
    Вучич раскрыл причину визита Фицо к Путину
    Вучич раскрыл причину визита Фицо к Путину
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Сербии Александр Вучич в телеэфире рассказал о планах премьера Словакии Роберта Фицо встретиться с российским президентом Владимиром Путиным из-за проблем с транзитом газа через Украину в Европу.

    Вучич в телеэфире сообщил, что Фицо планирует в понедельник отправиться на встречу с российским лидером, передает РИА «Новости».

     Уточняется, что причиной визита стал отказ Украины поставлять газ в Словакию, что вызывает серьезные проблемы с обеспечением страны и Европы в целом.

    По словам Вучича, сложившаяся ситуация наиболее сильно затронула Словакию и Австрию.

    «Словакия во всяком случае в тяжелом положении. Насколько я знаю неофициально, в понедельник Фицо отправится к Путину», – заявил Вучич.

    Ранее Фицо сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите Евросоюза заявил о полном отказе от дальнейшего транзита газа через территорию Украины.

    В разговоре с Фицо премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что Киев не будет продлевать соглашение с Россией о транзите газа через Украину, срок действия которого истекает 1 января 2025 года.

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    21 декабря 2024, 11:18 • Новости дня
    Минобороны: БПЛА противника атаковали гражданскую инфраструктуру Казани в три волны
    Минобороны: БПЛА противника атаковали гражданскую инфраструктуру Казани в три волны
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Киевский режим в субботу утром атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани в три волны с использованием беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что киевский режим 21 декабря в период с 7.40 до 9.20 мск атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани с применением БПЛА.

    На город были совершены три атаки с разных направлений. Всего в атаке было задействовано шесть беспилотников. Три из них были уничтожены средствами ПВО, еще три подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников в Казани произошли пожары, затронувшие три района города. Оперативные службы Казани прибыли к жилому комплексу «Лазурные небеса» в связи с падением БПЛА на здание.

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    21 декабря 2024, 19:27 • Новости дня
    Минниханов назвал цели атаковавших Казань беспилотников ВСУ

    Минниханов: Беспилотники атаковали в Казани объекты ОПК и жилые дома

    Минниханов назвал цели атаковавших Казань беспилотников ВСУ
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В субботу Казань была атакована восьмью беспилотниками, три из них были нацелены на объекты ОПК и были уничтожены, остальные ударили по жилым домам, пострадавших нет, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

    Минниханов заявил, что три беспилотника были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса и были уничтожены. Остальные атаковали жилые дома. По словам Минниханова, только благодаря везению, пострадавших и погибших нет, передает ТАСС.

    Глава Татарстана выразил возмущение массированной атакой и подчеркнул: он не ожидал, что противник нападет на жилые дома, особенно в выходной день. Он отметил, что все оперативные службы Казани сработали четко и мобилизовались вовремя, что позволило держать ситуацию под контролем и оказать необходимую помощь всем нуждающимся.

    Минниханов также сообщил о том, что на некоторых атаковавших беспилотниках взрывчатые вещества не сработали, и работа по их ликвидации ведется. Для обеспечения безопасности была проведена эвакуация людей, а ситуация остается стабильной и под контролем.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака беспилотников ВСУ на Казань стала местью за успешный саммит БРИКС и попыткой запугать население региона.

    Напомним, утром в субботу киевский режим атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани с трех направлений, в результате чего были повреждены жилые дома.

    Власти Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий атаки беспилотных летательных аппаратов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ударом беспилотников по жилым домам Казани Владимир Зеленский выместил бессилие.

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    21 декабря 2024, 15:31 • Новости дня
    Абхазия запросила у России гуманитарную помощь электроэнергией

    И.о. президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии

    Абхазия запросила у России гуманитарную помощь электроэнергией
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии, чтобы справиться с серьезным энергодефицитом, из-за которого в республике свет подается лишь на несколько часов в сутки.

    Гунба обратился к руководству России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии, передает ТАСС. В своем обращении к согражданам Гунба выразил надежду на скорейшую поддержку данного запроса, что поможет республике выйти из сложившегося энергетического кризиса.

    Ситуация с электроэнергией в Абхазии обострилась с 1 ноября, когда республика начала закупать электроэнергию в России для частичного покрытия энергодефицита. Однако с 11 декабря в связи с низким уровнем воды в плотине ИнгурГЭС свет в дневное время подается всего на три часа. Благодаря российским поставкам, в ночное время с 21.00 до 7.00 свет подается без ограничений, но днем электричество приходится заменять генераторами.

    Бадра Гунба подчеркнул, что республика переживает серьезные испытания. Недавний политический кризис усугубил ситуацию, бюджет испытывает значительные нагрузки, важные программы российской помощи Абхазии приостановлены. Это привело к задержкам заработной платы и социальных выплат, а энергетический кризис сделал жизнь граждан республики трудновыносимой.

    Гунба также отметил, что отключение света на 9-11 часов в сутки представляет угрозу системе здравоохранения и образования и ставит под угрозу жизнь и здоровье уязвимых групп населения. Он подчеркнул, что Абхазия рискует столкнуться с гуманитарной катастрофой, находясь «в полной темноте в прямом и переносном смысле».

    В завершение обращения Гунба признал, что ответственность за текущую ситуацию лежит как на власти, так и на оппозиции, однако акцентировал внимание на необходимости конкретных действий для возвращения света и тепла в дома жителей республики. Он выразил надежду на поддержку России, так как собственными силами Абхазия не справится с проблемой в краткосрочной перспективе.

    Ранее Абхазия обратилась к России с просьбой о бесплатной поставке электроэнергии в 2025 году объемом 327 млн киловатт-часов, но ответа пока не получила.

    11 декабря по всей территории Абхазии пропала подача электричества, сообщили в пресс-службе компании «Черноморэнерго».

    Российское правительство пока не реагировало на письмо Абхазии о возобновлении софинансирования зарплат и соцвыплат, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба.

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    21 декабря 2024, 15:30 • Новости дня
    МВФ добавил Украине три новых условия для продолжения финансирования

    Tекст: Вера Басилая

    Международный валютный фонд ввел три новых структурных маяка для Украины в последней ревизии программы расширенного финансирования, среди которых стратегия для фондового рынка и оценка НКРЭКУ, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

    Международный валютный фонд (МВФ) добавил три новых структурных маяка по итогам шестой ревизии выполнения Украиной обязательств по программе расширенного финансирования (EFF), передает ТАСС.

    Гетманцев пояснил, что среди новых условий – подготовка операционной стратегии для регулятора рынка ценных бумаг и фондового рынка, внесение в парламент законопроекта о критических рисках третьих сторон и проведение внешней оценки работы регулятора в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

    «Структурные маяки – это жесткие обязательства по реформам с дедлайнами, которые берет на себя заемщик в ходе выполнения программы МВФ», – написал Гетманцев.

    По его данным, теперь количество структурных маяков достигло 51, из которых 34 выполнены, в том числе пять с опозданием. Это происходит на фоне утвержденной в марте 2023 года четырехлетней программы МВФ для Украины с финансированием в 15,6 млрд долларов.

    Ранее совет исполнительных директоров МВФ провел шестой обзор программы финансирования для Украины, что открывает путь для выделения Киеву около 1,1 млрд долларов в рамках программы расширенного финансирования (EFF).

    В октябре МВФ сообщил, что после пятого обзора программы расширенного финансирования Украины согласовано выделение Киеву транша в 1,1 млрд долларов.

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    21 декабря 2024, 13:55 • Новости дня
    Суд лишил Вайкуле доли в бизнесе России

    Лайма Вайкуле решением суда исключена из участников компании «Лайма-Люкс Рус»

    Суд лишил Вайкуле доли в бизнесе России
    @ Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Латвийская певица Лайма Вайкуле лишилась своей доли в российской компании «Лайма-Люкс Рус» по решению суда.

    Вайкуле потеряла свою долю в бизнесе на территории России, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Суд принял решение об исключении Вайкуле из числа участников компании «Лайма-Люкс Рус». Эту компанию она создала совместно с предпринимателем Ширазом Мамедовым в начале 2000-х годов.

    Компания специализировалась на салонах красоты и продаже косметики, мебели и аксессуаров.

    В 2022 году Вайкуле передала свои 49% доли в компании своему бизнес-партнеру. Спустя два года Шираз Мамедов обратился в суд с иском об исключении Вайкуле из состава участников ООО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, певице Лайме Вайкуле грозила проверка из-за возможного сокрытия доходов, так как у нее нашли бизнес в России, который показывал минимальную прибыль при выручке в 400 млн рублей в год. Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила певице на заявление о том, что она якобы содержала СССР, а Алла Пугачева – Россию.

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    21 декабря 2024, 20:24 • Новости дня
    Политолог предсказал перевод Зурабишвили в психиатрическую клинику

    Политолог предсказал перевод президента Грузии Зурабишвили в психиатрическую клинику

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Постыдное поведение президента Саломе Зурабишвили свидетельствует о ее полной деградации и открывает путь в писихиатрическую клинику, заявил грузинский политолог Гиа Абашидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В соцсетях он прокомментировал прозвучавшее в субботу требование Зурабишвили провести новые выборы в парламент и готовность обсудить это с почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили.

    «Зурабишвили под занавес своего срока в полном бреду. Это обсессия», – считает он.

    «Чтобы не произошло так, что ее из дворца по истечению срока (29 декабря) пришлось бы выводить группе психиатров», – отметил Гиа Абашидзе.

    «Все потому, что западные патроны Зурабишвили и местные оппозиционеры убедили ее в «тотальной фальсификации» выборов. Деградация президента видна невооруженным глазом», – написал политолог.

    Ранее Зурабишвили заявила, что не хочет превращаться в Тихановскую.

    После выборов она заявила, что «Никто никого не выбирал. Ничего не произошло».

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе понизил статус президента Саломе Зурабишвили до уровня президентов Абхазии и Южной Осетии.

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    21 декабря 2024, 10:40 • Новости дня
    Шольц был «в ярости» на Дуду за предложение о конфискации российских активов

    FT: Шольц был «в ярости» на Дуду за предложение о конфискации российских активов

    Шольц был «в ярости» на Дуду за предложение о конфискации российских активов
    @ Hannibal Hanschke/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство предложением президента Польши Анджея Дуды на встрече лидеров ЕС по вопросу конфискации и использования замороженных российских активов, пишет Financial Times.

    По данным газеты, инцидент произошел в Брюсселе на встрече лидеров Евросоюза, где Шольц выразил недовольство предложением Дуды конфисковать и потратить замороженные российские активы, передает РИА «Новости».

    На встрече канцлер резко отреагировал на предложение польского президента, отметив, что подобная идея уже несколько раз была отвергнута.

    Издание подчеркивает, что Шольц был «в ярости» от того, что эта тема вновь поднята.

    «Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков. Вы даже евро не используете!» – заявил Дуде канцлер ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС обсуждает два варианта конфискации замороженных активов России, включая судебные решения как основу для изъятия и возможность обхода без судебных процедур по расчету ущерба. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил агентству Bloomberg о необходимости проработки юридических аспектов конфискации, чтобы минимизировать риски для финансовой стабильности.

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    21 декабря 2024, 15:47 • Новости дня
    InfoBrics: Польша заменит Украину в возможной войне НАТО против России
    InfoBrics: Польша заменит Украину в возможной войне НАТО против России
    @ Artur Widak/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Польша готовится к замене Украины в прокси-войне НАТО против России, что может объяснять усиленные поставки военной помощи из США и директиву о сохранении военных запасов, сообщило издание InfoBrics.

    Издание пишет, что польская озабоченность сохранением военных запасов может быть связана с директивами НАТО о подготовке Варшавы к участию в военных действиях. Польша, возможно, готовится занять место Украины в конфликте НАТО против России, передает РИА «Новости».

    В статье подчеркивается, что в последнее время Польша начала получать значительную помощь от Соединенных Штатов.

    Ранее замглавы Минобороны Польши Павел Залевский отметил, что страна приближается к пределу своих возможностей в оказании военной помощи Украине, но продолжает ее поддерживать.

    Напомним, польские власти в рамках председательства в ЕС собираются заняться вопросами милитаризации Европы на фоне противостояния с Россией.

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    21 декабря 2024, 10:05 • Новости дня
    В Казани зафиксировали восемь прилетов беспилотников

    Власти Казани сообщили о шести атаках беспилотников на жилые дома

    В Казани зафиксировали восемь прилетов беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    В Казани было зафиксировано восемь прилетов беспилотников, шесть из которых пришлись на жилые дома, сообщает мэрия города.

    Власти Казани сообщили о восьми зафиксированных прилетах беспилотников в городской черте, из которых шесть атак пришлись на жилые дома, передает ТАСС.

    Атаки беспилотников привели к незначительным повреждениям строений. Местные власти оперативно реагируют на ситуацию, чтобы предотвратить дальнейшие инциденты.

    «Мы предпринимаем все необходимые шаги для выяснения обстоятельств и нейтрализации угрозы», – заявили в мэрии Казани.

    По сообщению пресс-службы главы Татарстана Рустама Минниханова, в Казани один прилет пришелся на промпредприятие, другой пролетел над рекой, а шесть упали в жилом массиве.

    По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате атаки нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников в Казани произошли пожары, затронувшие три района города. Оперативные службы Казани прибыли к жилому комплексу «Лазурные небеса» в связи с падением БПЛА на здание. В Казани работает сирена из-за атаки БПЛА.

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