NYT: Япония погрузилась в кризис после отставки премьер-министра Исибы

Tекст: Ольга Иванова

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба объявил о своей отставке после менее чем года пребывания в должности, сообщает The New York Times.

Отставка Исибы обозначила начало политического кризиса в стране, которую долгое время считали одной из самых стабильных демократий мира. Директор Центра изучения политики Азии при Brookings Institution Мирея Солис назвала ситуацию «глубоким кризисом лидерства» и выразила опасения, что Япония может вернуться к периоду политической нестабильности и частой смены премьеров, либо последует по пути усиления популизма.

Причинами такого положения стали рост инфляции до 3%, недовольство молодежи экономической ситуацией, усиление антииммигрантских настроений и ухудшение отношений с главными союзниками, в первую очередь с США на фоне торговых споров и угрозы тарифов на японские товары в размере 15%. На последних выборах особенно заметных успехов добились новые правые партии, созданные менее пяти лет назад, что усилило давление на ЛДП и ее руководство.

В ближайшие дни внутри ЛДП начнутся консультации по поводу процедуры и сроков избрания нового лидера. Среди потенциальных преемников – министр сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми, консерватор Санаэ Такаити, ближайший соратник Исибы Ёсимаса Хаяси, а также опытные политики Тосимицу Мотэги и Такаюки Кобаяси.

Политологи отмечают, что новому премьеру предстоит решать сразу несколько острых проблем: экономические трудности, рост цен, иммиграцию, старение населения и усиление Китая. К тому же власти Японии придется выстраивать отношения с США при действующем президенте Трампе, что связано с постоянной угрозой торговых конфликтов. Эксперты подчеркивают, что ЛДП необходим лидер, способный объединить партию и вернуть доверие молодых и городских избирателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сигэру Исиба заявил о решении уйти с поста председателя ЛДП. Он назвал причиной свой уход ответственность за неудачу партии на выборах.