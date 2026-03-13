Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.3 комментария
США пообещали не допустить блокировки Ормузского пролива
Хегсет: США не допустят препятствий транзиту через Ормузский пролив
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединённые Штаты не позволят создать препятствия для транзита судов через Ормузский пролив.
По его словам, ведомство подготовило чёткий план на случай любых действий со стороны Ирана, передает РИА «Новости».
Хегсет уточнил, что США внимательно следят за заявлениями Тегерана о возможных мерах и готовятся к каждому из сценариев. «Мы слышали, как они говорили о возможности принятия различных мер, и мы готовимся к каждой из них. У нас есть план на каждый возможный сценарий», – подчеркнул глава Пентагона.
В пятницу посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что Иран не поддерживает идею обеспечения безопасности Ормузского пролива силами стран, не входящих в регион.
Ранее сообщалось, что планы по началу сопровождения танкеров через Ормузский пролив ВМС США могут реализовать к концу месяца, несмотря на продолжающиеся атаки Ирана на суда.