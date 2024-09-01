Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.16 комментариев
Обнаружены тела 17 погибших в катастрофе вертолета на Камчатке
Тела 17 человек найдены поисковиками на месте катастрофы вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщили в МЧС России.
В ведомстве добавили, что поиски продолжаются. Всего, по предварительным данным, на борту Ми-8 могло находиться 22 человека, передает ТАСС.
На месте работают 9 спасателей поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Обломки пропавшего вертолета были найдены в воскресенье 1 сентября, предварительно, Ми-8 врезался в сопку.