МИД: Индия сохранила закупки российской нефти
Индия продолжает закупать российскую нефть, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, передает РИА «Новости».
На вопрос журналистов о том, соответствуют ли слова Дональда Трампа о резком снижении поставок реальному положению дел, он ответил: «Могу сказать, что Индия продолжает закупать российскую нефть».
При этом Руденко отметил, что у него нет информации о возможном увеличении скидок на российскую нефть для Китая и Индии.
Официальный представитель министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал сообщил, что страна внимательно оценивает последствия новых санкций против российского нефтяного сектора.
США ввели санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что индийская сторона якобы сократит свои закупки российской нефти.