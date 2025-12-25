Путин напомнил о важности заботы о людях при реализации кадровой политики

Путин подчеркнул главенство человека и благополучия людей при подготовке кадров

Tекст: Денис Тельманов

В ходе заседания Государственного совета президент Владимир Путин напомнил, что системы образования и рынка труда должны заранее формировать подходы к новым технологическим вызовам с учетом заботы о благополучии людей, передает ТАСС.

«Главное, помнить, что кадры – это не функция и не функции, а прежде всего люди. И во главе наших национальных целей развития стоит именно человек, семья, их благополучие и качество жизни», – подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что вопросы подготовки кадров являются сегодня одними из фундаментальных для развития страны. По словам Путина, эти вопросы касаются каждого региона, отрасли и самого государства в целом.

Президент добавил, что достижения России во многом зависят от профессионализма, знаний и мотивации специалистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что уровень безработицы в стране достиг исторического минимума – 2,2%.

Президент выступил с инициативой ежегодно определять 100 образовательных организаций с самыми низкими показателями трудоустройства выпускников для оказания им поддержки.

В России насчитывается почти 28 вакансий на одного безработного с рабочей профессией, что указывает на значительный кадровый дефицит, напомнил президент.