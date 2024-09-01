МЧС Камчатского края: Обнаружен пропавший на Камчатке вертолет Ми-8

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, пропавший вертолет, предварительно, потерпел крушение, передает РИА «Новости».

Обломки вертолета обнаружены с воздуха, они находятся на высоте 900 метров около того места, где экипаж в последний раз выходил на связь, сообщили в управлении МЧС.

Информации о гибели пассажиров и экипажа пока нет.

По данным оперативных служб, причиной крушения могла стать ошибка экипажа.

«В условиях плохой видимости вертолет врезался в сопку», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» пропал на Камчатке 31 августа, на борту находились 22 человека, в том числе, предположительно, Финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его супруга.