Гутерриш призвал Россию и США возобновить выполнение ДСНВ

Tекст: Валерия Городецкая

Выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по теме «Ядерное разоружение и нераспространение ядерного оружия», Гутерриш заявил, что процесс сокращения ядерных вооружений должны возглавлять Россия и США, поскольку эти страны обладают крупнейшими ядерными арсеналами, передает ТАСС.

«Они должны найти способ вернуться за стол переговоров, чтобы полностью выполнять новый ДСНВ и согласовать документ, который придет на смену предыдущему», – сказал генсек ООН.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон утратили какое-либо доверие в рамках ДСНВ.