В силу феноменальной активности граждан, благодаря очередям на избирательные участки в самых разных уголках света, выбор России неоспорим – и для нас самих, и для остального мира. На таком фоне западные заклинания о непризнании их результатов выглядят просто жалким лепетом.0 комментариев
Гутерриш призвал Россию и США возобновить выполнение ДСНВ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Москве и Вашингтону необходимо вернуться к выполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по теме «Ядерное разоружение и нераспространение ядерного оружия», Гутерриш заявил, что процесс сокращения ядерных вооружений должны возглавлять Россия и США, поскольку эти страны обладают крупнейшими ядерными арсеналами, передает ТАСС.
«Они должны найти способ вернуться за стол переговоров, чтобы полностью выполнять новый ДСНВ и согласовать документ, который придет на смену предыдущему», – сказал генсек ООН.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон утратили какое-либо доверие в рамках ДСНВ.