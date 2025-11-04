День народного единства и День царя Тутанхамона отмечается 4 ноября

Tекст: Катерина Туманова

День народного единства в 20-й раз отмечается в России 4 ноября. Этот праздник учрежден в 2005 году в честь событий 1612 года, когда народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.

Как сказал в поздравительном обращении космонавт Роскосмоса Олег Платонов с борта Международной космической станции (МКС), только наши совместные усилия помогут преодолеть любые трудности и достичь России большего процветания и успеха.

Также 4 ноября отмечают День государственности Удмуртской Республики и День республики Марий Эл.

В этот вторник важный инструмент экономики отмечает 146-й день рождения, в честь 4 ноября 1879 года, когда американец Джеймс Ритти с небольшим, но популярным у гостей кафе, никак не мог заработать на своем бизнесе из-за постоянных подворовываний персонала.

Путешествуя по Европе на корабле, бизнесмен заглянул в машинное отделение и увидел, как автоматически отсчитывается каждый оборот двигательного вала. По возвращении домой он собрал элементарную модель кассового аппарата и смог вести учет каждому центу, рассказал Calend.ru.

День царя Тутанхамона 4 ноября напоминает о дате обнаружения входа в гробницу египетского фараона британским археологом Говардом Картером в 1922 году. В честь события, ставшего археологической сенсацией и полного мистических событий, установлена праздничная дата.

При этом в США в этот вторник отмечают День скептиков и День конфет, в Доминикане – День служения обществу, в Панаме – День флага, в Египте – День любви.

Именинный пирог в этот праздничный день – для Константина, Владимира, Максима, Ивана, Александра, Дениса, Василия, Елизаветы, Ираклия и Николая.