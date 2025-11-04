Космонавты в День народного единства напомнили о мощи совместных усилий

Tекст: Катерина Туманова

«День народного единства посвящен главным ценностям, объединяющим все народы нашей огромной страны – истинной любви к отчизне, уважению к памяти предков, стремлению быть достойными гражданами государства. Только наши совместные усилия помогут преодолеть любые трудности и достичь России большего процветания и успеха», – цитирует ТАСС Олега Платонова с борта МКС.

Космонавт и спецкор агентства на МКС Алексей Зубрицкий отметил подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, которые продемонстрировали «стойкость, мужество и сплоченность народа», когда четыре века назад российский народ отстоял свое право на самостоятельность.

«Они показали пример стойкости, мужества и сплоченности», – отметил он.

Командир станции Сергей Рыжиков поздравил россиян от имени всего экипажа российского сегмента МКС и добавил: «Это праздник тех, кто искренне любит нашу Родину, чтит ее великую историю и активно трудится на благо страны, кто готов встать на защиту своей страны».

В России 4 ноября отмечают День народного единства. Праздник учрежден в 2005 году в честь событий 1612 года, когда народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград за вклад в сплочение российской нации и совершит поездку в один из регионов страны.