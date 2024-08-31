Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.6 комментариев
В РФС сообщили о возможном нахождении финдиректора на борту Ми-8 на Камчатке
Финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его супруга числились среди пассажиров вертолета Ми-8, который пропал на Камчатке, сообщает пресс-служба РФС.
По данным пресс-службы, Замятин находился в отпуске на Камчатке вместе с семьей и планировал совершить вертолетную экскурсию к вулкану Вачкажец, передает ТАСС.
В субботу стало известно, что на Камчатке пропал вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро», на борту которого находятся 22 человека, связь с экипажем отсутствует.