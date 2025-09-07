Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.3 комментария
Премьер Японии Исиба подтвердил намерение уйти в отставку
Сигэру Исиба на пресс-конференции заявил о решении покинуть пост председателя ЛДП, назвав причиной ответственность за неудачу на выборах.
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба официально подтвердил свое намерение уйти в отставку с поста председателя правящей Либерально-демократической партии, передает РИА Новости. Объявление прозвучало на пресс-конференции, трансляция которой идет по ведущим японским телеканалам. Он извинился за неожиданность, подчеркнув: «В самом начале я хотел бы принести искренние извинения за столь внезапное объявление. Я принял решение уйти с должности председателя Либерально-демократической партии».
Исиба отметил, что ранее уже заявлял о нежелании удерживать свой пост любой ценой и хотел покинуть должность в подходящее время. Он добавил, что считает нынешний момент удачным для отставки, так как завершился этап переговоров о таможенных пошлинах США, и подчеркнул свою ответственность за результаты парламентских выборов.
Политик возглавил Либерально-демократическую партию 27 сентября 2024 года после победы во втором туре над Санаэ Такаити, причем это была его пятая попытка занять пост. Уже 1 октября он стал 102-м премьер-министром Японии, а спустя восемь дней распустил ключевую нижнюю палату парламента. На выборах 27 октября провластная коалиция впервые за 15 лет не смогла удержать большинство в нижней палате.
Несмотря на это, 11 ноября Исиба был переизбран премьер-министром по итогам второго тура голосования. Однако летом этого года коалиция ЛДП и партии «Комэйто» также потеряла большинство в верхней палате японского парламента. Сигэру Исиба за годы политической карьеры занимал ключевые министерские посты, в том числе министра обороны, сельского хозяйства и министра по возрождению регионов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал NHK сообщил, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил о намерении покинуть пост на фоне давления внутри Либерально-демократической партии.