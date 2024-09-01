Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.16 комментариев
Обнаружен пропавший на Камчатке вертолет Ми-8
МЧС Камчатского края: Обнаружен пропавший на Камчатке вертолет Ми-8
При помощи вертолетов обнаружен пропавший на Камчатке Ми-8, сообщил глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев.
По его словам, пропавший вертолет, предварительно, потерпел крушение, передает РИА «Новости».
Обломки вертолета обнаружены с воздуха, они находятся на высоте 900 метров около того места, где экипаж в последний раз выходил на связь, сообщили в управлении МЧС.
Информации о гибели пассажиров и экипажа пока нет.
По данным оперативных служб, причиной крушения могла стать ошибка экипажа.
«В условиях плохой видимости вертолет врезался в сопку», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» пропал на Камчатке 31 августа, на борту находились 22 человека, в том числе, предположительно, Финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его супруга.