День народного единства и День царя Тутанхамона отмечается 4 ноября
Во вторник, 4 ноября, в России и мире отмечаются десятки профессиональных, важных, исторических, шутливых, экологический и гастрономических праздников, о самых любопытных из которых – в кратком дайджесте.
День народного единства в 20-й раз отмечается в России 4 ноября. Этот праздник учрежден в 2005 году в честь событий 1612 года, когда народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.
Как сказал в поздравительном обращении космонавт Роскосмоса Олег Платонов с борта Международной космической станции (МКС), только наши совместные усилия помогут преодолеть любые трудности и достичь России большего процветания и успеха.
Также 4 ноября отмечают День государственности Удмуртской Республики и День республики Марий Эл.
В этот вторник важный инструмент экономики отмечает 146-й день рождения, в честь 4 ноября 1879 года, когда американец Джеймс Ритти с небольшим, но популярным у гостей кафе, никак не мог заработать на своем бизнесе из-за постоянных подворовываний персонала.
Путешествуя по Европе на корабле, бизнесмен заглянул в машинное отделение и увидел, как автоматически отсчитывается каждый оборот двигательного вала. По возвращении домой он собрал элементарную модель кассового аппарата и смог вести учет каждому центу, рассказал Calend.ru.
День царя Тутанхамона 4 ноября напоминает о дате обнаружения входа в гробницу египетского фараона британским археологом Говардом Картером в 1922 году. В честь события, ставшего археологической сенсацией и полного мистических событий, установлена праздничная дата.
При этом в США в этот вторник отмечают День скептиков и День конфет, в Доминикане – День служения обществу, в Панаме – День флага, в Египте – День любви.
Именинный пирог в этот праздничный день – для Константина, Владимира, Максима, Ивана, Александра, Дениса, Василия, Елизаветы, Ираклия и Николая.