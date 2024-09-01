В Турции заявили, что взрывы на «Северных потоках» произошли с ведома четырех стран

Tекст: Кристина Цыцура

«США изначально выступали против строительства этих трубопроводов, стремясь навязать свой собственный дорогой сланцевый газ», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание.

По данным газеты, все факты указывают на то, что «Северные потоки» были разрушены с согласия и при участии США, Украины, Польши и Германии.

«Санкции способствуют распаду Запада, в то время как Евразия продолжает развиваться», – добавляет газета.

Ранее в МИД России заявили, что украинцы не смогли бы осуществить теракт против «Северных потоков» без американской помощи.

