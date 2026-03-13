США пообещали не допустить блокировки Ормузского пролива

Хегсет: США не допустят препятствий транзиту через Ормузский пролив

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, ведомство подготовило чёткий план на случай любых действий со стороны Ирана, передает РИА «Новости».

Хегсет уточнил, что США внимательно следят за заявлениями Тегерана о возможных мерах и готовятся к каждому из сценариев. «Мы слышали, как они говорили о возможности принятия различных мер, и мы готовимся к каждой из них. У нас есть план на каждый возможный сценарий», – подчеркнул глава Пентагона.

В пятницу посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что Иран не поддерживает идею обеспечения безопасности Ормузского пролива силами стран, не входящих в регион.

Ранее сообщалось, что планы по началу сопровождения танкеров через Ормузский пролив ВМС США могут реализовать к концу месяца, несмотря на продолжающиеся атаки Ирана на суда.