На Камчатке пропал Ан-2 с грузом и экипажем

Tекст: Александра Юдина

Самолет Ан-2, перевозивший коммерческий груз, пропал с радаров на Камчатке, передает ТАСС.

Воздушное судно совершало рейс по маршруту Мильково – Оссора и не прибыло в назначенное время. На борту находились два члена экипажа и один пассажир.

Как сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев, аварийный маяк сработал в 13.00 местного времени.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю уточнили, что был получен сигнал об аварийной посадке. Для проведения поисковых мероприятий вылетели спасатели из села Тиличики.

Также готовится к вылету вертолет Ми-8 с сотрудниками МЧС и краевыми спасателями из Елизово.

Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России начал доследственную проверку по факту нарушения правил безопасности полетов, предусмотренного ст. 263 УК РФ.

Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и проведения аварийно-спасательной операции.

Самолет принадлежит компании-эксплуатанту из Орловской области. Система аварийной посадки сработала на высоте 700 метров, а ближайший населенный пункт к предполагаемому месту пропажи – поселок Ключи.

Напомним, в конце августа на Камчатке вертолет пропал Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро». Его обломки были найдены 1 сентября. Обнаружены тела 18 погибших в катастрофе.