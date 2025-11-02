С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.0 комментариев
Зарубин анонсировал участие Путина в мероприятиях ко Дню народного единства
В День народного единства президент России Владимир Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград за вклад в сплочение российской нации, а также совершит поездку в один из регионов России, сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.
О планах президента Владимира Путина принять участие в мероприятиях, посвященных Дню народного единства, сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
По словам Зарубина, Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград лицам, внесшим вклад в укрепление единства российской нации.
«Путин также примет участие в заседании Совета по межнациональным отношениям», – отметил журналист.
В течение недели также запланирована рабочая поездка президента в один из российских регионов. Кроме того, Путин проведет церемонию вручения верительных грамот послами иностранных государств.
Напомним, 4 ноября в России отмечают День народного единства.