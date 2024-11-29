Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.0 комментариев
Япония и Китай продали значительную часть гособлигаций США
Китай и Япония продали значительную часть гособлигаций США
В третьем квартале этого года Китай и Япония избавились от значительной доли американских облигаций, что связано с изменениями в политике США и снижением ставки ФРС.
Япония и Китай – крупнейшие зарубежные держатели государственного долга США – в третьем квартале 2023 года продали значительное количество американских облигаций, сообщает РИА «Новости».
Япония избавилась от облигаций на сумму 61,9 млрд долларов, а китайские фонды – на 51,3 млрд долларов. Аналитики связывают это с итогами президентских выборов в США и возможными изменениями в американской внешней политике с приходом Дональда Трампа.
Есть и экономическая версия процесса. В третьем квартале Федеральная резервная система США снизила процентную ставку, что привело к увеличению рыночной стоимости казначейских облигаций и позволило японским и китайским кредиторам зафиксировать прибыль. Япония также столкнулась с девальвацией иены, что стимулировало продажи, а Китай борется с внутренними экономическими проблемами, включая дефляцию и кризис в строительном секторе.
Американский внешний долг продолжает расти, достигнув более 35 трлн долларов. На его обслуживание уходит около 2% ВВП, а бюджетный дефицит составляет 5%. Инвесторы сомневаются в финансовой устойчивости США и способности страны выполнять свои обязательства. Трамп обещает сократить госдолг, но опыт его предыдущего президентства, когда долг увеличился на семь трлн долларов, вызывает у аналитиков сомнения.
Диверсификация резервов становится важным вопросом для мировых центральных банков, что отчасти связано с заморозкой российских активов. Эксперты предупреждают, что сброс казначейских облигаций может ослабить доллар, учитывая его усиление благодаря политике ФРС. Пока аналитики не ожидают масштабной распродажи, но инвесторы готовятся к длительному периоду финансовой и политической неопределенности.