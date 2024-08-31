Вертолет Ми-8 с людьми на борту пропал на Камчатке, начались поисковые работы

Tекст: Александра Юдина

Известно, что вертолет Ми-8 пропал с радаров во время выполнения рейса между вулканом Вачкажец и селом Николаевка. Расстояние между этими пунктами составляет около 25 км, что обычно преодолевается за несколько минут полета, передает ТАСС.

«Связь с экипажем была потеряна незадолго до прибытия в пункт назначения», – отметили в экстренных службах.

В данный момент к месту происшествия уже направлен дополнительный вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро», а также сформирована наземная поисково-спасательная группа.

Уточняется, что на борту пропавшего Ми-8, по предварительным данным, было 22 человека.

Причины исчезновения вертолета пока неизвестны. На месте происшествия работают следователи, которые будут устанавливать обстоятельства случившегося.